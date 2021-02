Alrededor de 300 personas se manifestaron el sábado pasado en Madrid en una marcha en honor a los muertos de la División Azul que lucharon al lado de la Alemania nazi. El acto conmemoraba el 78 aniversario de la batalla de Krasny Bor, en la que tomó parte la división de españoles al servicio del nazismo.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, una portavoz de la Jefatura Superior de Policía.

Con gritos de "Arriba España", los manifestantes llegaron hasta el cementerio de la Almudena y ante la placa por los caídos de la División Azul, donde un sacerdote se refirió al marxismo como una doctrina que "turba la paz de la sociedad y del espíritu".

Uno de los organizadores tomó la palabra para situarse más a la derecha de los "azules de la gaviota", en alusión al PP, y de los "verdes pistacho", en referencia a Vox, porque "todos son nuestros enemigos".

En un vídeo grabado por la agencia rusa Ruptly, al que ha tenido acceso lamarea.com, una de las oradoras se dirigió al público para realizar comentarios antisemitas. "Es nuestra suprema obligación luchar por España, luchar por Europa, ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello", comentó la mujer.

Alegatos que estuvieron acompañados del himno Primavera, una canción adaptada por los soldados españoles durante su participación en la Segunda Guerra Mundial a las órdenes de Adolf Hitler.

Un himno que desató la polémica con el ejército el pasado diciembre, después de que saliera a la luz un vídeo de varios soldados entonando el cántico de corte franquista con el brazo alzado.

"Hace falta que incumpláis el toque de queda"

Otro de los oradores fue el abogado del ultraderechista y coautor de los asesinatos de Atocha Carlos García Juliá, Ignacio Menéndez, que instó a los asistentes incumplir con las normas sanitarias de la covid: "Hace falta que incumpláis el toque de queda, que os reunáis con vuestros familiares y amigos, que seáis más de seis personas, como somos hoy aquí, y hay que abrazarse, y cantar, y vivir con alegría porque el fascismo es alegría, camarada".

Precisamente, asociaciones y colectivos vecinales del distrito pidieron que no se permitiera el desfile que "desde 2007 organizan grupos neonazis de Madrid en homenaje a la División Azul y a los caídos por Europa".

Sin embargo, la Delegación del Gobierno la autorizó porque, según los organizadores, no iban a superar los 200 asistentes.

"Queremos denunciar el carácter xenófobo, racista, machista y homófobo de estas personas, asociaciones y colectivos que convocan. No entendemos como Delegación de Gobierno no ha hecho nada, un año más, para no permitir que se realice este desfile", sostenían los colectivos vecinales.