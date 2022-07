Los Estores screen y sus grados de apertura

Elegir estores screen de puntogar puede ser un quebradero de cabeza. Ya que hay varios modelos, con diferentes aperturas, tejidos y colores. Por eso, saber escoger el mejor será fundamental para contar con la protección solar y evitar ser vistos según sea lo que necesites. Si has decidido adquirir un estor screen, aquí te vamos a explicar que debes tener en cuenta para la apertura ideal.



¿Qué son los estores screen?

Los estores screen se denominan así por el tejido técnico con el que se ha fabricado, el screen. Este tipo de tejido ofrece diferentes ventajas gracias a las propiedades con las que está fabricado. Por ejemplo: protege excelentemente de los rayos UVA y reduce la visibilidad al interior.



El screen es un tejido elaborado con PVC y fibra de vidrio o bien con la mezcla de PVC y Poliéster. Y ofrece la posibilidad de una apertura total o de una opacidad absoluta. Este tejido, por lo tanto, te permite aprovechar la entrada de luz, pero también protegerte del sol. También favorece la reducción del consumo de energía. Absorbe el exceso de calor en verano y protege de la entrada del frío. Por lo que este tejido te ayuda a ahorrar energía en tus estores screen.



Así, si ves un producto de screen 10 querrá decir que brinda una visibilidad del 10 %. Esto es una alta entrada de luz. Si quieres más opacidad, el porcentaje que debes buscar es 1 %.



¿Cuáles son los grados de apertura de un estor screen?

Estor Screen.

El grado de apertura se define como el porcentaje de la superficie total de un tejido que representa la parte de orificio.



El estor screen ofrece más luz que un estor tradicional o que las cortinas de screen. Entre un 50% y un 100% más de luz.



Los grados de apertura oficiales que tienen los estores screen son:



Hasta un 10 %: Este porcentaje es el más translúcido y permite una entrada de luz total. Además, brinda el nivel más alto de visibilidad al exterior. Si lo que buscas es tener mayor entrada de luz solar, debes escoger este grado de apertura.



Grado de 5 %. La transparencia es de nivel medio y también ofrece una protección muy adecuada de los estores screen contra los rayos solares.

Grado de apertura de 3 %. Para los amantes de la privacidad del hogar y las estancias, los estores enrollables screen de este tipo de apertura son ideales. Evita la visibilidad al interior, pero podrás seguir viendo el exterior.



Grado de apertura de 1 %. Visibilidad mínima y no tendrás demasiada claridad y entrada de luz del exterior. Es un tipo de apertura muy adecuado en caso de eliminar los reflejos que se dirigen a los monitores o pantallas y que molestan. También puede ser un tipo de estor screen para poner en los baños.



Grado de apertura del 0 %. En estos casos, los estores son opacos. Es decir, no habrá entrada de la luz. La visibilidad es nula.



¿Cómo medir estores screen?

En el caso de una ventana convencional, se mide el ancho de la ventana, incluyendo los marcos exteriores. Anota la medida y se añaden a esa medida 20 cm. Es decir, 10 cm para cada lado. Así te aseguras que el estor screen cubra completamente tanto la ventana como el marco.



El alto de la ventana también debes medirlo. Depende de dónde quieras anclar el soporte del estor screen, varía la manera de medir. Si quieres engancharlo en la pared y en el techo, medirás el alto, incluyendo el soporte hasta el techo. Y añadirás 10 cm más para el bajo de la ventana.



¿Cuál es la diferencia entre el tejido screen y el translúcido?

Los estores translúcidos tienen la principal diferencia en el tejido con el que están fabricados: el poliéster. Para crear este material se usa un proceso de resinado. Esto ofrece mayor rigidez y resistencia. Por lo que la principal solución que nos va a ofrecer es que evita la entrada de la luz y también nos brinda mayor privacidad. Además, los estores translúcidos no son ignífugos, es decir, no resisten al fuego. Asimismo, no cuentan con suficiente transparencia, pero no son opacos. Pueden proporcionar algo de claridad en cada lugar, pero nos impiden ver lo que hay detrás.



En cuanto a los estores enrollables screen, estos están compuestos con un 70 % de fibra de vidrio y un 30 % de PVC. A diferencia del tejido translúcido, el screen sí que es ignífugo. Este tejido, como hemos dicho antes, permite ver el exterior según el grado de apertura que tenga. Y esto lo podremos hacer mediante la parte que tiene una microperforación. Proporciona mayor aislamiento térmico que el translúcido.



Los estores screen ofrece numerosas ventajas y opciones de aperturas, lo que les hace el tipo de estor más demandado y versátil para instalar en cualquier estancia.