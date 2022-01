El Hospital Clínico de Valladolid impide a dos mujeres inscribir en el registro a su hija

Silvia y Violeta trajeron al mundo este 31 de diciembre a su hija Ada, aunque no fue dada de alta en el Registro Civil hasta el 3 de enero. Una trabajadora del Hospital Clínico de Valladolid impidió a las madres cumplir con los trámites habituales.

"Los matrimonios y parejas del mismo sexo no los podemos gestionar aquí, tenéis que llevarla al registro", confirma la versión de las mujeres, que aseguran que la empleada dijo también la siguiente frase: "A mí me han dicho que solo registre a parejas heterosexuales españolas".

La pareja vio así truncado el momento más bonito de sus vidas, tal y como han relatado al diario El Norte de Castilla. "El personal nos atendió superbién", aseguran, aunque al final se encontraron con ese escollo injustificable, puesto que la ley de matrimonio igualitario se aprobó hace 16 años.

"Pero cómo no os van a registrar a la niña", decían los sanitarios que acompañaron a la pareja durante el parto. Algo se vieron venir Violeta y Silvia, y en el registro les confirmaron que los hospitales están obligados a realizar los trámites. "Si no lo han hecho es porque no han querido o por desconocimiento de la trabajadora", arguyen en una entrevista con El Norte de Castilla.

La Fundación Triángulo, desde su sede de Castilla y León acompaña a estas dos mujeres en su denuncia y visibilización del conflicto, asegura que el Clínico ha dicho que se trataba de un error, pero aún no han pedido disculpas formales a la pareja. ¿Hay algún documento que no tuvieran en el hospital y que necesitaran para registrarnos? Preguntaban las madres en el Registro, en busca de algún motivo que eximiera de culpas o sospechas homófobas. "Ninguno", fue la respuesta de la funcionara que sí registró a Ada, hija de Silvia y Violeta.