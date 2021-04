Violencia Machista Almería Un juzgado de Almería suspende la pena de prisión a un hombre que maltrató durante 12 años a su esposa

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha impuesto una pena de 21 meses de prisión al maltratador. No obstante, se ha acordado la suspensión de la pena de cárcel, a condición de que no delinca en el plazo de tres años y de que participe en programas formativos, culturales o de educación de igualdad de trato y no discriminación.