Jueces españoles trasladan su "preocupación" a Bruselas por la situación del Consejo General del Poder Judicial 

Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente han trasladado este lunes al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, su "preocupación" por la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también la idea de que la justicia española es "rabiosamente independiente".

"Nosotros queríamos trasladarle al comisario nuestra preocupación por la renuencia de las fuerzas políticas, de los grupos políticos que apoyan al Gobierno a reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con las recomendaciones y exigencias de la propia Unión Europea", dijo hoy el presidente de la APM, Manuel Almenar, a su llegada a Bruselas.

Aunque se han visto por separado con Reynders, las cuatro asociaciones están de acuerdo en la "inmensa mayoría de puntos" en sus reivindicaciones, en especial en que "hay que renovar el CGPJ que lleva ya tres años de interinidad y en que hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que los vocales de origen judicial sean elegidos directamente por los propios jueces", subrayó Almenar.

"Dando pasos para desbloquear la renovación del CGPJ"

La Comisión Europea (CE) por su parte, cree que se están dando pasos para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como lo demuestran tanto el acercamiento entre las asociaciones judiciales como el compromiso de los partidos políticos de abordar ese asunto.

"Tenemos ya los primeros resultados, parece que es posible un acuerdo con las asociaciones de jueces y hay un claro compromiso de los partidos políticos de tratar de encontrar la vía hacia una solución, pero con qué tipo de acuerdo es la cuestión que se debatirá en el futuro próximo", dijo el comisario de Justicia, Didier Reynders, en declaraciones a la prensa, después de reunirse con los representantes de cuatro asociaciones de jueces españolas.

Recordó que desde el inicio del mandato de la presente Comisión Europea, Bruselas ha tratado de comprometer a los diferentes actores en la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España. Reynders señaló que ha recibido una carta de las asociaciones, donde todas ellas insisten en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la necesidad cumplir en el futuro con los estándares europeos.

El comisario de Justicia de la UE asegura que "no hay una preocupación real por la independencia del sistema judicial", si no por la apariencia de este

El titular europeo de Justicia subrayó, por otra parte, que Bruselas no está preocupada por la independencia del sistema judicial en España sino por la desconfianza que el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial puede crear entre los ciudadanos. "No tenemos una preocupación sobre la independencia de los jueces en España sino sobre un punto específico", dijo el comisario, que insistió en que "no hay una preocupación real por la independencia del sistema judicial" sino que "el problema es por apariencia que eso da a los ciudadanos, cuando tienen una situación de un CGPJ interino y falta la capacidad de nombrar a nuevos miembros", señaló Reynders.

Reynders admitió que el hecho de que sacar adelante la renovación del CGPJ exija una mayoría cualificada (de tres quintos del Parlamento) hace que su aprobación sea difícil y pueda tomar un tiempo. "Cuando se necesita una mayoría cualificada no es fácil, a veces en la UE tenemos esa situación", indicó en comisario, y añadió que puede ser un proceso "largo" y que Bruselas no fija ninguna fecha para ello.

Sobre la manera en que Bruselas pretende ayudar a facilitar el desbloqueo en España, recordó que la primera herramienta que utiliza Bruselas para abordar posibles deficiencias en los estados miembros es el informe anual sobre el Estado de Derecho, del que ha habido hasta ahora dos ediciones, la última el pasado julio. "Cuando se necesita utilizamos otras herramientas", dijo el comisario, que subrayó que en el caso de la situación de España solo se ha hablado de ese informe y sus consecuencias.



Reformar el Consejo General del Poder Judicial

Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD) ha afirmado este lunes que la Comisión Europea comparte su visión de que primero debe abordarse la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de cambiarse el sistema de elección de jueces.

Después de reunirse con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, el viceportavoz de la asociación, Fernando de la Fuente, ha asegurado que el liberal belga le ha transmitido que reiterará con "rotundidad" a España la necesidad de renovar el CGPJ, si bien no ha avanzado que medidas podría tomar Bruselas si la situación se demora.

El viceportavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, Fernando de la Fuente, explicó que en España "no hay injerencia" en el poder judicial, sino un problema derivado de la no renovación de los órganos constitucionales, que debe ser abordado con urgencia. "Lo que le hemos transmitido es que hay un problema de funcionamiento básico de servicios públicos. La Justicia en España es absolutamente independiente: lo único que le hemos trasladado es que afecta a la independencia el hecho de que no se renueven los órganos constitucionales", dijo De la Fuente en declaraciones a la prensa tras su reunión con el titular de Justicia de la Comisión Europea.

"La injerencia como tal no existe, los jueces somos independientes, y nos comportamos con absoluta independencia, en este aspecto somos herméticos a posibles incidentes externos", añadió.