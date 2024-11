Fernando Valladares, investigador del CSIC amenazado tras la DANA: "El objetivo no es convencer a los negacionistas"

Matar al mensajero. Bajo esa premisa, son muchos los expertos que han sufrido acoso en redes sociales por señalar la tragedia de la DANA como una manifestación de la emergencia climática. Uno de los últimos en sufrir insultos y amenazas ha sido el biólogo Fernando Valladares, director de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, dependiente del CSIC. Tras exponerse ante los medios para explicar el aspecto más científico de esta crisis humanitaria, usuarios anónimos lanzaron todo tipo de ataques contra él, pidiendo colgar su cabeza y situándolo en las listas de personas a eliminar.

En conversación con Público, el experto describe la escalada de violencia como un "tobogán emocional", en el que diferencia cuatro fases. "Las primeras reacciones fueron de ansiedad. Al fin y al cabo, soy un personaje relativamente público. Incluso se ha utilizado mi imagen para anunciar charlas o eventos. Luego me invadió la pena porque trataron de cortar la cabeza al mensajero, todo por decir que me jugaba el sueldo a que antes del invierno habría otro evento climático extremo. ¡Ojalá me equivoque! Nada me gustaría más, pero apuntas al cielo y miran el dedo", lamenta.

En la tercera fase, llegó la incertidumbre: "Tuve dudas sobre si me estaba expresando bien, sobre si quizás no estaba sabiendo comunicar las cosas", pero finalmente, llegaron los mensajes de apoyo. "Muchas personas mostraron su respaldo y me hicieron saber que también habían sufrido experiencias parecidas. Yo no soy el único que recibe acoso".

Fernando Valladares: "Es un problema que no se puedan dar malas noticias"

De hecho, el experto remarca que las mujeres son quienes sufren con mayor virulencia esta clase de amenazas. "Ha habido muchas compañeras científicas, como meteorólogas, a las que han llamado putas y han tratado de atacar de todas las maneras, por lo que algunas han cerrado sus cuentas en redes sociales y otras han reducido su visibilidad". En este contexto, Valladares declara: "Es un problema que no se puedan dar malas noticias". Parte de la causa, considera el experto, consiste en que "en momento de crisis, hay personas que no soportan psicológicamente esta realidad".

Qué hacer con los negacionistas climáticos

"El objetivo no es convencer a los negacionistas", sostiene el biólogo. "No son muchos, pero gritan mucho", añade. Su preocupación ronda en torno a "las personas que estas voces pueden arrastrar". La vacuna que propone es el fomento de "una mirada crítica que revisa las fuentes: quién dice qué, lo cual es una actitud muy científica. Por este motivo también es importante dar las fuentes, tanto en la investigación como en el periodismo".

De este segundo ámbito, Valladares recuerda una pieza publicada en "Libre Mercado", la sección económica de Libertad Digital. "En ese artículo, realizan toda una serie de afirmaciones sobre mi persona basadas en lo que he dicho en otros medios. Lo único que lograron sacar, en un intento de desprestigiarme, fue un curso de restauración que valía más de 700 euros. Yo en esa formación doy una charla de unas dos horas y me llevé en torno a 150 euros, que cubrieron el transporte y poco más", detalla.

"Hablar de cambio climático frente a los negacionistas te alinea políticamente"

"Hablar de cambio climático frente a los negacionistas te alinea políticamente", valora el investigador del CSIC. Ello ha derivado en un señalamiento que ha provocado esta suerte de campaña de acoso y derribo contra él en redes sociales, pero rechaza bloquear ninguna cuenta. "Me nace no bloquear a quien me insulta. Necesito saber que esa gente existe porque, si no, estaría rodeado de aduladores y personas que piensan como yo".

El experto cuenta, a modo de anécdota: "Hay una persona que se llama Isabel –o que al menos se hace llamar así en redes– que suele decirme: 'Eres un idiota', entre otras cosas. Luego también hay otros con los que trato de argumentar, pero con los que se limitan al insulto y la violencia verbal, no hay manera".

Negacionismo climático y extrema derecha

Preguntado por la relación entre la ceguera científica de quienes rechazan la existencia de una emergencia medioambiental y el ultraderechismo, Valladares identifica un punto común: "El programa político de la libertad resulta incompatible con el cambio climático, ya que este segundo hecho implica que no puedes hacer lo que te dé la gana".

El biólogo ha criticado las recientes declaraciones de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y presidenta del partido Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia), vinculado a los movimientos posfascistas. La mandataria acudió este miércoles a la COP29, celebrada en Bakú, capital de Azerbaiyán, donde defendió que "actualmente no existe una sola alternativa al suministro de combustibles fósiles. Debemos tener una visión global realista". Así, abogó por el uso de energía nuclear y aseguró que "puede cambiar las reglas del juego".

"Meloni defiende el mismo modelo neoliberal que provocó esta crisis"

"Meloni defiende el mismo modelo neoliberal que provocó esta crisis", destaca Valladares. "La derecha quiere vivir en un mundo de recursos ilimitados para mantener ese estilo de vida que, en realidad, resulta insostenible", insiste.

Esperanzas diezmadas en el panorama internacional

El investigador del CSIC muestra pocas expectativas sobre los acuerdos que puedan alcanzar los países en la COP29, que se celebra desde este lunes y que concluirá el viernes 22 de noviembre. "Se presenta una Europa desunida y, con la ausencia de Brasil, un estado clave para movilizar al resto de América Latina, a ver quién defiende la reducción de emisiones", expresa.

Recuerda que esta cumbre se conoce como "la COP económica", debido a que las partes deberán acordar nuevos objetivos de financiación para combatir la crisis climática. Algunos movimientos sociales han mostrado su preocupación por la cuantía, la cual el G77 –un grupo de países en desarrollo que lidera China– ha propuesto que sea de 1,3 billones de dólares (trillions, en términos anglosajones).

"En las COP se entretienen con detalles diplomáticos y no abordan el gran elefante en la habitación: el petróleo"

"Me huele a chamusquina cuando se pone el énfasis en la cifra. Lo importante es que se pague; es urgente concretar de una maldita vez que se pague", ha recalcado Valladares. El anterior objetivo de financiación, marcado para el período de 2020 a 2025, era de 100.000 millones de dólares anuales (100 billions), pero el 2023 fue el único año en el que se alcanzó esta cantidad.

"En las COP se entretienen con detalles diplomáticos y no abordan el gran elefante en la habitación: el petróleo y las subvenciones que recibe", señala. Una situación que se agrava con la vuelta de Donald Trump a la presidencia de EEUU, uno de los principales productores de combustibles fósiles.

"La victoria de Trump es un gran fracaso en comunicación. No hemos sabido explicar las cosas o quizás no hemos sabido empatizar", considera el experto. Advierte que su llegada al Despacho Oval "supone una importante amenaza para la salud, el medio ambiente y las personas en general. Trump viene a acentuar un problema ya existente".

¿Saldremos mejores?

Durante la crisis sanitaria de la covid-19 se escuchaba: "saldremos mejores", ya un célebre aforismo que algunos repiten con la emergencia humanitaria provocada por la DANA en el sureste de la península ibérica. "Sí que hemos salido mejores de la pandemia, pero no lo suficiente ni durante mucho tiempo", explica el biólogo.

Valladares pronostica que "esa versión mejorada tiene fecha de caducidad", por lo que, pese a lo que podamos aprender de la tragedia en València, Letur y otras localidades afectadas, "volveremos a edificar en zonas inundables". Para evitar tropezar de nuevo en la misma piedra, el científico subraya que "necesitamos una mejor versión de todo el mundo y construir una nueva sociedad que revise las actuales deficiencias de manera coral y profunda".

"La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hizo su papel perfecto con la DANA"

En este sentido, lamenta que "no tenemos unos políticos a la altura de la circunstancia" y aboga por la autocrítica tanto del Govern valenciano como de la administración central. Pero la postura del experto es clara: "Los reproches de Carlos Mazón –president del País Valencià– no se sostienen. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hizo su papel perfecto. A las 7.31 horas de la mañana publicó la alerta roja, pero el Govern no lanzó el aviso hasta 13 horas más tarde".

Según Valladares, "el principal causante de la disfunción es el Govern autonómico". Así, "Mazón debe dimitir en diferido. Ahora mismo tal vez no es el momento, pero podría hacerlo dentro de un mes o seis meses; asumir que ha cometido un error tan grande que debe irse", declara. No obstante, "incluso aunque cayera la cabeza de Mazón, no habremos cambiado nada porque el próximo seguirá favoreciendo el sector privado", lamenta.

"Salvar a las personas va por delante de salvar la economía", defiende el científico. Para que haya un verdadero cambio de paradigma, "necesitamos un clima más amigable". Además, "se vienen tiempos difíciles", advierte Valladares, "y ante tiempos difíciles, debemos sumar miradas", concluye.