Lampedusa recibe a un millar de migrantes cada día en la última semana

Esta última semana ha sido frenética para los equipos de rescate de la Guardia Costera italiana. Solo en estos últimos siete días, cerca de un millar de personas de media han sido rescatadas frente a las costas del país, siendo trasladados posteriormente a la pequeña isla de Lampedusa.

Una ola migratoria que ha provocado la saturación del centro de acogida isleño que ya quintuplica su capacidad. En las últimas 24 horas, de hecho, otros mil migrantes han llegado a sus costas.

Actualmente, el centro de Lampedusa, que hace algunas semanas pasó a la gestión de la Cruz Roja y que tiene capacidad para no más 400 personas, alberga a cerca 2.000 personas. A pesar de que se ha puesto en marcha un programa de traslados inmediatos, el número de acogidos no baja, pues la ola de embarcaciones no ha cesado.

Durante la pasada noche, llegaron a la isla 240 migrantes que fueron localizados por la Guardia Costera cuando iban en cinco embarcaciones y una barcaza, con 17 etíopes y sudaneses, consiguió desembarcar en la plaza de las Palmas de la isla. A estos se sumaron los 653 rescatados en la jornada del jueves.

Localizan el cuerpo de un niño de cuatro años

Entre los migrantes que llegaron a Reggio Calabria a bordo de la patrullera Dattilo de la Guardia Costera había el cuerpo de un niño de cuatro años, que fue localizado en el mar después de que los rescatados explicasen que algunas personas habían caído al agua. Si bien, se desconoce el número exacto.

El cuerpo había sido recuperado frente a las costas de Lampedusa, donde se hundió la embarcación improvisada en la que viajaba el niño con otros migrantes, 44 en total, incluida su madre, que no ha aparecido.

Las llegadas de migrantes con el buen tiempo son incesantes y hasta el 13 de julio, según los datos actualizados del Ministerio del Interior, han llegado a Italia 73.865 personas, respecto a las 31.671 del mismo periodo del año pasado.