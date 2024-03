Eulogio Paz: "Aznar sigue mintiendo y es improbable que el día de mañana lo reconozca"

¿En qué situación se encuentran actualmente las víctimas del 11M?



Después de 20 años y de las lesiones que sufrieron los heridos, algunos han mejorado y a otros se les han agravado sus secuelas. Por ejemplo, una persona que sufrió una onda expansiva en el oído con el tiempo necesita un aparato auditivo. Algunos afectados precisan otro tipo de prótesis o fármacos, o sea, que a nivel médico hay víctimas que continúan requiriendo la atención médica. Otras mantienen la atención psicológica al haber sufrido diferentes traumas, desde no poder viajar en el tren o no conciliar el sueño a otros tipos de problemas psicológicos.

En nuestra asociación hay siete psicólogas que colaboran haciendo terapias con los afectados. El proceso dura dos o tres años y al cabo de ese tiempo hay gente que se recupera y lo deja. Pero luego, en algunos casos, hay recaídas porque se produce un atentado en otro lugar o por estos aniversarios que la gente se retrae más y no quiere recordar cosas.

También, la atención social es crucial. Hay personas que perdieron sus trabajos y necesitan ayuda con la formación, el alquiler, la luz, el agua, etc. Además de la asistencia jurídica, porque al cabo de un tiempo hay también cuestiones de este tipo que hay que ir solucionando.

Y una parte muy importante de la situación en la que nos encontramos todas las víctimas después de cumplirse 20 años es la importancia de construir la memoria. La construcción del relato de lo que ocurrió antes, durante y después del 11M, y que no quede un relato de esas teorías de conspiración que nos han venido machacando durante todos estos años.



Esas teorías de la conspiración ponían en duda la versión oficial ya probada. Lo que dejó un primer escenario en el que cobró más protagonismo la batalla política que la reparación de las víctimas.

Exacto. Hay un dato importante, y es que el Partido Popular, junto con varios medios de comunicación, como El Mundo, la Cope y Telemadrid, desde un primer momento de los atentados trataron de convencer a la ciudadanía de que había sido ETA. Esto se debió posiblemente a que tres días después había elecciones generales. Como España venía de una trayectoria de ataques etarras, era necesario continuar diciendo que habían sido ellos, cuando ya desde los primeros momentos prácticamente se conocían o había pistas de la autoría yihadista.

El Partido Popular y esos medios de comunicación se metieron en una espiral de mentiras, que luego, al perder las elecciones, ya no fueron capaces de revertir. Muchos de estos teóricos de la conspiración -Aznar, Rajoy, Acebes, Zaplana, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Joaquín Manso- todavía están inmersos en esas historias conspiranoicas.



Desde su asociación nunca hubo dudas de la autoría de Al Qaeda.

Es que desde los primeros momentos hay indicios de que ha sido Al Qaeda. Si hay periodistas de aquí que llaman a Alemania y les dicen que ha habido un atentado de ETA, y allí les responden: "¿Cómo que de ETA? Aquí tenemos reivindicaciones de que ha sido un atentado yihadista". Y ya no solo eso, hay un juicio que duró cuatro meses en el 2007, desde febrero hasta junio. Allí se determina la autoría yihadista. No se habla de que haya sido ETA, ni Zapatero, ni el comisario de Vallecas, ni Juan Jesús Sánchez Manzano.

Hay una cosa clave en este asunto que podría haber dejado fuera de combate las teorías de la conspiración desde el primer momento. Un año antes, en enero de 2003, FAES -que es la fundación que lideraba y lidera José María Aznar, quien entonces era presidente del Gobierno- decía: "Cabe esperar el recrudecimiento de la amenaza terrorista, si es que se produce la guerra contra Irak. Una amenaza que afectará preferentemente a los países que participen en ella".

Entonces, ¿cómo diciendo esto la propia FAES, el propio Aznar, el propio Partido Popular, se generan y elaboran esas teorías de la conspiración? Pues evidentemente porque necesitaban eso para mentir y alcanzar el poder. Y en el caso de algunos medios de comunicación, buscaban mentir y escribir para que la gente comprase el periódico y hacer caja. Así, El Mundo se tiraba un tiempo hablando de la furgoneta Kangoo, cuando eso no daba más de sí, pasaban al reloj Casio, la mochila de Vallecas... y así hasta que la cosa no daba más de sí.



Pedro J. Ramírez estuvo diez años con el tema de conspiraciones en su medio. El 11M fue su gran apuesta y terminó siendo su gran fracaso.

¿Qué les diría a esas personas que, aún hoy en día, siguen conspirando con el suceso?

A nivel personal, conozco a gente que después de tantos años y tras producirse otros atentados yihadistas similares al 11M, no en el número, pero sí en la forma de autoría -como en Londres, en Bruselas, Mánchester, París o los de Catalunya-, creo que han visto que ETA no está allí en Mánchester. Realmente, el 11M fue una cuestión yihadista.

He conocido a personas importantes dentro del PP que reconocen que las historias de la conspiración ya no tienen sentido, pero que a nivel corporativo ni el partido, ni Aznar, Acebes o Rajoy lo han desmentido porque cuando uno se equivoca se puede asumir la culpa. Sin embargo, el problema es cuando uno miente, ahí es mucho más difícil desdecirse y decir que han engañado a la gente.

Ya vimos a Aznar el año pasado en una entrevista con Évole en la que venía a decir: "¿Cómo se va a pensar la gente que yo miento?". Aznar sigue mintiendo y es improbable que el día de mañana lo reconozca.



Los afectados, desde un principio, tuvieron que pelear por las ayudas que les correspondían en medio de todo el fuego político en el que estaba envuelto el país.



Yo creo que, en un primer momento, el atentado fue tan grave, con tantos muertos y tantos heridos, que incluso la Administración se sintió desbordada para atender a todo ello. Entonces se creó nuestra asociación, precisamente para unir esfuerzos y dirigir las reivindicaciones, las prestaciones, indemnizaciones, etc. Es verdad que al principio fue una tarea difícil, pero sí que, a nivel indemnizatorio, el Gobierno que salió elegido tras las elecciones respondió a esas peticiones de los afectados. No lo hizo tal vez de la mejor manera que hubiéramos esperado, pero hubo un momento en el que todas las víctimas conocidas recibieron su indemnización correspondiente.

Después, hay otras cosas que hay que seguir trabajando a día de hoy, a nivel de memoriales, monumentos y el relato que realizar. Son cosas que con el tiempo hay que ir haciendo, es la construcción de la memoria. De hecho, está prevista la creación en Madrid de un segundo centro memorial por los atentados yihadistas, que ya han pasado 20 años y todavía no se ha hecho. Sabemos que hay un lugar para llevarlo a cabo, pero tenemos que seguir trabajando para que se cree lo antes posible.



Además, hay víctimas que no conocemos, muchas personas migrantes estaban indocumentadas en el momento que sufrieron el atentado. ¿A la asociación les llegó alguna persona en esta situación?

Sí, llegaron muchas personas que en ese momento de los atentados no querían presentarse al hospital o a la Policía por si los detenían por no tener papeles. Eso lo hemos ido trabajando para que incluso se consiga la nacionalidad, para que se tengan las indemnizaciones y para que realmente estén representados como cualquier víctima más de cualquier nacionalidad, incluida la española. Ten en cuenta que fueron asesinadas personas extranjeras, con papeles o sin papeles, de 16 nacionalidades diferentes. Destacando las de nacionalidad rumana, entre las que murieron 16 personas.

Un atentado que sufrió, sobre todo, la clase trabajadora, que era la que estaba en esos momentos en los trenes.

Claro, a esas horas de la mañana toda la gente iba a trabajar. Los terroristas atentaron donde podían hacer el mayor daño posible, en lugares muy concurridos como eran unos trenes de Cercanías que iban abarrotados de trabajadores y estudiantes. Un caso similar al del 11S porque aquí son cuatro trenes y en EEUU fueron cuatro aviones. Es una estrategia similar, atacar los lugares más transitados donde pueden cometer un mayor número de víctimas.



En su caso, usted es víctima porque sufrió la pérdida de su hijo.



Sí, soy padre de un asesinado y la ley de víctimas del terrorismo determina que, como familiar directo, soy víctima. Pero muchas veces me miro al espejo y yo no tengo ninguna herida porque yo no sufrí el atentado lógicamente; quien fue asesinado fue Daniel.

A nivel psicológico, puedo decir que estoy bien. No cabe duda de que hay que seguir viviendo y hay que seguir adelante, con el recuerdo de Daniel permanentemente, respetando su memoria. Si yo he escrito libros, he accedido a hacer entrevistas, participo en los actos que celebramos todos los años en Atocha, en Santa Eugenia y en el Pozo, es precisamente para apoyar a las víctimas y también para que la memoria de Daniel sea respetada y no sea pisoteada por estos teóricos de la conspiración.



¿Cree que se ha tratado de manera diferente a las víctimas del 11M?



Sí, claro. En nuestro caso, las personas que iban en los trenes eran trabajadores y estudiantes; y cómo pasó a tres días de las elecciones, a nuestra asociación se nos ha dicho muchas veces que por nuestra culpa el PP perdió las elecciones.

Contra nuestra asociación siempre ha habido una inquina inicial que se ha ido corrigiendo con el tiempo y con nuestro trabajo para hacernos visibles y para que se nos reconozca. Sí que es verdad que, en principio, se nos ha tratado peor. Por ejemplo, Pilar Manjón, nuestra anterior presidenta, decía que ojalá fuéramos víctimas de ETA porque así nos tratarían mejor y no nos atacarían y despreciarían tanto como nos desprecian.

Además, hubo un intento de rivalizarles entre las propias víctimas de las asociaciones.

Sí, en el propio juicio, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que es la asociación por antonomasia de víctimas de ETA, y otra organización que se creó para hacer sombra a la nuestra, que es la asociación de Ayuda a la víctimas del 11M, en el juicio estaban más pendientes de decir que había sido ETA que de los afectados.

Esas teorías de la conspiración han ido decayendo con el tiempo y eso ha provocado que esa asociación de Ayuda a las víctimas del 11M -que hace unos años cambió el nombre a Asociación de Víctimas del 11M- hace pocos días ha anunciado que ha cerrado. Los teóricos de la conspiración que tenían dentro han terminado por devorar a esa asociación.



¿Qué mensaje buscan difundir desde la asociación, ahora que se cumplen 20 años del atentado? ¿Tienen más objetivos por cumplir?



El mensaje sería seguir recibiendo ayuda, porque la necesitamos. Un mensaje de reparación en el sentido de que se nos respete y que se respete lo que pasó, es decir, un atentado motivado por la participación en la guerra de Irak, como la propia FAES de Aznar anunció en su día, aunque ahora él quiera decir otra cosa.

También, como ya te he comentado, que se ponga en marcha la creación de ese centro memorial y seguir realizando nuestras actividades. Organizamos jornadas de convivencia, las revistas que hacemos y muchas actividades que para poder realizar necesitamos ayuda. Pero, sobre todo, que la sociedad entienda qué es lo que pasó el 11 de marzo del 2004 y no esas teorías mentirosas de la conspiración que se han elaborado por perder las elecciones.