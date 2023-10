La falta de previsión del Gobierno de Castilla y León deja a docentes interinos sin la nómina de septiembre

El comienzo del curso escolar en Castilla y León ha sido "caótico" para los interinos de Primaria y Secundaria, tal y como denuncian tanto los docentes como los sindicatos a Público.

El principal problema al que se han enfrentado los interinos –sobre todo de las provincias de Ávila y Valladolid– es la falta de cobro de la nómina del mes de septiembre. "Lo que nosotros aseguramos que es una falta total de previsión, la Junta de Castilla y León –gobernada por PP y Vox– o las Direcciones Provinciales en su caso, asegura que es una cuestión del cierre de nóminas, que se hace a día 10 de septiembre".

Lo cierto es que, salvo en la provincia de Soria, donde sí se sabe que se han abonado las nóminas de septiembre, cientos de interinos de toda la Comunidad han trabajado el mes de septiembre y no lo cobrarán hasta finales de octubre. "Es una falta de respeto terrible al profesorado", apunta una de las docentes consultadas por Público. "Y ya que se nos adeudan estas cantidades, al menos que se nos compensara con intereses", lamenta.

Los maestros de Primaria y profesores de Secundaria protestan ante este "error administrativo" que les ha dejado sin cobrar y señalan la "situación de abandono" que existe en las Direcciones Provinciales. En el caso de Ávila, la ausencia de director provincial de Educación desde el 14 de abril del curso pasado o el cambio de director provincial y su equipo el pasado 1 de septiembre ha provocado esta situación de impagos.

El caso de Valladolid se debe a una falta de previsión aún mayor, ya que no ha sido capaz de hacer funcionar sus trámites básicos con cierta previsión.

Más retrasos y errores en la comunidad

Pero los problemas no terminan ahí, de ahí que sindicatos y docentes aseguran casi resignados que "tenemos el peor Gobierno de la historia de la Comunidad". También hay retrasos y errores en el proceso para dar de alta en la Seguridad Social a algunos interinos, así como "la tardanza en cubrir las vacantes o sustituciones en los centros, con especialidades que no han sido cubiertas con contratos". Estos hechos provocan un "evidente perjuicio a los alumnos y al funcionamiento de los centros, con serios problemas de organización", denuncian los docentes.

Software para profesiones y alumnos como IES Fácil o aplicaciones como Microsoft Teams también han dado numerosos problemas a sus usuarios en este irregular inicio de curso.

"Siempre hemos reivindicado que los interinos cobren el mes de septiembre en su día, pero la contestación desde la Junta siempre es la misma, y es que no es viable", apunta Beatriz García, del sector de Enseñanza de UGT. "Hemos logrado arrancarles la promesa de que adelantarán la nómina de septiembre al 18-20 de octubre, 10 días antes de lo normal, pero no sabemos si se hará efectivo y, en todo caso, ya iremos 20 días tarde", se queja García.

María Jesús Castañeda, responsable de Educación Pública no universitaria de CCOO, lamenta que "este año tengamos un número mucho mayor de incidencias negativas de falta de cobro con gente que no trabajaba por primera vez para la Administración Pública. No hay excusa y no es entendible", asegura.

"Hemos recibido la promesa de que se pagará septiembre lo antes posible, pero la transmisión ha sido por vía oral tras la queja presentada, por lo que no las tenemos todas con nosotros. No podemos permitir estos retrasos entre personal docente que se cambia de provincia para trabajar, por lo que tiene muchos gastos en este primer mes de trabajo lejos de su casa: alquiler y fianza, por ejemplo", añade Castañeda.

Por otro lado, a pesar de que las incidencias aún no han llegado, los sindicatos saben que los profesores itinerantes, que desarrollan su labor docente en varios centros, volverán a sufrir retrasos en el cobro del kilometraje, además de seguir cobrando el kilómetro a 0.23 euros, y no a 0.26 como marca el Estado y que aún no se ha aprobado en Castilla y León.