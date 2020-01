La explosión en la empresa química IQOXE en el Polígon Sud de La Canonja, en Tarragona, se produjo en un reactor que posteriormente afectó a una cisterna cercana, ha explicado este miércoles el jefe operativo de Bombers de la Generalitat en Tarragona, Albert Ventosa.

En declaraciones a los medios desde el Centro de Mando Avanzado, Ventosa ha detallado que el reactor es "el recipiente donde los productos químicos reaccionan para conformar el producto final".

La mañana de este miércoles, los efectivos de Bombers siguen trabajando en la combustión en el tanque de óxido de etileno de forma "controlada" inyectando nitrógeno y controlando la longitud de la llama para que no afecte al exterior.

En la misma comparecencia, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado este miércoles que la extinción del incendio "evoluciona favorablemente" y que la estrategia se está cumpliendo.

"Todavía hay un producto que está combustionando y requiere enfriamiento y no podemos dar la situación por cerrada", ha valorado el conseller, que ha añadido que el nivel de peligrosidad va bajando a medida que avanzan las horas. Buch ha indicado, sin embargo, que se mantiene una "zona de precaución" que afecta a siete empresas del entorno, que siguen cerradas.

Por el momento, las autoridades han confirmado que la explosión se ha cobrado la vida de dos personas, la última a causa de una chapa de hierro de una tonelada que voló más de tres kilómetros e impactó contra una inmueble, haciendo caer el suelo de un piso y el techo de la vivienda de abajo, en la que se encontraba la víctima. De igual forma, ocho trabajadores permanecen ingresados a causa de las quemaduras.

"No se pudieron seguir los protocolos"

Protecció Civil de la Generalitat ha acusado a la empresa IQUOXE de "no facilitar la información y no seguir los protocolos" después de la explosión y el incendio de este martes que ha provocado la muerte de dos personas y ocho heridos.

En declaraciones a Rac-1 recogidas por Europa Press, el subdirector de Protección Civil, Sergi Delgado, ha explicado que hubo dificultades para evaluar el riesgo de nube tóxica: "Este tipo de evaluación se basa en la información que da la empresa pero ésta comunicación, por diferentes motivos, no se recibió y no se pudieron seguir los protocolos".

Delgado ha aclarado que las sirenas no sonaron porque están preparadas para confinar a la población por toxicidad y, al no tener información de un accidente, tuvieron que activar el confinamiento pese a que, según el subdirector, "no se produjera una nube tóxica sino una explosión de grandes dimensiones".

Además, la Generalitat ha abierto un expediente informativo a la empresa química IQUOXE. Fuentes del departamento de Empresa de la Generalitat han explicado a Efe que un primer análisis documental parece indicar que cumplía con la normativa en vigor, pero que el expediente deberá certificarlo.

La petroquímica, convencida de que reaccionó bien

La empresa química IQUOXE, se ha mostrado "convencida" de que reaccionó "bien" tras este incidente, siguiendo en todo momento "las instrucciones" de los bomberos.

Así lo ha dicho el consejero delegado de IQUOXE, José Luis Morlanes, en una comparecencia ante los medios para dar explicaciones sobre este accidente, que ha causado dos muertos y ocho heridos.

IQOXE ha anunciado ya esta mañana que ha abierto "una investigación interna" sobre el accidente, y ha aclarado que la planta afectada por la explosión "se puso en operación en junio de 2017 y que ha venido funcionando con total normalidad" desde entonces.

A preguntas de los periodistas, Morlanes ha dicho que todavía se desconocen las causas del accidente, porque los bomberos "todavía están controlando un tanque" del complejo, y ha subrayado que hasta que no acabe la intervención de los bomberos la planta permanecerá "confinada".

La empresa asegura desconocer las causas del accidente

El tanque en el que se produjo la explosión tenía una capacidad "de unas 20 toneladas" y producía en esos momentos un producto derivado del óxido de etileno, ha precisado.

En cuanto a la reacción de la empresa una vez sucedida la explosión, Morlanes ha recordado que el accidente fue "notorio", por lo que "a los pocos minutos" los bomberos del parque químico estaban en el complejo, ha apuntado.

"Hemos estado coordinados en todo momento con las autoridades y hemos seguido sus instrucciones (...). Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas bien", ha dicho Morlanes, expresidente de la histórica compañía química La Seda de Barcelona.

En un momento de la breve comparecencia ante los medios, Morlanes, emocionado, ha respondido al cúmulo de preguntas que le hacían los periodistas: "Es muy fácil preguntar, pero ¿se imaginan una planta en la que hay una explosión y no encuentran a cinco compañeros?".

Por ello, ha remarcado que en momentos de "gran dolor" como este la prioridad es atender y "acompañar" a las víctimas y a sus familias, en alusión al empleado de la planta que ha muerto y a los ocho trabajadores heridos. También ha mostrado su intención de poder volver a poner en marcha la planta "lo antes posible", porque ha recordado que 120 familias dependen de ella.