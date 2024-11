Puente se queja de que la Generalitat sólo ha enviado un "mero enunciado" de carreteras locales dañadas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado este lunes que la Generalitat Valenciana no ha remitido a su Departamento un listado detallado de aquellas carreteras locales y autonómicas y otras infraestructuras dañadas por la DANA (puentes, viaductos, pasarelas) en cuya reconstrucción puede intervenir el Gobierno central y sólo se ha limitado a remitir un "mero enunciado", sin fichas técnicas y sin prioridades, por lo que no puede proporcionar fechas de cuándo estarán dichas infraestructuras arregladas y en funcionamiento.



"Llevo 15 días esperando un listado con una ficha técnica y un orden de prioridades por parte de la Generalitat y de la Diputación Valenciana, y de momento, lo que hemos recibido es un mero enunciado, y por tanto, no podemos planificar. Nosotros queremos intervenir en algunas de esas infraestructuras, y así lo vamos a acordar con las administraciones locales, pero necesitamos una documentación que no tenemos", ha lamentado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.



En lo que concierne a autopistas y autovías, Puente ha subrayado que ya están recompuestas y funcionando, al igual que la Alta Velocidad, el aeropuerto -que no dejó de funcionar en ningún momento- y el Puerto de València.