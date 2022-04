España incumple su compromiso parlamentario y se mantiene a la cola de Europa en enfermeras por habitantes 

Nadie se hace cargo de esta promesa sellada en 2020. El Congreso de los Diputados aprobó tramitar una Proposición de Ley para equilibrar los ratios de enfermeros y enfermeras de España con el fin de regular las enormes carencias que tiene el sistema nacional de salud.

Tras esa ratificación, ningún partido ha tomado las riendas de la medida, reclamada continuamente por un sector estresado y al mínimo de sus fuerzas. Nadie se atrevió a dar la espalda públicamente a la propuesta, pero cuando hay que trabajar para su ejecución se produce el silencio total.

"La ley lleva bloqueada en fase de enmiendas desde hace más de un año y el PSOE no la desbloquea en la Mesa para que prosiga el trámite parlamentario", aseguran fuentes parlamentarias a Público. Este diario ha preguntado al PSOE por la medida pero no ha obtenido respuesta.

La llamada Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la

seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos tiene entre sus propuestas limitaciones para que la carga de trabajo de enfermería no se dispare hasta números como los que tiene en la actualidad.

Llevada al Congreso mediante una Iniciativa Legislativa Popular liderada por el sindicato SATSE, contó con 312 votos a favor, 10 en contra y 24 abstenciones.

Entre algunas medidas, los enfermeros en hospitales tendrían asignado un máximo de seis pacientes por cada profesional. En unidades de cuidados intensivos y otras áreas de cuidados críticos, la asignación de pacientes

por cada enfermera será de un máximo de dos.

Solo en la Comunidad de Madrid se incorporarían la friolera de 12.000 enfermeros

Y por ejemplo, en Atención Primaria de salud, la asignación de población por cada enfermera no podría superar los 1.500 habitantes, "pudiéndose reducir esta cantidad en función de la tasa e indicadores de complejidad, tales como la edad, la cronicidad, la pluripatología u otras", según el documento. En la actualidad, es bastante común que cada enfermera tenga 2.000 habitantes a su cargo.

Además, el Gobierno debería crear una Comisión Interterritorial de Ratios Enfermeras cuyas funciones, composición y normas de funcionamiento serán reguladas mediante real decreto.

Si Suiza tiene 18,2 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes, España tiene 5,3. Países como Uzbekistán, Eslovenia, Montenegro o Polonia también tienen una media superior a la nacional. España tiene serias carencias con el personal de enfermería. La mejor prueba de ello es que, de aprobarse esta ley, solo en la Comunidad de Madrid se incorporaría la friolera de 12.000 enfermeros y enfermeras, estima el sindicato SATSE.

¿Por qué no avanza la ley?

"El establecimiento de unas ratios enfermeras mínimas por paciente o población tiene como finalidad fomentar entornos de trabajo seguros para los profesionales de enfermería que garanticen la prestación de cuidados enfermeros de calidad", asegura el documento aprobado por el Congreso.

Una vez que el Congreso de los Diputados dio el visto bueno, el trámite fue a parar a la Comisión de Sanidad, donde se tendría que haber empezado a trabajar en enmiendas y la redacción de un texto. Dos años después, no hay noticias.

Ricardo Furió, de SATSE, analiza esta falta de soluciones: "No dan ningua explicación. Unidas Podemos instó un poco a que se me mueva, pero no dan una sola razón. Es el PSOE el que está pidiendo prórrogas. De momento no hemos visto ni un triste gesto. Es cierto que esta ley es económica, porque el aumento de plantilla sería en todos los ámbitos".