Hospitales y centros de salud funcionan en verano con un 60% menos de personal de enfermería

La falta de contratos para sustituir de forma suficiente las plazas sin cubrir, debido a las vacaciones de los profesionales, asfixia cada verano a la sanidad pública. Centros de salud cierran al no contar con médicos que puedan pasar consulta, mientras plantas enteras en los hospitales dejan de estar disponibles, provocando, en muchos casos, que las Urgencias colapsen, por no existir posibilidad de ingreso, al no disponer camas. Sucede todos los años. Y este verano volverá a ocurrir lo mismo.

La situación es aún más grave en enfermería. Las cifras destacan que el cerca del 60% de estas profesionales se quedan sin cubrir en los meses estivales.

La infrafinanciación de la Atención Primaria, la falta de recursos del primer nivel, afecta al resto del sistema, llegando a desbordar las Urgencias hospitalarias, donde la plazas vacías ocasionan un segundo colapso. Sobre todo en enfermería, que llega a funcionar hasta con un 60% menos de personal. Esta circunstancia provoca que haya pacientes que pasen hasta un mes sin que su médico de familia o un especialista pueda atenderles, engordando todavía más las listas de espera.

Las comunidades autónomas justifican la falta de profesionales contratados para el verano en el hecho de que durante el período estival se produce un trasvase de una parte significativa de la población de unas zonas a otras (sobre todo desde la meseta hasta las regiones costeras y desde las ciudades hacia los pueblos de origen) y que el verano de manera habitual suele ser una época de descenso de la demanda.

Aunque esto tiene una base constatable, la realidad es que, como denuncia la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública (FADSP), la principal causa para los cierres "tiene que ver con motivos económicos derivados del interés de las administraciones de no realizar los contratos necesarios para suplir al personal de vacaciones".

Urgencias saturadas

Este déficit de personal es un problema constante que se acentúa durante el periodo estival y, sin embargo, las consejerías de Sanidad todavía no lo han corregido. El año pasado, muchas zonas, entre ellas, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, ya vivieron escenas de Urgencias saturadas por estas situaciones. Según datos facilitados por Comisiones Obreras (CCOO), en 2022, se cerraron 9.000 camas en todo el país, si bien los casos más graves se dieron en Madrid, que cerró 1.800, Andalucía 1.400, Catalunya 1.000, Euskadi 900 y Galicia 726.

"La falta de sanitarios también afecta a las consultas externas que en verano descienden, aumentando los tiempos de espera, que ya de por sí son desastrosos, con la acumulación de etapa poscovid", señala Jesús Jordán, responsable de Empleo de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO).

Desde el sindicato reclaman la elaboración de un plan de contingencia para los meses vacacionales, al igual que existen planificaciones específicas en invierno para poder afrontar las crecidas de ingresos a causa de los picos de enfermedades respiratorias, como la gripe. "Deberían existir protocolos de choque ante la posibilidad de olas de calor o situaciones producidas en periodo estival, algo que va a suceder cada vez más debido a la crisis climática", apunta Jordán.

Una petición que recientemente ha sido recogida, al menos de forma parcial, por la Junta de Andalucía, que ha ofertado más de 35.700 contratos para los próximos meses, algunos de los cuales se prolongarán hasta finales de año, con un refuerzo específico en las zonas costeras.



Si se atiende a lo ocurrido veranos anteriores, se puede observar cómo la mala organización generalizada hace que muchas consejerías jueguen a la improvisación, incluso a no saber cuántos consultorios o centros de salud van a permanecer abiertos y cuántos van a permanecer cerrados.

El caso de las enfermeras es especialmente precario, destaca el Sindicato de Enfermería (SATSE): los profesionales contratados "pueden trabajar un día en un centro de salud de una localidad y otro día en un centro de salud de otro municipio".

También sin previo aviso, por ejemplo, "les dicen que tienen que trabajar en Pediatría y al siguiente día en Traumatología o, incluso, en un mismo día, también pueden ser cambiados de unidades", algo que "repercute negativamente en la atención prestada", critica SATSE.

De igual manera, al no cubrirse la totalidad de los profesionales que se van de vacaciones, tienen que hacer el trabajo de dos y tres personas y, por necesidades del servicio, pueden ser obligados a doblar turnos. Es decir, "aunque hayan trabajado por la tarde, se tienen que quedar a trabajar por la noche también", afirman fuentes de la organización sindical.

Anualmente, se sustituyen apenas el 35% o 40% de las enfermeras que tienen unos días de descanso por vacaciones o que están de baja por una enfermedad, embarazo o cualquier otra incidencia, tal y como reflejan los datos facilitados a Público por el SATSE.

A este respecto, el doctor y presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, insiste en que "si bien puede contemplarse una cierta disminución de la capacidad asistencial esta tiene que ser moderada (no superior al 10%)", esta "nunca debe darse" en los lugares de acogida de veraneantes que, por el contrario, "deben ser reforzados". "De nuevo, estamos ante dos opciones políticas: garantizar una atención sanitaria de calidad o ahorrar en gasto público. Por supuesto los gobiernos de coalición PP-Vox no van a mejorar las cosas sino, previsiblemente, a empeorarlas", lamenta.

Los sanitarios de La Paz reivindican el derecho a descansar

El Hospital Universitario La Paz, en Madrid, cuyos trabajadores han denunciado una infinidad de veces situaciones de colapso en las que incluso se han podido ver pacientes ingresados con las camas en los pasillos por falta de habitaciones, es un ejemplo de esta falta de planificación. Desde allí, aseguran que la escasez de personal es "mucho peor que el verano anterior". "Hay plantas con seis huecos que cubrir en las que sólo han conseguido contratar a tres personas. Y en la UCI hay cuatro huecos sin vacíos", explica Guillen Del Barrio, miembro del sindicato Trabajadores en Red.

Como consecuencia de su hartazgo y agotamiento, tanto mental como físico, muchos profesionales han decidido oponerse a aceptar doblar turnos, aunque estos son remunerados. Desde Trabajadores en Red exigen mejorar las condiciones de laborales de los puestos para hacerlos más atractivos y retener el talento de los cientos de sanitarios que se marchan fuera de Madrid. En este sentido, insisten en que "doblar turnos no es la solución", sino que se deben ampliar las plantillas para compensar "todos los años de recortes".

Asimismo, en caso de hacer horas de más, piden poder elegir entre el dinero o acumular esos días de libranza. "Aparte de la compensación económica nos importa nuestro descanso, la conciliación, el tiempo libre, es importante para la salud mental de cualquiera", insisten.