Hallan muerto al famoso salsero puertoriqueño Lalo Rodríguez, autor de 'Ven, devórame otra vez'

El cantante de salsa Lalo Rodríguez, intérprete de la conocida canción Ven, devórame otra vez, fue encontrado muerto el pasado martes en una calle del municipio puertorriqueño de Carolina, según ha confirmado la Policía del país.



Los agentes fueron alertados por un transeúnte que llamó para notificar el hallazgo de un cadáver en plena acera. Un familiar del artista acudió al lugar de los hechos para identificar el cuerpo.

No hay signos de violencia visibles ni en el lugar ni en el cuerpo, según detalla el teniente de la Policía puertorriqueña, Luis A. Rivera. La autopsia revelará las causas del fallecimiento del cantante de 64 años de edad.

El panorama musical lamenta la muerte del artista. "Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal", ha expresado en su cuenta de Twitter el cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

¿Quién es Lalo Rodríguez?

Con más de 45 años de carrera a las espalda, Lalo Rodríguez es una de las voces más importantes de la salsa puertorriqueña. Intérprete de los éxitos Pero llegaste tú y Nada de ti, su música ha sonado en verbenas y bares de todo el mundo.

Comenzó su carrera musical con tan solo 12 años, cuando se unió como cantante a una orquesta. Cuatro años después lanzaría su primer disco The Sun of the Latin Music junto al legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri. Juntos hicieron historia en la música latina al lograr el primer premio Grammy anglosajón para un disco de salsa.

Rodríguez se posicionó rápidamente como uno de los principales representantes de Puerto Rico en el panorama internacional al convertirse en el primer cantante latino en obtener dos gramófonos.

Por otro lado, el artista fue arrestado en Florida en 2011 por violencia machista y llevaba años luchando contra su adicción al alcohol y las drogas, que lo llevaron a protagonizar una serie de escándalos.