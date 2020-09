El jurado declara a Rodrigo Lanza autor de un delito de asesinato

El jurado del segundo juicio contra Rodrigo Lanza lo declara autor del asesinato de Víctor Laínez en 2017 en un bar de la ciudad de Zaragoza. Determina que la agresión se produjo sin que la víctima pudiera defenderse y que fue por motivos ideológicos, aunque descarta el ensañamiento.

Descarta el tribunal popular la versión del acusado, y no considera probado que Lanza oyera los gritos de su amigo advirtiéndole de que Laínez llevaba una navaja, que la víctima intentara agredirle con ella y que la agresión se produjera de frente.

Como agravantes el jurado acepta que el acusado actuó por motivos ideológicos, basándose en que un amigo le había advertido previamente de la condición de extrema derecha o neonazi de la víctima, y la alevosía, teniendo en cuenta que no tuvo posibilidad de defenderse.

Sin embargo, no consideran probado, por 8 a 1, la agravante de ensañamiento y estiman que estaba afectado de forma leve por el alcohol. Ante este veredicto, la fiscalía y las acusaciones han calificado los hechos de asesinato con alevosía y con la agravante de motivos ideológicos, y la atenuante de influencia leve del alcohol.



La fiscal ha pedido 20 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros, mientras que las acusaciones particular y popular han solicitado una pena de 23 años de cárcel y 500.000 euros de indemnización. El abogado de la defensa ha afirmado que "no hay asesinato", sino en todo caso un delito de lesiones con muerte no querida, lo que supone una condena de dos a cinco años.

En el anterior juicio, Lanza fue condenado a cinco años de prisión por homicidio imprudente. El jurado popular no consideró acreditado que los amigos de Lanza le dijeran que Laínez llevaba tirantes con los colores de la bandera española.