"Eran años felices porque no había el control de ahora, donde todo está legislado y somos espiados continuamente. Estamos más controlados, más legislados, más vigilados. Entonces había libertad en la calle y en la costumbres". Así explica el escritor Fernando Sánchez Dragó cómo era la vida bajo el franquismo.

En una entrevista con El Español, el también periodista sostiene que la censura durante la dictadura "era muy relativa". "Allí se crió Cela y Torrente Ballester. No pasaba nada", añade.

En un repaso de su adolescencia, como relata en su nuevo y segundo volumen de sus memorias Galgo corredor, Sánchez Dragó asegura que acabó formando parte del Partido Comunista "sin ser comunista". "Sí que era antifranquista, pero me hubiera dado igual un grupo anarquista que socialista", apostilla.

Sobre las mujeres, el escritor dice: "Me han gustado tanto las mujeres a lo largo de mi vida que siempre me han dado envidia. Ellas se lo pasan mejor que nosotros en el sexo. El mecanismo sexual erótico femenino es más potente que el de los varones, porque no tiene límite alguno para la intensidad o la cantidad de orgasmos. Nosotros tenemos un límite parco. También he tenido algunas experiencias con travestis. Me gustan".

Asegura estar en contra del sufragio universal: "El sufragio tiene que ganarse. Los derechos se conquistan, se adquieren a lo largo de los primeros años de la vida con la rectitud, con el camino de la cultura, con la reflexión y la ilustración".

Asimismo, detesta el desarrollo porque es una catástrofe de la historia de la humanidad que convierte al ser humano en un ser economista que adora al becerro de oro y cubre todo el planeta de asfalto hasta convertirlo en una bola de billar". Y, en ese sentido, vuelve a rememorar los años de la dictadura franquista: "Visto lo que está pasando… creo que si nosotros, los de entonces, los sublevados contra Franco, hubiéramos sabido que la democracia era esto, ¡este asco!, no nos habríamos rebelado contra él. Yo, al menos, no", zanja.