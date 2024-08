La elegancia atemporal de TOUS: Un viaje por sus colecciones

TOUS ha sido un emblema de lujo accesible y diseño innovador en el mundo de la joyería desde hace mucho tiempo. TOUS ha conquistado corazones en ciudades icónicas como Barcelona, Nueva York, París y Tokio, con una fuerte presencia global en muchos países. La marca se ha consolidado gracias a su compromiso con la calidad, la creatividad y la sostenibilidad, ofreciendo artículos que no solo adornan, sino que cuentan historias.

La colección MANIFESTO: un homenaje a la singularidad

MANIFESTO, la colección más reciente de TOUS, es un homenaje a la individualidad y la versatilidad en la joyería moderna. Un nuevo monograma reinterpreta los cierres clásicos y los convierte en el centro de atención de las piezas de esta colección. MANIFESTO ofrece una variedad de collares, pendientes, anillos y colgantes simples que se pueden combinar para crear looks únicos y personalizados.



Accesorios que siguen la moda

Bolsos y accesorios

Los accesorios de TOUS van más allá de la joyería, ofreciendo una amplia variedad de bolsos, pañuelos y pequeños complementos que adornan cualquier conjunto. En particular, la nueva colección de bolsos se destaca por su versatilidad y diseño contemporáneo.

El bolso Kaos Icon es un accesorio esencial para esta temporada. Este bolso, con su diseño geométrico y la textura única de TOUS, demuestra que la funcionalidad no está reñida con el estilo, se adapta tanto a eventos formales como a salidas casuales.



Las gafas de sol combinan elegancia y protección.

TOUS también se ha aventurado en el mercado de las gafas de sol, ofreciendo modelos con protección UV y un diseño sofisticado. Desde los clásicos aviadores hasta los atrevidos modelos oversized, la colección TOUS Shades ofrece estilos para todos los gustos.

Las gafas de sol oversized de acetato negro de TOUS son una declaración de estilo. Además de brindar protección contra los rayos del sol, estas gafas agregan misterio y sofisticación a cualquier look.



Diseño sin género y personalizado

La colección "MANIFESTO" se destaca por su enfoque inclusivo. Las piezas están diseñadas para permitir la inclusión y la expresión personal, sin importar su género. Los detalles bicolor y la posibilidad de combinar metales y gemas de colores permiten una personalización completa, lo que hace que cada joya sea única para quien la lleva.

Las joyas de TOUS son un ejemplo perfecto de la combinación ideal de tradición e innovación.



Collares de plata

TOUS es famoso por combinar técnicas tradicionales con diseños modernos. Los collares de plata de la marca muestran su visión moderna y habilidad artesanal. Todas las piezas de la colección están diseñadas para complementar cualquier estilo y ocasión, desde collares delicados y minimalistas hasta piezas más llamativas.



El Collar Sweet Dolls en Plata de Primera Ley, que presenta el icónico oso de TOUS en una forma elegante y contemporánea, es un excelente ejemplo. Esta pieza es ideal para el uso diario o para un look nocturno sofisticado.



Pendientes y anillos

La filosofía de la marca de crear joyas versátiles y elegantes se ve reflejada en los anillos y pendientes de TOUS. Los anillos de la colección "MANIFESTO" están disponibles en una amplia gama de estilos, desde los discretos y solitarios hasta los diseños más elaborados con múltiples piedras. Los pendientes, por otro lado, van desde simples y elegantes hasta extravagantes y llamativos, y todos son adecuados para cualquier ocasión.