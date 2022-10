Exalumnos del seminario de los maristas en Elche denuncian a un exdirigente del PP en Murcia por abusos sexuales​

Joaquín Bascuñana, de 71 años, antiguo delegado del Gobierno en Murcia entre los años 2011 y 2015, ha sido denunciado por tres antiguos alumnos del seminario Santa María del Mar de los maristas en La Marina de Elche como presunto autor de abusos sexuales cometidos a principios de los años 70 cuando él era religioso y profesor en dicho seminario, según informa el diario El País.

Los denunciantes, que ahora rondan los 60 años, denuncian tocamientos cuando tenían entre 10 y 12 años. Además, aseguran que Bascuñana restregaba su sexo contra ellos. Bascuñana, al que El País define como "uno de los pesos pesados del PP en Murcia desde los años noventa", niega categóricamente las acusaciones. Es más, dice que no recuerda haber tocado a un niño en su vida. "No doy crédito, no lo puedo entender, no tengo conciencia de ello, juro por lo más sagrado que nunca en mi vida he tocado un niño", relata.

El presunto delito ya ha prescrito. Probablemente será archivado por la vía judicial. La denuncia, en cualquier caso, llegó a los maristas, que abrieron una investigación ya en 2021. Los tres afectados también han denunciado el caso ante la comisión del Defensor del Pueblo que investiga los abusos de menores en la Iglesia católica.

Bascuñana fue religioso, pero a los 30 años colgó los hábitos y poco después entró en política. Era profesor en el seminario seminario Santa María del Mar de los maristas en La Marina de Elche. Su biografía política señala que ha sido senador por el PP en cuatro legislaturas distintas, dos veces consejero autónomico y delegado de Gobierno en Murcia entre 2011 y 2015. Tuvo que dimitir en 2015 y apartarse de la primera línea política tras su imputación en un caso de corrupción urbanística. En la actualidad está a la espera de juicio en ese proceso, el caso Novo Carthago, cuenta El País.