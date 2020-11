Hace algunos años, cuando Esperanza Aguirre gobernaba en la Comunidad de Madrid y Bartolomé González hacía lo propio en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se privatizaron 80 hectáreas de suelo perteneciente a la región para hacer un campo de golf en la ciudad complutense. El terreno, considerado en su momento de interés agrícola, pasó a ser explotado por una empresa particular.

Todo aquello fue posible debido a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue tumbada por una el Tribunal Supremo (TS), aunque después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló el uso del campo, llamado El Encín. En estos momentos en los que se debate el nuevo PGOU del municipio, Ecologistas en Acción (EeA) ha denunciado que la ampliación del campo de golf se contempla hasta en cuatro puntos del documento.

Izquierda Unida (IU), el único partido político que votó en contra del borrador preliminar del PGOU, tilda al campo de golf de "ilegal". Por su parte, el PSOE, que actualmente gobierna en el Consistorio, en 2013 y a raíz de la sentencia del TS se opuso a El Encín aduciendo que se debía "estudiar la reversión del campo de golf actual, para utilizarlo como un espacio público abierto al uso de los vecinos y vecinas de la ciudad y mantener también su carácter de centro de investigación agroalimentaria. Es un buen momento para corregir algo que finalmente se ha demostrado ilegal y por el que deben responder los dirigentes del PP tanto a nivel regional como local, que fueron los impulsores de esta operación urbanística".

"Es un buen momento para corregir algo que finalmente se ha demostrado ilegal y por el que deben responder los dirigentes del PP"

El cruce de acusaciones ha llegado a su máximo esplendor cuando Alberto Blázquez, en su calidad de portavoz del PSOE en Alcalá, ha "desmentido" en un comunicado una afirmación de EeA totalmente verdadera. Estas son las palabras del socialista: "Es total y absolutamente falsa la afirmación de EeA y en ningún caso el Avance de la revisión del PGOU, que se encuentra en exposición hasta el 1 de diciembre, prevé ampliación alguna del espacio para el campo de golf". En su contra, los documentos en los que sí aparecen posibles ampliaciones del campo de golf. Hasta en dos ocasiones en la parte de la Memoria de información y otras dos en la Evaluación ambiental estratégica ordinaria (páginas 159 y 314).

El Ayuntamiento alcalaíno ha declinado hacer ningún tipo de declaración al respecto, remitiéndose al comunicado mencionado anteriormente en el que pretenden desmentir una información veraz y, por el momento, contrastable por cualquier persona interesada ya que el documento se encuentra en el proceso de exposición pública. "Por un mínimo de coherencia, Javier Rodríguez debería revertir el campo de golf y abrirlo para uso y disfrute de la ciudadanía. Cuando él era portavoz de su formación en la oposición así lo reclamaba, y ahora parece que quieren dejar la puerta abierta a ampliar algo a lo que en un principio se oponía", arguye Ezequiel Merino, portavoz de EeA en Alcalá de Henares.

A raíz de una publicación en nuestras redes sociales acerca del campo de golf de El Encín, se han producido unas... Publicada por Ecologistas en Acción - Alcalá de Henares en Jueves, 19 de noviembre de 2020

Aunque no hay ninguna unidad de ejecución al respecto en el PGOU, las alarmas de los ecologistas y del concejal de IU, David Cobo, se han encendido. "La única posibilidad que tienen de ampliarlo es hacia el norte, y es cierto que es un territorio ambientalmente protegido, pero nadie nos dice que no lo van a recalificar como ya hicieron la otra vez, y que el Avance del PGOU lo contemple es una señal clara de ello", agrega el concejal complutense.

Merino es quien apunta que El Encín no ha aportado nada a la ciudad, más que la pérdida de suelo público y de interés agrícola: "Hemos regalado a una empresa 80 hectáreas dedicadas a la investigación agraria; también hemos perdido un paisaje identitario y la posibilidad de consolidar esa zona como un corredor ecológico que uniera los dos espacios de la Red Natura en la comarca. Todos hemos perdido infinitamente mucho más de lo que han ganado unos pocos".

Han destruido lo más valioso

Asimismo, ese territorio también estaba catalogado como área de importancia para las aves y la biodiversidad (IBA), tal y como indica un mapeo realizado por la Asociación Española de Ornitología. Más allá de eso, la destrucción del suelo debido a la construcción del campo ha supuesto la pérdida de lo más valioso de cualquier territorio natural. "No hace falta buscar la repercusión en la fauna, tan solo con destruir el suelo ya te cargas el resto de procesos ecológicos. Con su desaparición, se ha perdido cualquier oportunidad de realizar investigación agraria", agrega Merino. En su momento, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), dependiente de la Comunidad de Madrid, ya se mostró en contra a la construcción del campo de golf.

"Todos hemos perdido infinitamente mucho más de lo que han ganado unos pocos"

Por su parte, el portavoz de EeA reclama transparencia en la información. Ni el concejal de IU ni él conocen de dónde sale el agua regenerada que se utiliza para regar un campo de golf de tales dimensiones, pues consta de 18 hoyos. Este hecho ya suscitó algunas controversias en 2010, precisamente a raíz de una denuncia del PSOE, en aquel momento en la oposición. A ello se suma un hotel construido ad hoc cerca del campo de golf. "Ese hotel es más ilegal que el propio campo porque ni siquiera aparece proyectado en los planos iniciales ni se tenía en cuenta en la declaración de impacto ambiental. Se ha construido ahí porque sí", argumenta el ecologista.

Cobo, el concejal de IU que se opuso al primer borrador del PGOU, explica los aspectos más técnicos, como que no hay fecha límite de vigencia del Plan General, pues el que aún permanece vigente se aprobó hace 27 años. "El PGOU es un documento en el que se determina el uso de todo el suelo del término municipal, entre otras muchas cuestiones", avanza el político. "No existía una demanda social para construir ese campo de golf, a lo que se opuso hasta el PSOE, sobre espacio de interés agrícola en terreno público de la Comunidad de Madrid. A día de hoy, el uso del campo de golf es mínimo, por lo que pedimos que se retiren esos artículos del PGOU para que no puedan hacer lo mismo que el PP hizo en su momento", continúa.

Entre el pelotazo y la especulación

Así analiza Cobo la situación: "La construcción de este tipo de campos de golf obedecen a una política urbanística del pelotazo que impulsó Aguirre. Estos campos son muy costosos y la ciudadanía no les saca partido, ya que únicamente son rentables cuando hay un grupo de alto nivel adquisitivo que está dispuesto a pagar por mantenerlo. Este tipo de instalaciones, que son un fracaso, solo buscan la especulación". El concejal, consciente de que no existe ninguna unidad de ejecución al respecto en el PGOU, sí incide en que es importante "eliminar cualquier reseña en el Avance del documento porque nada nos libra de una modificación puntual dentro de unos años".

"Pretenden urbanizar más de 200 hectáreas de suelo protegido, amparándose en un decreto de la época de Aguirre"

Por otra parte, el suelo recalificado fue a parar a una de las empresas de Joaquín Molpeceres Sánchez, un nombre propio que aparece en varias tramas de corrupción, apunta Cobo. En su opinión, este Avance del PGOU desarrollado por el Gobierno del PSOE alcalaíno "responde a un plan especulativo similar al que el PP quiso aprobar en 2015, pero acabó echándose para atrás por la proximidad de las elecciones. A nivel general, pretenden urbanizar más de 200 hectáreas de suelo protegido, amparándose en un decreto de la época de Aguirre".

Según la planificación, la urbanización entraría dentro de las consideradas Zonas de especial protección para las aves (ZEPA), una catalogación que parte de la Unión Europea (UE). "No sé hasta qué punto podrán urbanizar ahí, porque no creo que un decreto de una comunidad autónoma pueda legislar en torno a la desprotección de una zona protegida por un órgano superior como la UE", comenta el concejal al respecto.

"Lo que tendría que hacer el Ayuntamiento, y Blázquez en particular, es disculparse con EeA por haber dicho que mienten, cuando eso no es verdad, y después retirar cualquiera de las referencias a la ampliación del campo de golf de El Encín si realmente quieren demostrar que no la van a llevar a cabo", concreta el propio Cobo, quien anima a la ciudadanía y colectivos complutenses a enviar sus propuestas y demandas al Consistorio para que el PGOU sea lo más apropiado a las necesidades del municipio.