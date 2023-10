La dura espera de los familiares a la identificación de los cuerpos en Murcia: "La incertidumbre es difícil de consolar"

A solo 100 metros de la calle Isla Cristina de Murcia, el lugar en el que al menos 13 personas murieron este domingo en el incendio de tres discotecas, Dubis Reyes respondía en la mañana de este lunes a las preguntas de una televisión regional: "La esperanza es lo último que se pierde". Ella misma cuenta que es la madre de un joven de 34 años que se encuentra desaparecido y que había asistido al cumpleaños de Eric en uno de los palcos de la sala La Fonda.

La amiga de Reyes, Rocío, que no la deja sola en ningún momento, explica que aún tienen esperanzas de encontrarle en algún hospital o en la casa de algún amigo.

En la tarde de este lunes se ha confirmado la localización de la última persona desaparecida. Sus familiares lo han encontrado y está bien. Por el momento se ha identificado mediante huella dactilar a cinco de los fallecidos en el incendio y ahora se procederá a la identificación mediante ADN del resto de las víctimas, lo que podría tardar aún más tiempo.

La asistencia psicológica de los expertos es clave

Precisamente en estos momentos de incertidumbre es cuando la asistencia psicológica de los expertos es clave, mientras los afectados esperan a la confirmación de que alguno de los cuerpos recuperados pertenezca a su ser querido.

"Esta incertidumbre es difícil de consolar"

Pablo Alemán Capel, coordinador del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Murcia (GIPEC) explica a Público que esto es lo peor para los familiares: "La mayor tristeza que pueden sentir ahora es no tener conocimiento de si su ser querido está muerto o no". "Esta incertidumbre es difícil de consolar inicialmente hasta que no vayan pasando los días y ellos mismos, con nuestro apoyo, vayan tomando conciencia del suceso", añade.

Pablo Alemán Capel: "Esta incertidumbre es difícil de consolar inicialmente"

Alemán destaca que en estos momentos previos, los familiares pasan por momentos de rabia por lo sucedido, negación de que su familiar sea uno de los fallecidos, enfado e incluso culpa en algunos casos. "Toda esta sintomatología es normal en estas situaciones de estrés tras un trauma tan grande". Los profesionales también les ayudan a cuidarse de la mejor manera posible en estos momentos donde su atención está centrada en el dolor.

La atención en estos primeros momentos es clave, según describe Alemán: "Este proceso de primeros auxilios psicológicos es el más importante en estos momentos y horas iniciales porque según ayudemos a las familias a entender por lo que están pasando, a valorar el trauma sucedido, a comprender que van a pasar por una serie de síntomas, pensamientos, sentimientos y conductas, mejor predeciremos un duelo lo menos patológico posible y un menor estrés postraumático asociado y también posibles enfermedades mentales futuras, como ansiedad generalizada o depresión".

"Hay que entender que el tiempo coloca casi todo en su sitio"

¿Cómo superar un duelo de esa magnitud? "Lo primero es entender que el tiempo coloca casi todo en su sitio, pero debe haber un trabajo previo de información, de entendimiento, de aceptación, para poder ir elaborando las fases del propio duelo", explica.

Los psicólogos de emergencias tienen una formación específica en esta materia y realizan simulacros de intervención psicológica. "Existe una Acreditación Nacional del Consejo General de la Psicología en España", detalla también este experto.

Por último, Alemán, añade cómo los propios profesionales que intervienen (bomberos, policías o los propios psicólogos) no están exentos de pasar por una situación que les afecte a nivel personal. Es por ello que deben estar atentos para atajarlo: "A veces es necesario realizar sesiones de debriefing con los especialistas para evaluar cómo ha ido o intervención y cómo les está afectando".