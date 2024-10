Dos detenidos por la muerte de dos personas calcinadas en un local de Logroño

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, con antecedentes policiales, como presuntas implicadas en la muerte de dos personas que se encontraban esta madrugada en el interior de un local que con anterioridad fue una entidad bancaria de Logroño, donde han sido encontradas calcinadas con indicios de violencia.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; el jefe superior de Policía en esta comunidad, Manuel Laguna; y el jefe de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía en La Rioja, Eduardo Esteban, han ofrecido en una rueda de prensa los primeros datos de este suceso, cuya investigación sigue abierta y sin que se haya descartado ninguna hipótesis sobre sus causas.

Laguna ha explicado que los fallecidos son un hombre y una mujer, aún sin identificar, y que al parecer frecuentaban este local para dormir, al que acudían también otras personas, como los dos detenidos, de 40 y 46 años.

Esteban ha narrado que las fuerzas de seguridad recibieron el aviso de un incendio en el local de una antigua sucursal bancaria de la calle San Millán de Logroño a la 00.45 horas, hasta donde se desplazaron las primeras dotaciones de la Policía Nacional y Local de la capital riojana.

Fueron los bomberos de Logroño, ha precisado, los que, al sofocar el incendio, alertaron de la presencia de dos cuerpos "al fondo" del local, por lo que se dio parte a la Policía Judicial, Homicidios, Policía Científica y al Juzgado de Guardia.

Las primeras investigaciones determinaron que los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer presentaban indicios de una muerte violenta.

Esteban ha incidido en que este local es un punto frecuentado por diferentes personas, principalmente sin hogar, para dormir, y que la Policía ya contaba con información sobre este lugar.

Por eso, ha añadido que las "sospechas" policiales, unidas al testimonio de algunos testigos, les encaminaron pronto hacia dos sospechosos, quienes cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los agentes encontraron a estos dos hombres hacia las 5.00 horas en las inmediaciones del local quemado, los detuvieron y trasladaron a las dependencias policiales, donde continúan.

No se descartan más detenciones y se trabaja en varias líneas de investigación sin descartar ninguna, según el jefe de la Policía Judicial, como un tema de drogas o un ajuste de cuentas.

Esteban ha subrayado que aún queda por precisar si el incendio del local fue posterior o anterior a la muerte de estas dos personas y hay que avanzar más en las indagaciones, por lo que se trasladará a Logroño desde Madrid un equipo de la Brigada Central de Policía Científica.

La investigación sigue abierta y "no sabemos si habrá más detenciones o si los que ya lo están han participado en los hechos en el grado en que nosotros creemos", ha indicado. "La investigación no está cerrada y hay cosas que todavía no se pueden contar", ha apostillado la delegada del Gobierno en La Rioja.