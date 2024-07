Casi todos los españoles reciben llamadas comerciales indeseadas, pese a estar prohibidas

Llamadas impertinentes a primera hora de la mañana o de la noche, durante la siesta o el fin de semana. Llamadas para vender todo tipo de productos y también para engatusar a los incautos con fines más o menos espurios. Llamadas de insistentes teleoperadores, llamadas grabadas, ¡llamadas de robots! Hace un año que entró en vigor la prohibición de efectuar llamadas comerciales no deseadas y, en cambio, su teléfono no para de sonar.

Facua-Consumidores en Acción denuncia que ese tono invasivo sigue incordiando a todos los españoles. En concreto, al 98,3% de los consumidores, según una encuesta realizada a 4.053 personas entre el 28 y 30 de junio. Para denunciar estas irregularidades, la asociación no gubernamental ha organizado una plataforma de afectados por el spam telefónico, a la que se pueden sumar en su página web.

Llamadas no deseadas y tampoco solicitadas... Facua recuerda que, según el artículo 66.1 de la Ley General de Telecomunicaciones (del 28 de junio de 2022), los usuarios tienen derecho "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales".

Vigente desde el 29 de junio de 2023, la norma deja claro que los consumidores también tienen derecho "a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello". Es decir, deberán autorizar previa y expresamente que las empresas puedan llamarlos para venderles sus productos y servicios. De lo contrario, estas podrían ser sancionadas.

Sin embargo, durante el último año ha aumentado el porcentaje de víctimas de spam telefónico, pasando del 96,6% al 98,3% de los consumidores, según los datos recogidos por Facua en la presente encuesta y en otra realizada el pasado septiembre. Es decir, solo el 1,3% asegura que no ha recibido ninguna llamada no solicitada, una cifra que contrasta con el 68,1% que sufrió más de cinco en el último mes, lo que supone una subida del 11%. Además, casi un 21% recibió entre tres y cinco llamadas.

Según Facua, pese a que la mayoría de las víctimas de spam telefónico exigió que no volvieran a incordiarlas, la misma empresa volvió a insistir para ofrecerles sus servicios, entre ellos de telecomunicaciones (73,5%), energéticos (71,8%), seguros (25,1%), alarmas (6,4%) y préstamos (5,9%). De todos los afectados, solo un 2,1% denunció los hechos y apenas un 9,9% sabe cómo hacerlo, aunque no todos se quejaron.

Para ello, los consumidores deben interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), aunque Facua afirma que está tramitando algunas en nombre de sus socios afectados por el spam telefónico.