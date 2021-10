Florentino Fernández: "No me arrepiento de lo que dije sobre las mujeres cómicas"

El cómico Florentino Fernández se reafirma en las declaraciones que hizo el pasado verano donde aseguró que si no hay cómicas "no es por una cuestión de sexo, sino de talento".

El humorista ha realizado estas declaraciones ante el estreno en Telemadrid de su programaVidas de cine y donde además de reafirmarse en sus palabras, rehúye declararse feminista "no sé, soy presentador y ciudadano".

Flo ha dejado estas palabras en una entrevista en El Televisero, donde ha repasado su carrera y sus polémicas sobre las mujeres en el mundo del humor.

"Sigo pensando lo que dije y ya está", afirma en la entrevista. Fernández asegura que nunca se arrepiente de "nada" de lo que dice o hace. "Luego está que cada uno interpreta las cosas como quiere y genera su opinión y ahí ya no puedo entrar ni hacer nada", agrega el presentador.

"Creo que la gente es libre de opinar lo que quiera y de criticar lo que quiera"

No entiende el por qué de tanto revuelo con sus declaraciones, "creo que la gente es libre de opinar lo que quiera y de criticar lo que quiera". Aunque asegura "siento mucho que todo eso pasara pero bueno".

Flo contestó a través de Twitter a los que le tachaban de machista pero luego reculó y lo borró. "Lo que dije lo sigo pensando y ya está" argumenta y sentencia "no creo que mi opinión esté fuera de lo normal, no me preocupa".

Sobre el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres dentro del mundo del humor Fernández afirma que "la realidad que yo vivo es que el que tiene talento está y el que no tiene talento no está". Lo que sí que admite es que "ha habido un problema de oportunidades durante muchos años".