El director de Derechos de los Animales abre la puerta a prohibir que la cabra de la Legión desfile: "Es algo anacrónico"

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, defiende que, aunque en estos momentos "no es una prioridad", el uso de animales de todo tipo en espectáculos, como la participación de la cabra de la Legión en el desfile del 12 de octubre, "se tiene que regular mejor de lo que está ahora mismo".

"A mí lo que me preocupa es que los animales tengan el mayor bienestar posible. Evidentemente su exhibición o la utilización en espectáculos no está prohibida y, por lo tanto, aunque me parezca

que es algo relativamente anacrónico, me preocupa que ese animal tenga unas condiciones de bienestar en su día a día y que la exhibición no deje de ser una anécdota", ha señalado Becerra en una entrevista a Europa Press.

Al ser preguntado sobre si se plantean endurecer la ley para prohibir que la cabra de la Legión desfile el Día de la Fiesta Nacional, ha explicado que, a día de hoy, ese tipo de animales están fuera del ámbito de la Ley de Bienestar Animal y, por lo tanto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no puede legislar en esa materia.

No obstante, el director general de Derechos de los Animales ha matizado que se plantearán todo aquello que puedan trabajar al respecto tanto con las comunidades autónomas como con otros organismos competentes, como el Ministerio de Agricultura.



Para el director general de Derechos de los Animales, la utilización de animales en espectáculos como la cabra de la Legión o el uso de animales en cabalgatas, "no es imprescindible". "Por lo tanto, todo aquello que podamos hacer para reducir el estrés que soportan esos animales en esos espectáculos, bienvenido", ha insistido.

La violación de una cabra en la UCM

Sobre la detención de un empleado de la limpieza por violar una cabra en el Hospital Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid, Becerra ha advertido de que se trata de "un acto de maltrato" y, por lo tanto, "como cualquier otro tiene que ser penado y castigado de acuerdo a lo que establece el Código Penal".

Así, ha recalcado que es "inadmisible" ese tipo de conductas, por lo que espera que todo el sistema, desde la detección hasta la peritación de ese caso, la instrucción de ese caso en fase judicial, etc, "se hagan de la mae la manera más satisfactoria posible para que todos estos casos de maltrato no queden impunes".

"Nosotros trabajamos a día de hoy para que se detecten los casos de maltrato, pero también para que esas instrucciones de esos expedientes o de esas denuncias lleguen a buen fin y el buen

fin sea, evidentemente, el castigo de la conducta inadecuada", ha sentenciado.

Experimentación animal

El director general de Derechos de los Animales también ha abordado la regulación de la experimentación animal, aunque ha puntualizado que no es un ámbito en el que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tenga competencia, ya que los competentes "en la mayor parte de las actuaciones" en ese sentido son tanto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como el Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, ha apuntado que sí han entrado en el Comité que regula las políticas relacionadas con la experimentación animal y ha asegurado que en el Gobierno "hay una intención de avanzar

en que cada vez se utilicen menos animales en el ámbito de la experimentación, ya sean de compañía o no".

"Yo creo que ese compromiso existe y en ese Comité se está trabajando en la línea de reactivar las políticas para reducir o incluso erradicar el uso de animales en ciertos ámbitos de la experimentación", ha comentado a Europa Press. Respecto a la experimentación con grandes simios, Becerra ha hecho hincapié en la importancia de mejorar la protección que tienen estos animales y, por ello, el Gobierno ha sacado a consulta pública previa un anteproyecto de ley sobre grandes simios.

En este contexto, ha explicado que, a diferencia de otros primates, los grandes simios "son animales que comparten la mayor parte de las características de personalidad de los seres humanos" y ha añadido que existe ya un movimiento en muchos países "dirigido a darles una

consideración distinta al resto de animales y mejorar su protección, no solamente en el campo de la experimentación, sino en el ámbito de la exhibición o de su tenencia".