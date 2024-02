El vídeo con el que Pedro Sánchez desmonta las críticas a Inés Hernand: "El icono eres tú"

Pocas veces un elogio en los Goya generó tanto revuelo. El tono halagador y las constantes lisonjas que adjudicó a los protagonistas de la gala a lo largo de su cobertura para Playz la periodista Inés Hernand –entre ellas una dedicada a Pedro Sánchez– le han reportado multitud de críticas y un contundente comunicado del órgano deontológico interno de la radiotelevisión pública.

La polémica ha llegado a oídos del presidente del Gobierno, que no ha dudado en tomar partido a favor de Hernand con un vídeo en el que, en efecto, se puede comprobar un cierto abuso por parte de la periodista del sustantivo icono. "Inés Hernand, el icono eres tú", le dedica vía X Pedro Sánchez.

La retransmisión, que fue alternativa a la que ofreció RTVE y se pudo seguir vía streaming en RTVE Play, se caracterizó por un tono desenfadado en la línea habitual de Playz, canal dirigido a un espectador juvenil. Un tono distendido y poco encorsetado al que contribuyeron los protagonistas de la gala, incluido el presidente.

En concreto, el instante de la discordia viene cuando Inés Hernand le pregunta a Pedro Sánchez su opinión sobre la gran ganadora de la noche, La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, que se hizo con 12 galardones, incluyendo mejor película y mejor dirección. "No me ha gustado, me ha encantado", aseguró el presidente. A lo que Hernand respondió con un "te queremos, eres un icono, presi".



Las palabras de Hernand fueron repelidas este lunes por el órgano deontológico interno de RTVE, que no ha dudado en censurar a la periodista. "Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la Corporación y al que se deben", apuntaba el comunicado.



La propia Hernand reaccionaba al comunicado del Consejo de Informativos a través de la red social X. En un escueto mensaje aseguraba que su función es entretener y, por tanto, se sentía "orgullosa" de estar "cumpliendo" con su cometido.