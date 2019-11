El maltrato infantil continúa siendo uno de los problemas más importantes a los que debemos enfrentarnos como sociedad. En todo el mundo se suceden diariamente casos de maltrato infantil, desde matrimonios forzosos hasta presiones psicológicas o abusos sexuales a niñas y niños.

Las noticias sobre redes de trata con niños implicados o matrimonios forzosos continúan apareciendo esporádicamente en los diarios, pero no se suelen tener mucha importancia ni se suele hacer especial hincapié en las impactantes cifras del número de agresiones a niños en todo el mundo.

Por ejemplo, la BBC destapó hace poco que en Irak algunos sacerdotes continúan practicando los llamados "matrimonios de placer", una práctica preislámica chiita que autoriza matrimonios de períodos tan breves como una hora con niñas de hasta 9 años, pero casi ningún medio se hizo eco de la noticia.

Hay muchos tipos de violencia y maltrato infantil que pasan desapercibidos y que crean un daño irreparable en los menores, por lo que en el Día Universal del Niño se ha decidido hacer una revisión sobre los tipos de violencia en niñas y niños en diferentes partes del mundo.

¿Qué diferencia hay entre abuso sexual y maltrato?



Según UNICEF, "el abuso sexual infantil ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo".

Según la OMS el "maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil”.

En resumen, el maltrato infantil engloba el abuso sexual e incluye todos los tipos de violencia como la psicológica, o la explotación comercial. Además integra abusos sexuales a niños dentro de su círculo familiar y social y del maltrato psicológico y físico en el colegio, los casos de maltrato infantil más repetidos son los matrimonios forzados y la trata, que continúan sometiendo a una de cada tres niñas en los países subdesarrollados.

¿Cuáles son las formas de maltrato en todo el mundo?



Según destaca UNICEF, en 38 países de ingresos bajos y medianos, cerca de 17 millones de mujeres adultas afirman haber sido forzadas a tener relaciones sexuales por la fuerza mientras que en Europa, 2,5 millones afirman haber sido víctimas de formas de violencia sexual con y sin contacto antes de los 15 años.

En todo el mundo, cerca de los 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores y 130 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años experimentan casos de acoso escolar.

El abuso sexual y el maltrato psicológico son dos de las principales formas de maltrato, en niños y adolescentes, pero no las únicas, ni mucho menos.

Campaña de UNICEF contra el maltrato infantil.

Matrimonios forzosos

Los matrimonios infantiles son una de las principales formas de maltrato infantil en los países subdesarrollados. Cada dos segundos una niña es obligada a casarse y una de cada tres niñas lo hará sin haber cumplido los 18 años.

Cada dos segundos una niña es obligada a casarse en todo el mundo

La gran desigualdad salarial y la pobreza son los motivos principales por los que se producen estos matrimonios forzados. Las niñas, que muchas veces ni han llegado a la adolescencia, son vendidas por dinero o bienes a una familia más rica, y con el consentimiento de sus padres y hermanos, tienen que casarse sin poder opinar.

Estos matrimonios se producen, en mayor medida, en Asia Meridional y en África Occidental y Central, donde el 46 y el 41% de las niñas, respectivamente, son obligadas a casarse, según el informe El derecho de las niñas a decir no.

Matrimonios de placer



Ocurre algo similar con los matrimonios de placer, practicados en Irak e Irán, donde un sacerdote casa a un hombre con dinero con una mujer o niña durante un breve periodo, que en ocasiones puede llegar a ser de una hora.

Esta forma de matrimonio obliga a las niñas a casarse y dejar que el hombre las agreda sexualmente

Esta forma de matrimonio obliga a las niñas a casarse y dejar que el hombre las agreda sexualmente por una contribución, previamente pactada, que recibirá cuando el "contrato" o matrimonio finalice. Los matrimonios de placer fueron la "solución" de los chiitas para intentar frenar el desequilibrio entre hombres y mujeres.

Mujer iraquí en una imagen de archivo. / EFE

Explotación sexual

La explotación sexual y comercial infantil es otra de las vías más comunes por las que se ejerce maltrato a los niños. Según UNICEF es la "utilización de los niños, niñas y adolescentes para la satisfacción sexual de y por adultos a cambio de remuneración en dinero o especie al niño/a" que normalmente suele quedarse el explotador. Este tipo de violencia también es una forma de coacción y se perfila como la forma moderna y actual de esclavitud.

La explotación sexual es una forma de coacción y es la forma moderna y actual de esclavitud

Es un "derecho del niño ser protegido de la explotación y abuso sexuales" según promulga la Convención sobre los Derechos del Niño, pero esa explotación continúa produciéndose de diversas formas, como la prostitución infantil, la trata, la venta de niños o la divulgación de materiales pornográficos.

En concreto, las cifras de la explotación sexual infantil son más que alarmantes en Asia, donde más de un millón de niños son explotados, pero Estados Unidos tampoco se queda atrás, con más de 300.000 niños afectados.

explotación sexual

Mutilación genital femenina

La mutilación genital femenina se sigue realizando en todo el mundo. De hecho, más de 200 millones se han sometido a la mutilación genital femenina, lo que supone una de cada 20 niñas.

La MGF es una práctica que puede provocar sangrado prolongado, infección e infertilidad, o incluso la muerte

La MGF es una práctica discriminatoria que puede provocar complicaciones de salud graves, como sangrado prolongado, infección e infertilidad, o incluso la muerte, según destaca UNICEF, pero se sigue realizando. De hecho, en algunas sociedades la MGF se realiza con el matrimonio infantil,al constituir un rito de transición y un requisito matrimonial.



Finalmente, se estima que África, Asia y partes de Medio Oriente continúan realizando la MGF, pero según destaca la BBC también se realiza en comunidades de inmigrantes en Europa y el norte de América y Australia.

Abandono

El abandono de un menor constituye una negligencia para los padres y tutores y puede afectar gravemente a la salud mental del niño.

Sentirse abandonado puede afectar al desarrollo social y emocional de los niños, sobre todo si el abandono se produce de muy pequeño, cuando su cerebro se está formando y aprendiendo a como relacionarse con los demás.

Además, un gran sentimiento de culpablidad es otra de las lacras que produce el abandano. Los niños víctimas del abandono tienden a culpabilizarse a ellos mismos o al progenitor que sí está presente.

Violencia física y psicológica en el colegio

La violencia en los colegios e institutos también ocurre diariamente. El bullying se repite con más frecuencia en adolescentes, sobre todo durante los primeros años de instituto.

De hecho, en todo el mundo, cerca de 130 millones de estudiantes entre las edades de 13 y 15 años (1 de cada 3) experimentan casos de acoso escolar, según el estudio Una situación habitual: Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes de UNICEF en 2017.

Violencia doméstica e hijos de víctimas de violencia

La violencia doméstica se produce con gran intensidad en todo el mundo. Cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo son víctimas habituales de algún tipo de "disciplina violenta por parte de sus cuidadores" y "250 millones son castigados por medios físicos" según destaca UNICEF en el mismo estudio.

"250 millones de niños son castigados por medios físicos en todo el mundo por parte de sus cuidadores" según UNICEF

En segundo lugar, el maltrato emocional es uno de los tipos de violencia que se producen con más frecuencia en el ámbito familiar. Este maltrato comprende insultos, rechazos, desprecios, amenazas... Que hacen que el niño/a no pueda desarrollar correctamente el apego, lo que afectará a sus relaciones sociales y a su autoestima.

Además, se estima que 1 de cada 4 niños menores de 5 años viven con una madre que es víctima de violencia de género, mamando desde pequeños este tipo de violencia.

Violencia armada

Por último, la violencia armada genera grandes problemas físicos y psicológicos en niños. Los menores que se ven obligados a experimentar la violencia armada de primera mano se llevan consigo unas secuelas muy difíciles de borrar.

La muerte o lesiones de familiares pueden cambiar la vida del niño y hacer que tengan que asumir roles que no le corresponden

La violencia armada puede, en primer lugar, causar la muerte o herir de gravedad al niño/a, pero las repercusiones van mucho más allá. La muerte o lesiones de familiares pueden cambiar la vida del niño y hacer que tengan que asumir roles que no corresponden a su edad y educación. También es posible que la violencia armada les obligue a desplazarse y les suma en una pobreza extrema.

Por otro lado,se generan también problemas de aprendizaje, conductas agresivas, problemas de comportamiento o la aceptación de la violencia como respuesta, son algunas de las consecuencias de la violencia armada en niños, según el informe La relación entre violencia comunitaria y trauma: Cómo la violencia afecta el aprendizaje, la salud y la conducta, creado por el Centro de Políticas de Violencia (VPC) y la Coalición para Prevención de la Violencia del Gran Los Ángeles.

Un niño descansa apoyado sobre un arma en Yemen./REUTERS

20 de noviembre: Día Universal del Niño

Este miércoles se celebra el Día Universal del Niño, cuyo objetivo es "recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo". Todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.

El objetivo es recordar que los niños son el colectivo más vulnerable

Todos los niños tienen el derecho de recibir protección contra cualquier tipo de violencia, porque todos los tipos de violencia, independientemente de donde se produzcan, son perjudiciales, aunque algunos tipos está justificado.

Ejercer violencia en niños, independientemente del dolor que causa, "socava el sentimiento de autoestima de los niños y menoscaba su desarrollo". Esa violencia crea un problema de fondo que acompañará al niño toda su vida y que en muchos casos no castigará al ejecutor.

El maltrato infantil es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo entero. Debemos afrontarlo y combatirlo, para conseguir que estas cifras tan escandalosas no se repitan ni una vez más.