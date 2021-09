Hartas: organizaciones feministas llaman a la movilización contra la violencia machista ante la inacción política y social

Desde este martes una serie de carteles con números recorren las redes sociales. Al principio sin ningún contexto ni explicación, pero con el misma etiqueta: #Hartas. Las cifras corresponden a la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y las consecuencias que ha tenido en sus hijos e hijas desde que se recopilan datos.

Más de 1.100 mujeres han sido asesinadas desde el 2003, 320 menores han quedado huérfanos de la violencia de género desde 2013, 33 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas sólo en lo que va de 2021, se han interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género desde 2009, 40 menores han sido asesinados por a manos de sus padres o de las parejas de sus madres 2013... #Hartas.

Se trata de una campaña de protesta y sensibilización puesta en marcha por la Plataforma 7N Contra las Violencias Machistas, un colectivo que agrupa a un amplio número de organizaciones feministas de distintas partes del Estado español. La campaña tiene como objetivo mover conciencias y provocar una masiva movilización social ante las "escandalosas cifras" de la violencia hacia las mujeres. Unas cifras que se divulgan "sin que la sociedad se revuelva, sin que los medios lo llevasen a sus portadas y ante la inacción gubernamental", afirma el manifiesto difundido.

"El fin de la campaña es poner el foco en la violencia contra las mujeres, que parece haberse convertido en parte del paisaje para gran parte de los gobiernos, de los medios de comunicación y de la sociedad en general", explica Lidia Fernández, portavoz de la Plataforma 7N y secretaria de Mujeres en Madrid del sindicato CCOO.

Destacan que la voluntad política por poner fin a esta violencia en muchas ocasiones brilla por su ausencia en muchos gobiernos locales, pero también en la administración y en el Gobierno central. Que el pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en el Congreso en septiembre de 2017, fruto de una multitudinaria movilización del feminismo en noviembre de 2015 y del la lucha feminista durante dos años, no se está aplicando y que la ley de violencia de género de 2004 sigue sin ser desarrollada casi 17 años después de haberse aprobado. "El pacto de Estado, pese a que entra en el último año de vigencia, dista mucho de estar cumplido íntegramente, es decir, la violencia contra las mujeres sigue sin ser Cuestión de Estado", añade el documento.

"Los nueve puntos que contenía el manifiesto convocando a la Marcha del 7N de 2015, siguen estando vigentes siete años después. Además, buena parte de los contenidos del Pacto de Estado aprobado en 2017, que recordemos era de mínimos, aún no se han ejecutado", insiste Fernández.

Henar Sastre, portavoz del Fórum Feminista de Madrid que es parte de la plataforma ahonda en esta queja. "La ley 2004 no se cumple. Se trata de una ley integral. Cuando la lees ves que la mayoría del articulado no se ha desarrollado. La educación en los colegios, por ejemplo y que también está en el pacto de Estado, no se no se ha puesto en marcha y nos encontramos con que sólo se ha avanzado en diversidad, pero no en igualdad y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Poner la violencia en el centro

Los números de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas (lo que la legislación española reconoce como violencia de género) se ha disparado desde el fin del confinamiento, especialmente desde mediados de mayo, cuando en una misma semana fueron asesinadas cinco mujeres y un menor. Como respuesta el ministerio de Igualdad anunció un plan de evaluación y revisión de protocolos ante lo que calificó una "emergencia machista". Algunas de estas medidas ya han sido anunciadas por la ministra Irene Montero y otras se harán públicas en este mes de septiembre.

Para la plataforma estas medidas son aún insuficientes y reclaman más. "La idea central de la acción es volver a politizar y visibilizar la violencia hacia las mujeres. "Estuvimos dos años luchando para que se aprobara un pacto de Estado contra la violencia de género. Ahora hay que volver a poner esta violencia en el lugar que le corresponde, en el centro de la acción política", afirma Sastre. "Tenemos que reconducir el hartazgo y la energía que produce y usarla para movilizar a la sociedad, los medios y los políticos. El movimiento feminista lo tenemos claro. No estamos paradas ni bloqueadas. Pero la agenda trans se ha comido todo", añade Sastre.

Hacia una movilización masiva el 25N

El objetivo de la acción provocar acciones y estrategias que culminen el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una amplia movilización social y reivindicativa, como ocurrió en noviembre de 2015. Sus promotoras afirman que la ultraderecha y otros temas ajenos al feminismo han debilitado la acción social. Por eso plantean una macro reunión del feminismo en Zoom el próximo 25 de septiembre, una especia de lluvia de ideas para volver a poner la violencia que sufren las mujeres en en centro de la acción política.