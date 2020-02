Juristas y representantes de organizaciones en defensa de la libertad de expresión han pedido reformas legales para evitar condenas por chistes, canciones o tuits como los que provocó que César Strawberry, Valtonyc o Hásel fueran condenados por enaltecimiento del terrorismo.

Lo han hecho en el Congreso de los Diputados durante una jornada organizada por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), en la que han reclamado reformar las leyes mordaza, en concreto los artículos del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que afectan a la libertad de expresión.

La Mesa del Congreso decidió mantener esta jornada impulsada por Más País pese a la queja de Vox por la participación de Strawberry, al estar condenado por enaltecimiento del terrorismo.

Strawberry fue condenado por publicar en Twitter comentarios alusivos a varias personas, como el funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara -del que dijo que "habría que secuestrarle ahora"- y afirmar: "El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar a hasta los GRAPO".

"En democracia hay polémicas y son sanas siempre"

A su llegada Strawberry ha comentado a los periodistas que "en democracia hay polémicas y son sanas siempre" y ha añadido que espera que el Tribunal Constitucional (TC), que tiene previsto resolver el recurso que ha presentado contra su condena en su próximo pleno, "acate la legislación europea" en materia de libertad de expresión.

Ya en su intervención en la jornada ha comentado que "la interpretación de trinchera de la libertad de expresión está haciendo daño a la sociedad y especialmente a los más jóvenes pues en las redes sociales hay una intolerancia creciente con juicios excluyentes".

"Todo lo que sea soliviantarse ante gente que dice cosas que nos hiere y cabrea denota falta de madurez y de no entender que las palabras no son delito pues puede que digas una cosa que no vayas a hacer nunca", ha añadido Strawberry, que ha considerado que "no se puede perseguir a las personas porque tengan mal gusto".

También han participado una activista feminista que fue juzgada, y en este caso absuelta junto con otras dos mujeres, por un Juzgado de Sevilla de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por participar el 1 de mayo de 2014 en la 'procesión del coño insumiso'.

Entre los juristas que han participado, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González-Vega, ha abogado por "reducir a la mínima expresión" este tipo de delitos en el Código Penal.

En aras también a proteger al máximo la libertad de expresión se ha mostrado contrario a la posibilidad de tipificar como delito en la apología del franquismo ya que además ello "puede convertir en mártires a los franquistas".

Marta Timón ha recordado que "el Derecho penal debe ser la última ratio"

Entre los delitos que a juicio de los participantes en la jornada deben revisarse se encuentran además de los ya referidos de enaltecimiento del terrorismo y ofensa a los sentimientos religiosos otros como los de injurias a la Corona y a los símbolos del Estado.

La letrada del Gabinete Técnico de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Marta Timón ha coincidido en que por ejemplo "no se pueden criminalizar letras de canciones".

Marta Timón ha recordado que "el Derecho penal debe ser la última ratio" y que la Constitución ya establece los límites de la libertad de expresión respecto a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen.

También se han sumado a la necesidad de reformas legales en España en esta materia el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal, Jacobo Dopico, y representantes de Amnistía Internacional, International Press Institute (IPI) y Federación Europea de Periodistas.