Lérica y Jorge González, las candidaturas favoritas del jurado interno de RTVE para el Benidorm Fest

El jurado de Radiotelevisión Española (RTVE) que escogió las candidaturas que tenían que participar en el Benidorm Fest de 2024 dio las mejores puntuaciones a Astronauta de Lérica y Caliente de Jorge González, según ha podido saber Público tras obtener vía ley de transparencia el acta con la valoración recibida por cada canción seleccionada.

Zorra, la canción que llevó al dúo Nebulossa a ganar el Benidorm Fest fue la quinta que recibió una mejor puntuación por parte del jurado interno. Recibieron 120 puntos. Lérica en su primera posición consiguió 186.

Peor le fue al segundo clasificado del Benidorm Fest 2024. St. Pedro con su tema Dos extraños únicamente era la 14ª candidatura mejor valorada por el jurado de RTVE. Recibió 74 puntos en esa valoración interna y previa al festival.

En última posición empataron Quique Niza y Yoly Saa, que recibieron 67 puntos cada uno. Sus canciones fueron las que estuvieron más cerca de no conseguir plaza en esta edición del Benidorm Fest.

Mantra y Yoly Saa cambiaron el nombre de sus canciones antes del festival

El acta del jurado interno, obtenida tras una solicitud de acceso a la información realizada por Público a RTVE, muestra, además, que las canciones de Mantra —Me vas a ver— y Yoly Saa —No se me olvida— cambiaron de nombre antes del festival. Según aparecen en el acta, en un principio se titulaban No eres para tanto y Llorar un mar, respectivamente.

Ángela Carrasco y Veintiuno, entre los suplentes

Público también ha podido confirmar quiénes fueron los suplentes del Benidorm Fest de este año. Verónica Terrés, Ondina, Reyko, Ángela Carrasco, La Beba y Veintiuno. La que se quedó más cerca de ser seleccionada fue Verónica Terrés con la canción Fugaz, que consiguió 65 puntos. A solo dos de Quique Niza y Yoly Saa.



Entre los suplentes destaca el nombre de Ángela Carrasco, la célebre cantante dominicana, que presentó un tema llamado Él y yo. Carrasco acabó participando en el Benidorm Fest 2024, pero como miembro del jurado que puntuó las candidaturas en las galas. Entre los suplentes también está el grupo Veintiuno, que presentó el tema Telenovela. No fue seleccionado y ya lo han publicado.



