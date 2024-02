El Ejército sanciona a dos militares por el sorteo de una prostituta en un cuartel de Barcelona

El Ejército ha propuesto una pena de arresto de entre 15 y 30 días para dos militares del cuartel del Bruc (Barcelona) por promover el sorteo de una prostituta. A pesar de que la rifa nunca se llevase a cabo y la Justicia civil archivase una investigación al no ver delito, las Fuerzas Armadas han considerado este hecho una falta grave.

Se ha acordado después de que el Ejército abriera una investigación en base al artículo 7 del Régimen Disciplinario, en cuyo párrafo 27 considera como falta grave las actuaciones que afectan a la imagen de las Fuerzas Armadas o producen su descrédito o menosprecio.

A pesar de que la Justicia civil archivó una investigación previa al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, el Ministerio de Defensa decidió abrir una investigación.

"En las Fuerzas Armadas, como en cualquier ámbito de la sociedad, tolerancia cero contra las ofensas o agresiones a las mujeres. Quien realice o proponga alguna de estas reprobables conductas deberá responder ante la Justicia", manifestó entonces el Ministerio.

Un año después de incoarse el expediente disciplinario y transcurrido el plazo de alegaciones, el Ejército ha propuesto las penas de arresto para los dos militares, que promovieron la rifa para recaudar dinero para las fiestas de la compañía que se celebra el día de la Purísima.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de "barbaridad" los hechos, que los sancionados promovieron en un grupo de Whatsapp y en un cartel colgado en la cantina del cuartel donde se referían al sorteo de una "dama de compañía".

El juez de instrucción que recibió en diciembre la denuncia de un mando del cuartel del Bruch en Barcelona contra los organizadores ha archivado el caso argumentando que nunca se llegó a contratar a ninguna prostituta.

"En los hechos acaecidos ninguna prostituta fue contratada y el cartel que publicitaba el sorteo se confeccionó con fotos obtenidas de internet de mujeres desnudas anónimas. No hay constancia de ninguna víctima que pudiera resultar damnificada", añade el auto, que califica los hechos de "burla".

Además de analizar si puede haber un delito relacionado con la explotación sexual, el juez también examina si podría tratarse de un delito de odio, que culmina con el mismo resultado: concluye que no se da el delito.

El auto califica el sorteo como una "inadecuada forma de proceder" y resta importancia a los mensajes publicados en que se jaleaba el sorteo: "Si bien fueron claramente desafortunados, no suponen un discurso de odio".

"Los mensajes de WhatsApp respondieron a un momento puntual como era una rifa de navidad, no se prolongaron en el tiempo y no iban acompañados de otros mensajes de tinte discriminatorio o vejatorio", arguye el auto. Con todo, el juez archiva el caso, pero precisa que ello no impide que se impongan "sanciones disciplinarias a los responsables".