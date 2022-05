Elon Musk dice que levantará el veto a Donald Trump si se cierra su compra de Twitter

El multimillonario Elon Musk afirmó que levantará el veto a Donald Trump en Twitter si cierra su operación de compra de la red social. La cuenta del expresidente estadounidense permanece cerrada desde el asalto al Capitolio por parte de miles de sus seguidores en 2021.

"Daría marcha atrás al veto permanente. Pero todavía no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya a pasar con toda seguridad", dijo Musk en una entrevista en el marco de la conferencia automovilística que celebra este martes el diario Financial Times.

Además, el consejero delegado de Tesla calificó el cierre de la cuenta de Trump de "error" al opinar que ha alienado a una gran parte de Estados Unidos.

Musk sostuvo que los vetos permanentes no deben existir en Twitter

E incluso añadió que fue una decisión "moralmente equivocada" y que, si bien acepta que se supriman mensajes específicos en Twitter que violan sus normas de uso y que se suspenda temporalmente a los usuarios reincidentes, no cree que los vetos permanentes a personas deban existir en la red social.

"Los vetos permanentes deben ser extremadamente raros y reservarse para cuentas gestionadas por robots o que practican publicidad agresiva. Creo que el de Donald Trump no fue el tipo correcto de veto", indicó el magnate.



Musk, el hombre más rico del mundo según la lista Forbes, ya ha conseguido que la empresa de Twitter aceptara su oferta de compra por 44.000 millones de dólares, aunque todavía se puede echar atrás. El empresario, muy aficionado a esta red social, se ha presentado como un defensor de la "libertad de expresión" en la plataforma y ahora parece llevar esa misión por bandera en su nueva conquista, de la que ha ofrecido muy pocos detalles.