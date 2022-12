Fayna Bethencourt publica audios de 'El Yoyas' que se usaron en el proceso judicial por el que se le condenó por malos tratos

El exconcursante de Gran Hermano Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', debía haber ingresado en prisión la pasada semana tras ser condenado a cinco años y ocho meses por maltrato habitual y lesiones a su expareja, Fayna Bethencourt, y a sus dos hijos.

Este miércoles, Bethencourt publicaba en sus redes sociales unos audios en los que se puede escuchar la voz de Carlos Navarro admitiendo haberle "cogido del cuello" en más de una ocasión. Además de proferir insultos y amenazas a los familiares de la víctima.

Unas grabaciones que, según informa El Periódico, se expusieron en el juzgado durante el procedimiento judicial contra Navarro y que este miércoles Fayna Bethencourt decidía publicar tras la entrevista que su agresor concedió al diario El Mundo, donde reclamaba ser escuchado antes de ingresar en prisión y así poder defender su inocencia.



Lo cierto es que los audios no dejan espacio a la duda. La agresividad de Navarro queda retratada fielmente en apenas unos segundos. "¿Quería que se escuchara su voz? ¿Eso quería? Pues deseo concedido", le replica vía Instagram su víctima, la también exconcursante de Gran Hermano.

En las grabaciones Navarro no sólo carga contra Fayna, también lo hace contra su padre, Diego, a quien le espeta: "Eres un mierda y un cobarde, y si en algún momento he cogido a tu hija del cuello es porque se lo merecía la asquerosa, y pocas veces la he cogido. Porque es mala y mentirosa, como tú, que sois de una calaña mala".

Bethencourt ha querido acompañar los audios con un breve texto en el que explica los motivos por los que ha decidido publicarlos ahora: "La verdad se perdió en el bosque durante unos días. Entre las ramas se escucharon el viento, los pájaros y un montón de mentiras".

"Pero ahora nada de cuentos perdidos en el monte y páginas de periódicos en busca de exclusivas. Esta que resuena aquí, no es la voz que sale del bosque. Esta es la voz que resonó durante años en mi propia casa", denuncia. "Pedía que se le escuchara mientras hablaba de su propia realidad, siempre distorsionada", zanja.