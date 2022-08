¿Qué sabemos sobre los hombres que pinchan en el ocio nocturno en Catalunya?

No ha habido ninguna detención y sólo una identificación, pero las expertas instan a no sobredimensionar esta nueva cara de las violencias machistas y señalar quiénes son los responsables para no alimentar aún más el relato del terror sexual y provocar una limitación de los movimientos de las mujeres.