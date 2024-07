Descubre cómo el CBD puede ayudar a mejorar tu salud

El CBD tiene tiene cada vez más peso en la salud por sus efectos positivos y porque carece de efectos psicoactivos. Se le conoce también como cannabidiol y es un derivado de la planta de cannabis que ha demostrado tener propiedades beneficiosas para la salud sin presentar los efectos psicoactivos del thc.



El CBD, además, es una sustancia que cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud, que la ha declarado como "segura y no adictiva" para las personas. Se utiliza para tratar una amplia variedad de dolencias y problemas de salud porque ayuda a aliviar el dolor, a tratar enfermedades mentales como la esquizofrenia, también la ansiedad y la depresión.



Alivia el dolor porque actúa como un antiinflamatorio natural. Se utiliza como tratamiento para el dolor crónico, la artritis o la fibromialgia y especialmente para menstruaciones fuertes y dolorosas. También proporciona propiedades medicinales para diversos tratamientos, como el del síndrome de Tourette, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y la epilepsia.



Igualmente puede ayudar a aliviar el dolor asociado con otras dolencias, como la esclerosis múltiple, el cáncer y la neuropatía diabética, e incluso se emplea en lugar de los analgésicos tradicionales.



Precauciones antes de usarlo

Eso sí, el CBD no está exento de algunos riesgos si no se administra de manera adecuada y por ello debe emplearse siempre con responsabilidad. Aunque ha sido considerado seguro cuando se consume en las dosis recomendadas, existen algunas precauciones que deben tenerse en cuenta antes de emplearlo.



Hablar a un profesional de la salud ha de ser el primer paso. Es importante tener en cuenta que el CBD puede interactuar con algunos medicamentos, especialmente los que tienen una advertencia de "no beber alcohol" en la etiqueta. También se debe tener cuidado al tomarlo si se sufre algún trastorno médico, especialmente trastornos hepáticos.



Pese a la seguridad que presenta, puede tener algunos efectos secundarios en muy raras ocasiones, como mareos, somnolencia, cambios en el apetito y sequedad en la boca. En general, estos efectos secundarios son leves y desaparecen en breve plazo.



Es fundamental también evitar los productos que contengan pesticidas, herbicidas o metales pesados, como lo es también asegurarse de que se compra un producto de calidad y se emplea con la dosificación precisa. No debemos olvidar tampoco que debido a la falta de regulación del mercado, algunos productos pueden estar mal etiquetados o no contener la cantidad de CBD que se indica en la etiqueta.



Existe una amplia variedad de productos de CBD, con precios distintos y calidades muy variadas dependiendo del producto y la necesidad del consumidor.



Presentaciones para todos los usos

En la tienda CBD de FlorProhibida Grow Shop puede encontrarse este cannabinoide de distintas formas, marcas y modelos, ya que cuenta con un amplio abanico de productos con diferentes concentraciones o métodos de extracción, que se dividen varias categorías:



• Aceite CBD: Es posible que sea el producto CBD más conocido a nivel mundial. Los aceites CBD extraídos de las plantas de cannabis sativa son los preferidos por los usuarios para mejorar su calidad de vida, aunque también se usa ocasionalmente. Además, ofrecen una forma sencilla y medida de dosificar el CBD.

• Flores CBD: Las flores o cogollos de marihuana CBD permite la utilización lúdica de la marihuana CBD de la forma más sencilla. Estos cogollos de marihuana provienen de plantas de cáñamo de cultivos legales y de variedades de semillas certificadas por la UE.

• Hachís CBD: El hachís, hash o polen se fabrica extrayendo el CBD de las plantas de cáñamo de estos cultivos legales. Al ser una extracción, sus valores de CBD suelen ser altos y ofrecen unos aromas muy agradables. Según su método de extracción se pueden diferenciar varios tipos de hachís, al igual que ocurre con el hachís tradicional.

• Extractos CBD: Son productos con una alta concentración de cannabinoide. Se suelen emplear para fabricar otro tipo de productos, como el líquido de los vapeadores o para crear tus propios alimentos o aceites con este extracto. Algunos tipos de extractos son las pastas o los cristales con concentraciones de CBD del 99,9%.

• Vaper CBD: De los últimos y más novedosos productos en el mercado a base de CBD. Los vapeadores de CBD ofrecen una manera fácil, cómoda y discreta de disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. Un complemento que no te puede faltar si usas CBD con frecuencia.

• Cremas y cosmética CBD: La cosmética CBD está plenamente a la última con diferentes cremas de distintas concentraciones, mezclas y volúmenes. Otra gran variante son las cremas especializadas en calmar dolores, que tienen un efecto analgésico potente y localizado. Son una gran opción para aliviar ciertos dolores musculares que cada vez gana más adeptos.

• Comestibles CBD: En España no podemos encontrar comestibles de forma legal. El CBD, aún siendo declarado como seguro por la OMS, aún no está aceptado como complemento alimenticio por la Unión Europea, y por ello no pueden etiquetarse productos que contengan CBD como comestibles. Los que encuentres con ese etiquetado de comestible, será porque no llevan CBD, sino que están hechos a partir de cáñamo o semillas.



