Clara Serrano del Rey es una enfermera que vino desde Castilla La-Mancha a Madrid para trabajar en la planta de los enfermos de covid-19 en un hospital de la capital. Estar en la primera línea de la batalla le ha costado el contagio: es una de los más de 19.000 sanitarios que se encuentra de baja tras dar positivo en coronavirus.

Ahora, su casero, que además es una de las personas con las que compartía el piso y con quien tenía un contrato verbal, quiere echarle. "Me dicen que me tengo que ir porque soy una egoísta, porque sabiendo que estaba en una planta de coronavirus podía contagiarles", ha explicado en Al rojo vivo.

Esta enfermera ha denunciado la situación en diferentes medios. "Tuve que llamar al 091 porque en aquel momento no sabía cuál era mi posición legal y la Policía me dice que no tengo que abandonar la vivienda, que lo que prima en este sentido es lo que diga Sanidad y no el propietario del piso, pero él me culpabiliza y la Policía tiene que acabar viniendo a la vivienda", ha explicado en el programa de la Sexta.

"La Policía les explica que hay que esperar, que no se podía hacer con la exigencia que ellos querían", ha aclarado Clara Serrano, quien ha criticado que, precisamente, su casero y el resto de compañeros "eran de esos que salían puntuales a las 20:00 a aplaudir a los sanitarios".

Actualmente, esta enfermera se encuentra en uno de los hoteles medicalizados de la Comunidad de Madrid gracias a la ayuda del sindicato SATSE. "Yo entiendo que la gente le tenga pavor y terror a esta enfermedad, pero las maneras de decirlo no fueron muy otordoxas", ha señalado en relación al momento en el que su compañero le comunicó que debía abandonar el piso.