Las Escuelas Oficiales de Idiomas inician la huelga contra los exámenes presenciales ordenados por el Gobierno de Ayuso

La Comunidad de Madrid es de las primeras en iniciar los exámenes presenciales de las Escuelas Oficiales de Idiomas. La falta de garantías de seguridad para que se celebren estas pruebas ha llevado a que los docentes inicien una huelga este martes 16 de junio, fecha en la que comienzan los exámenes. La convocatoria de huelga ha estado llena de polémica porque la Consejería de Educación ha llegado a calificarla de "ilegal" y ha puesto unos servicios mínimos que han sido rechazados por el sindicato que ha convocado, Comisiones Obreras (CCOO). Los estudiantes se enfrentan a las pruebas con gran incertidumbre y preocupados por las condiciones en las que se realizan.

Este lunes varios docentes se concentraron en frente del edificio de la Consejería de Educación. Pidieron al Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso que se sentara a negociar, pero no ha habido ningún cambio. Ninguna comunicación. Este martes comienza así una huelga de 15 días que afecta a casi 600 profesores. Una convocatoria que, según alega el sindicato y los docentes, se realiza mirando por la salud de todos.

Este año casi no hay convocatorias de exámenes presenciales. Los centros educativos los realizan, por ahora y a priori, de forma online. La mayoría de comunidades también han retrasado a septiembre el resto de exámenes de enseñanzas de régimen especial como son las pruebas de certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Pero los alumnos de la Comunidad de Madrid han sido convocados cuando la región aún continúa en la fase 2 de la desescalada. Hasta 20.000 alumnos de 36 centros han sido llamados a estos exámenes.

"En Madrid todavía están muriendo personas y las condiciones higiénico sanitarias son insuficientes para realizar estos exámenes. Somos enseñanza de régimen especial por lo que nada obliga a que se hagan ahora. A situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias. Como están haciendo otras comunidades autónomas, la convocatoria ordinaria se debería posponer a la primera quincena de septiembre, la extraordinaria a la segunda y que el curso empiece en octubre", explica a Público la presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y sindicalista de CCOO, Caridad Baena.

Los docentes han mandado a la Consejería de Educación hasta cinco escritos diferentes. "Hemos propuesto una hoja de ruta, hemos expuesto las razones por las que nos oponemos a los exámenes, nos hemos concentrado... pero no han querido escucharnos", desarrolla Baena.

La Consejería de Educación argumenta que han enviado a los centros diferentes resoluciones e instrucciones sobre las medidas de prevención e higiénico sanitarias que deben adoptarse. El peso, una vez más, recae sobre los centros. Como señalan fuentes autonómicas: "Todo el personal que preste servicio en los centros deberá observar las medidas de prevención e higiénico-sanitarias que sean de uso obligatorio. Además, los alumnos deberán ir provistos de mascarilla higiénica, los baños disponer de agua, jabón, gel hidroalcohólicos y papel para el secado de manos, etc".

José María Rodríguez Jiménez, el Director General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de la Comunidad de Madrid, sostiene también que dan tres opciones a los alumnos: promocionar sin realizar la prueba, hacer la convocatoria en junio o la extraordinaria en septiembre, como también han hecho Euskadi, Navarra o Murcia. La justificación para mantener la convocatoria ahora es que se pueda atender "la diversidad de intereses de los alumnos y facilitar a aquellos que lo necesiten el certificado, bien sea para la universidad o para la inserción laboral". Sin embargo, desde la Consejería de Educación no han contestado a por qué no han negociado y argumentan que sí han contestado a varios escritos de sindicatos y asociaciones sobre este asunto.

Aunque aquí está el centro del debate que no se ha solucionado: una Consejería de Educación que asegura que se dan las condiciones y unos profesores que argumentan todo lo contrario. Aunque existan las normas justificadas por la Comunidad, los docentes aseguran que no es posible cumplir con los protocolos marcados: hay profesores que son personal de riesgo y no pueden acudir, no hay suficiente personal ni material, los centros son antiguos y las aulas muy pequeñas, el personal de limpieza no está en el turno de tarde (cuando se realizan la mayoría de exámenes), no se puede garantizar la desinfección y los exámenes llegan a durar hasta cuatro horas con lo que implica estar tanto tiempo diferentes personas en el mismo sitio cerrado.

Ya hay alumnos que han renunciado a presentarse a las pruebas porque son personas de riesgo o porque no ven que se garanticen las condiciones de seguridad. Según Baena, esto rompe con el criterio de equidad y expone hasta a personas vulnerables. En estas pruebas se juntan desde personas de 16 años hasta personas mayores.

"Tres días antes del examen aún dudo si presentarme o no"

La confusión en la que tiene lugar esta convocatoria llega al alumnado. "Tres días antes del examen aún dudo sobre si lo correcto es presentarme o no, pero creo que lo más sensato va a ser esperar hasta septiembre. Ello supone un prejuicio para los alumnos, ya que, en mi caso, me gustaría poder hacer el examen ahora, que tengo todo más fresco. Además, creo que se podría haber indagado más en opciones alternativas para hacer el examen con todas las garantías de seguridad", valora Pedro Gallo, estudiante del curso B2.2 de Francés en la Escuela de Idiomas de Madrid-Tribunal.

Gallo tiene el primer examen el próximo jueves 18 de junio cuando la Comunidad de Madrid aún continúa en la fase 2 de la desescalada. Se enteró de la fecha a principios de este mes y toda la información la ha recibido por su profesora y por el delegado de clase. No ha recibido ningún tipo de comunicación oficial sobre la convocatoria de huelga.

"Estoy sin ingresos e intentando lidiar con una difícil búsqueda de empleo. Esta incertidumbre es otro obstáculo para realizar la prueba en condiciones óptimas"

Lo mismo ha vivido Alberto Cano. "Cuando vi que se había convocada la huelga, entendí perfectamente la posición de los docentes de las Escuelas, ya que a ellos les afecta casi en la misma medida que a nosotros. No obstante, los alumnos tenemos la presión añadida de tener que estudiar y preparar el examen, una prueba de aproximadamente 3 horas de duración que tendremos que hacer con mascarilla y en espacios que en apariencia no son demasiado seguros. Y claro, en un caso como el mío, que por el coronavirus ando ahora mismo sin ingresos e intentando lidiar con una difícil búsqueda de empleo, esta incertidumbre supone otro gran obstáculo para poder realizar la prueba en condiciones óptimas", explica a Público.



CCOO denuncia el "boicot" de Educación a la huelga

La huelga tampoco ha sido ajena a la polémica. Antes de convocarla, se realizó una asamblea telemática entre los docentes y CCOO consultó a los profesores. Tomaron la decisión de convocar esta última quincena de julio, pero desde el sindicato han denunciado "la obstaculización del derecho a la huelga de la Dirección General de Secundaria, FP y Régimen Especial". Según explica CCOO, mandaron un mensaje a los centros diciendo que la convocatoria era ilegal: "Se declara ilegal una convocatoria de huelga tergiversando la verdad de los hechos, excediéndose en sus competencias y actuando con la ineludible intencionalidad de que la huelga no siga adelante, ya que el contenido se puede traducir como un intento de boicot a la misma".



El sindicato rechaza los servicios mínimos y estudia acciones legales

Baena concreta que la convocatoria se presentó con poco tiempo y por esto se tuvo que retrasar un día. Este lunes no ha habido huelga. A partir de este martes, comienza la huelga autorizada.

Aunque no ha sido el único problema: CCOO también denuncia que los servicios mínimos son demasiado altos y que no permiten a los docentes ejercer el derecho a huelga. Según la información dada, este martes tendrá que haber un 30% de servicios mínimos, el miércoles 17 un 40%, el jueves 18 un 50% y el viernes 19 hasta un 60%, además del director y el jefe de estudios o secretario y todo el personal de limpieza y auxiliares de control. El Gabinete Jurídico de CCOO ha rechazado la propuesta de servicios mínimos y está estudiando iniciar actuaciones ante los tribunales.