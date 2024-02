Dimite en bloque el Consejo de Informativos de RTVE que criticó a Inés Hernand por su cobertura de los Goya

El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE ha dimitido en bloque este jueves después de haber criticado el comportamiento de Inés Hernand en la gala de los Goya. Los consejeros han decidido dejar su cargo al considerar que han perdido la confianza de la redacción.

Santiago Riesco, uno de los miembros del Consejo, ya había dimitido días atrás y ahora los otros dos componentes, Óscar López Canencia y Alejandro Vega, han presentado su renuncia.

"La situación es inédita y por ello nos pondremos en contacto con los servicios jurídicos de RTVE para saber cómo proceder en este caso, anunciando a la mayor brevedad la convocatoria de elecciones para su renovación. El Consejo seguirá en funciones hasta producirse el relevo", dice el comunicado.

El Consejo de Informativos pidió explicaciones a los representantes de la televisión pública por su comportamiento en la retransmisión de la gala de los Goya. La presentadora tuvo en directo un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quién le preguntó si le había gustado La sociedad de la nieve, la última película de J. A. Bayona.

El presidente le contestó: "No me ha gustado, me ha encantado". Tras su respuesta, el presidente siguió caminando por la alfombra roja, mientras la presentadora gritaba, micrófono en mano, "Eres un icono, pres, ¡te queremos!".

Esta aparición no gusto al Consejo, que emitió un comunicado en el que exigía explicaciones a RTVE: "Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la Corporación y al que se deben", argumentaba el escrito.