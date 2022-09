El alcalde de La Línea alerta de que el vertido del buque varado en Gibraltar ha llegado a las playas del municipio

Las labores de extracción del combustible del buque encallado en la cara este de Gibraltar avanzan con rapidez. El 80% de la carga de diésel ya se ha extraído del OS35 con éxito, según ha informado la mañana del viernes el Gobierno del territorio. Sin embargo, preocupa el estado de la fuga.

El derrame ya ha traspasado la primera barrera marina de contención y está contaminando las aguas de la Bahía de Algeciras. El alcalde de La Línea de La Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha anunciado que el fuel ya ha llegado a la playa del municipio, concretamente a las de poniente, según ha explicado en una entrevista a TVE.

Las tareas de bombeo comenzaron el jueves por la tarde y no han parado durante la noche. La administración gibraltareña ha realizado "un monitoreo continuo, incluidos aviones no tripulados y terrestres, con imágenes térmicas" para seguir la evolución de las tareas. Mientras tanto, en el Peñón las operaciones portuarias permanecen suspendidas.

Los riesgos de la fuga

Antonio Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción, ha explicado en declaraciones a 20minutos que, a pesar de las labores de contención, las corrientes marinas podrían desplazar el combustible de la fuga ya que "pasan por debajo del buque y de la barrera. Si hubiese oleaje la barrera anticontaminación no sirve para nada".

La organización ha denunciado en un comunicado que "estos hechos se repiten continuamente debido al colapso del puerto de Gibraltar y las aguas que utiliza al este y en la Bahía de Algeciras". Un ejemplo es el naufragio del carguero Fedra, que vertió toda la carga de fuel pesado por el Estrecho de Gibraltar y la Bahía de Algeciras. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha instado este miércoles al Gobierno autonómico y al central actuar para "evitar un Prestige andaluz".

Las administraciones españolas se unen a las labores

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja "con todas las administraciones" y todos los medios a disposición del Estado para tratar de controlar el vertido de gasóleo, y espera que logren su objetivo este mismo viernes. En una entrevista en Antena 3 ha informado de que el Ministerio de Transportes "está sumando al resto de administraciones implicadas, alcaldes y autoridades de Gibraltar", y que está siguiendo "el drama ecológico" con "mucha atención".

Por su parte, el alcalde de La Línea de La Concepción ha lamentado que la extracción del combustible se haya iniciado este jueves, cuando el accidente fue el pasado lunes. Franco ha anunciado en declaraciones a los medios que los servicios jurídicos municipales analizarán posibles acciones "penales o civiles" ante los "enormes" daños que el municipio pudiera sufrir por el vertido.

El alcalde también ha hecho hincapié en que este suceso se ha producido cuando aún no está cerrado el memorándum de entendimiento en aspectos medioambientales, seis años después de que se iniciara el proceso del Brexit.

El capitán del barco, detenido

La Policía Real de Gibraltar ha detenido al capitán del buque OS35 que, tras la colisión, presuntamente desobedeció las ordenes de las autoridades portuarias gibraltareñas y siguió su marcha hasta que descubrió que había una vía de agua que podría hundir el barco.

La detención se ha producido este jueves después de que el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmase en declaraciones a TVE que el capitán incurrió en desobediencia. Una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

El buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar", ha asegurado.