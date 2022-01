La falta de mascarillas FFP2 en las contratas de comedores escolares en Castilla y León aumenta el riesgo de contagio en los colegios

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido tachado de "incoherente" por los sindicatos al no garantizar el uso de mascarillas FFP2 para los trabajadores de los comedores escolares, personal con riesgo a contagiarse por covid ya que durante su jornada de trabajo los estudiantes se quitan las mascarillas para poder comer.

La vuelta a los colegios este 10 de enero tras el parón por Navidad ha activado el radar de la protección laboral. El Gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas decidieron mantener la presencialidad, aunque los contagios siguen al alza.

"Es del todo incoherente que las normas que esta administración educativa da

para cumplimiento de su personal no sean exigidas a las empresas concesionarias que tienen personal que accede todos los días a un centro educativo y realiza actividades con contacto próximo a alumnos que no llevan mascarilla", ha denunciado Mónica de la Cámara, responsable del sector en la federación de Servicios, Movilidad y Consumo en Valladolid de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Durante la comida, los alumnos que asisten al comedor escolar están en espacios cerrados sin mascarilla en compañía de sus monitores, lo que ha destapado la preocupación nada más empezar el año, cuando aún no se ha llegado al pico de contagios de esta sexta ola.

De este modo, UGT ha exigido que se traslade a todas las empresas concesionarias de los servicios de comedor escolar de Castilla y León que la actividad laboral de estos trabajadores debe realizarse al menos con mascarilla autofiltrante tipo FFP2 sin válvula de exhalación.

El sindicato trae a colación el artículo 14 de Ley 3º/1995 de prevención de Riesgos Laborales, que asegura que "los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo". Las Administraciones públicas están obligadas a ejercer su función de

protección con todo el personal a su servicio, aseguran en un comunicado.

Mañueco, inspirado en Ayuso

Con unas elecciones regionales a la vuelta de la esquina, Mañueco ha buscado el calor de Isabel Díaz Ayuso y este lunes en un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el de su homóloga es el "modelo de éxito". "Probablemente sea porque da la cara, no se esconde, habla muy claro y también toma decisiones y es especialmente valiente. Me dicen que me estoy ayusizando, y eso es un halago", aseguró.

Susana Simón, de la Plataforma de la Sanidad Pública en Castilla y León, analiza con dureza la estrategia de Mañueco durante la pandemia, especialmente durante en los últimos tiempos: "Que tomen cartas en el asunto y se mojen las manos, porque nuestra salud va en ello. Pedimos responsabilidad a la gente y tomen todas la medidas de precaución posibles".