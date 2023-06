Así le va a Castilla y León con Vox en el Gobierno

Los pactos entre PP y Vox vuelven a copar titulares por toda España, después de que el pasado año, los ultraderechistas lograran entrar por primera vez en un Gobierno autonómico en Castilla y León. Los 15 meses de Gobierno de coalición de PP y Vox es un 'aviso para navegantes' al resto de comunidades y ayuntamientos donde en los próximos días se cerrarán pactos entre ambos partidos. También para un futuro Gobierno de España.

Castilla y León ha señalado el camino al resto del país, al ser la primera comunidad con Vox en el Gobierno. Así, aunque Vox ha logrado más en lo retórico que en lo práctico en varios aspectos, sí ha hecho mucho ruido en discursos que ya se creían superados. Ha seguido negando la violencia de género, provocó una oleada de críticas con sus medidas en contra de la ley del aborto, que finalmente han quedado en nada. Peor fue su lucha contra los sindicatos, eliminando subvenciones nominativas, ante lo que miles de personas se echaron a la calle en el mes de noviembre.

Recientemente, hasta los ganaderos –antaño fieles votantes de la derecha en Castilla y León– se han sublevado ante la nefasta política de Vox en el caso de la tuberculosis bovina.

En esta ocasión, en el ámbito nacional es Carlos Mazón el popular que se alzará con la presidencia de la Generalitat Valenciana tras el pacto de gobierno alcanzado con Vox, como en marzo del 2022 hizo Alfonso Fernández Mañueco en el Gobierno castellano y leonés. Pero lo que se anunciaba entonces como un acuerdo de gobierno "sólido y estable", al tiempo se ha ido transformando en una guerra interna entre los populares y los de Abascal, por un lado, y el resto de la oposición, por otro, hasta el punto de convertir cada Pleno en las Cortes de Castilla y León en un carrusel de broncas, con picos de tensión constantes.

El propio Feijóo, en su día, afeó a Mañueco su pacto con Vox y la innecesaria convocatoria de las elecciones autonómicas al dejarle fuera en el reparto de la nueva cúpula del PP que salió del congreso extraordinario, celebrado en abril en Sevilla. Ahora, sin embargo, el líder gallego ha pasado de defender gobiernos en solitario, a una sucesión de pactos municipales, que confirman de forma tácita que Alberto Núñez Feijóo ha ratificado la alianza PP-Vox.

Unánime postura de la oposición en Castilla y León

Ana Sánchez, secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, asegura a Público a modo de balance: "Tras un año de Gobierno PP-Vox, la situación de nuestra comunidad no solo se ha estancado sino que ha empeorado notablemente. Los índices económicos nos sitúan a la cola de España en inflación, paro, índice de producción industrial, autónomos...".

"Algunos de los compromisos 'etéreos' firmados en su día entre Mañueco y Vox para la investidura se han convertido en este año en intento de protocolo antiabortista, ataques a los derechos de las mujeres, disolución institucional del concepto de violencia de género, reducción de partidas presupuestarias para la lucha contra la Violencia de Género, una degradación institucional en el Parlamento autonómico (con peinetas, insultos y vulneración del reglamento) y el ataque al Diálogo Social con el silencio cómplice del PP", denuncia.

Sánchez recuerda que "la ideología aplicada sin gestión ha provocado, además, una crisis en el sector ganadero sin precedentes". "Castilla y León ha sido el hazmerreír de todos en el último año", lamenta.

Por su parte, Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos ha acusado a Vox y al PP de perpetrar "una serie de tropelías, que han recortado y limitado derechos de las mujeres y las minorías, han deteriorado los servicios públicos, han atacado a los sindicatos y suprimido el servicio de Relaciones Laborales, al punto que la Organización Nacional de Trabajo ha tenido que reconvenir al Gobierno de derecha y ultraderecha para que rectifiquen".

En definitiva, "hemos vivido un recorte de derechos y libertades, ataque a las minorías, destrucción de lo público, confrontación con los sindicatos, deterioro de la cultura, ya que solo apuestan por los toros abandonando por completo a la cultura en Castilla y León", ha asegurado el leonés a Público.

Por último, Francisco Igea, portavoz de Cs y anterior vicepresidente de la Junta, señala que "a los ciudadanos de nuestro país les espera un triste futuro. Van a enterarse de lo importante que es no dar por ejemplo la presidencia de las Cortes a quien no cree en la separación de poderes, a quien no cree que presidir unas Cortes es un asunto importante porque debe uno de garantizar la independencia del control al Ejecutivo, garantizar que se hace una tarea efectiva en defensa de los derechos en las Cortes".

"Cultura, Sanidad, Agricultura, Política de Derechos... todo ha resultado insuficiente para advertir a los españoles. Van a ver en los próximos meses lo que significa tener gobiernos populistas y lo peor de todo es que el señor Feijóo es capaz de cualquier cosa por alcanzar el poder. No hay diferencia entre un populismo y otro, no podemos votar entre lo malo y lo peor", añade.

"En un año hemos visto de todo: malas formas, insultos, un Parlamento paralizado, que no tramita leyes, que no controla al Gobierno, un vicepresidente del Gobierno que pretende recortar derechos a las mujeres, un procotolo anti-aborto inexistente, unas vacas tuberculosas que resultan ahora no ser contagiosas... sería imposible definir brevemente la cantidad de barbaridades que hemos visto en este año", recuerda para Público.