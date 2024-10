Europa debate si se vuelve (más) ultra

Los 27 representantes de los países miembros de la Unión Europea (UE) se han citado este jueves en Bruselas en una cumbre europea. En la reunión, se tratarán diversos aspectos, como la situación de Ucrania, la de Oriente Medio, competitividad o asuntos exteriores. Sin embargo, el debate sobre la acogida de migrantes y los planes ultras que hasta la propia Ursula Von der Leyen ha defendido serán los grandes protagonistas del encuentro.

El pasado martes 15, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inició su controvertida iniciativa migratoria. Por medio de un acuerdo con Albania (país en trámites de integrar la Unión Europea), firmado en noviembre de 2023, los migrantes rescatados por Italia serán deportados a dos campos de detención construidos en territorio albanés.

Los campos de Shëngjin y Gjadër ya estaban preparados para la llegada del primer grupo de migrantes (16 varones, procedentes de Bangladesh y Egipto), quienes arribaron al puerto de Shëngjin el pasado miércoles. Tras unas pruebas sanitarias y de identificación, los solicitantes de asilo pasarían a residir en estos campos, que contaban con sistemas de vigilancia. El primer ministro albanés, Edi Rama, explicó que "los migrantes no pueden abandonar las instalaciones y vagar libremente por Albania".

Las críticas, tanto de la oposición italiana como de las ONG, no tardaron en aparecer. Se advirtió que, con este procedimiento de "externalización de las fronteras europeas", se estaba cometiendo una violación de los derechos humanos y se contravenían las obligaciones de Italia en virtud del derecho internacional y europeo.

El plan Meloni ha sido puesto en duda también por su alto coste, de unos 800 millones de euros, que podrían ser destinados a la sanidad pública, "en lugar de utilizarlos para violar los derechos humanos". Además, de los 16 migrantes que han llegado, cuatro de ellos regresan este jueves porque dos de ellos son menores de edad y otros dos padecen una situación de "extrema vulnerabilidad".

La propuesta de Von der Leyen

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha demostrado su interés por la iniciativa de la ultra Meloni. Su intención sería replicar el pacto entre Italia y Albania con el resto de Estados miembros, construyendo centros de internamiento para migrantes en países fuera de territorio comunitario.

En la Unión Europea, la idea ha causado opiniones dispares. Algunos de ellos, como España, han defendido el Pacto de Migración y Asilo, el cual ha estado gestándose durante más de una década, que empezará a aplicarse en el verano de 2026. Otros, en cambio, exigen un endurecimiento en la política migratoria y en el control de las fronteras, y estudian la iniciativa de Meloni.

En el caso de España, desde un primer momento su posición fue contraria a las propuestas de Von der Leyen. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó este martes su rechazo y aseguró que el Ejecutivo defendería una aplicación "humanitaria y solidaria" del Pacto de Migración. Desde nuestro país, se defenderá el cumplimiento íntegro de este acuerdo, cerrado en mayo de 2023.

Olaf Scholz, canciller alemán: "(Los centros fuera de la UE) no son la verdadera solución para un país tan grande como Alemania"

Recientemente, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha declarado este jueves que los centros fuera de la UE no son una solución. "Está claro que cuando se miran las cifras, conceptos que representan unas pequeñas gotas, no son la verdadera solución para un país tan grande como Alemania", aseguraba a la prensa. También ha dejado caer que la llegada de migrantes contribuiría al crecimiento económico, pero destaca la importancia de las devoluciones de migrantes. Por último, pide a sus socios europeos que apliquen el Pacto de Migración.

Irlanda también ha subrayado la importancia de cumplir el acuerdo. El primer ministro irlandés, Simon Harris, indica que la prioridad "debería ser ver cómo podemos hacer del pacto migratorio un éxito". Harris informó que su país está abierto a toda idea innovadora en el ámbito migratorio, pero advirtió que "todo lo que hagamos tiene que estar respaldado por nuestros valores comunes".

Devoluciones y retornos

Desde Finlandia también han mostrado su apoyo al pacto, como indica su primer ministro, Petteri Orpo. No obstante, Orpo señala la necesidad de una política de devoluciones de migrantes "muy efectiva", así como cooperación con los países de origen y tránsito. También ha mencionado un refuerzo de la seguridad en las fronteras, "con infraestructuras como vallas".

Grecia cuestiona la efectividad del pacto, pues considera que los retornos son el elemento que "falta" en la política migratoria. El primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, ha declarado que el pacto "no es efectivo para lidiar con quienes no tienen un estatus de protección en la UE". Aún así, muestra su satisfacción porque el Consejo le esté dando importancia a este fenómeno, y está abierto a nuevas ideas.

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, indicó que la posición de la Eurocámara es favorable a la aplicación del pacto migratorio, pero considera que "hay lagunas" y que "no hemos avanzado en el tema de los retornos".

Ataques híbridos

Muchos de los mandatarios de los países del Este han subrayado la necesidad de combatir la instrumentalización de los migrantes y su uso como amenaza, un concepto conocido como "ataques híbridos".

El primer ministro lituano, Gitanas Nauseda, calificó como un "reto específico" los "ataques híbrido de Bielorrusia", y expresó su deseo de que Bruselas cambie el marco legal para atender esa situación. En lo referente al plan Meloni, Nauseda se mostró abierto a estas propuestas.

Letonia también mencionó la urgencia de "tomar decisiones" para acabar con los ataques híbridos, así como con la migración irregular.

Eslovenia informó el miércoles de su posición favorable a analizar el acuerdo entre Italia y Albania. Robert Golob, primer ministro esloveno, consideró qué "habrá que ver como funcionará esta nueva forma de cooperación". Cree que "Europa puede aprender de ello, pero no necesariamente duplicarlo", y lo calificó diciendo que "es más un proyecto piloto que cualquier otra cosa".

Afirmó que aquello no era una "solución definitiva", sino "transitoria, porque Albania no es una isla en la que puedes encerrar a los migrantes para que permanezcan ahí". En ese contexto, Golob añadió que "es mucho más importante intentar desarrollar un programa similar pero no el mismo con los países vecinos, especialmente los de tránsito del sur del Mediterráneo y con los países de origen".