En libertad bajo fianza el capitán del barco semihundido en Gibraltar

El capitán del buque 'OS35' ha quedado en libertad bajo fianza después de ser detenido por la Royal Gibraltar Police (RGP) en relación con el accidente del buque que comandaba, que se encuentra semihundido frente a la playa de Catalan Bay en el Peñón, según fuentes cercanas al caso.

Tal y como informó la RGP, sobre las 12.40 horas se le detuvo cuando se encontraba "colaborando con los detectives de la División de Delitos y Servicios de Protección de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police Crime & Protective Services Division), que está a cargo de la investigación del carguero varado".

Antes de la detención, el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, había asegurado que al buque 'OS35' se le pidió que se detuviera tras el impacto, mas no lo hizo; "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

El buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar", ha agregado.

Los vertidos tocan la costa

Las tareas de extracción del gasoleo que portaba el buque, que el pasado lunes colisionó con un metanero y permanece en la cara este de Gibraltar, han concluido esta tarde con éxito, mientras a las costas de La Línea y del Peñón han llegado manchas de los vertidos producidos tras el accidente.

El buque portaba en el momento del accidente 250 toneladas de gasóleo, 215 toneladas de fueloil pesado, y 27 toneladas de aceite lubricante. En la extracción realizada desde este jueves se ha bombeado fuera del barco el gasóleo, salvo unas cinco toneladas para permitir el funcionamiento de la maquinaria del buque, y ahora se ha iniciado la extracción del fueloil pesado y del lubricante.

Gibraltar incorpora a un "investigador independiente"

Las autoridades gibraltareñas han informado de que a las 19.00 horas de la tarde de este viernes ya habían sido extraídas 80 toneladas de fueloil de bajo contenido en azufre del tanque dos del 'OS35', con idea de extraer las restantes 16 toneladas de este tanque durante la noche hacia el sábado. El vaciado del tanque dos, según Gibraltar, supone la extracción de más de un tercio del fueloil bajo en azufre del 'OS35'.

Este sábado a primera hora, según lo previsto, comenzarán los preparativos para vaciar el tanque uno, que tiene una capacidad total de 126 toneladas de fueloil bajo en azufre. Entretanto, la Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority, GPA) prevé desplegar nuevas barreras alrededor del buque en forma de diamante, "con el fin de contener mejor el petróleo que pueda filtrarse", una labor que "puede durar 12 o más horas".

Además, el Oficial de Cumplimiento de la Investigación de Accidentes Marítimos de Gibraltar ha designado a un investigador de accidentes independiente y experimentado del Reino Unido, en virtud del Reglamento de la Marina Mercante de Gibraltar, para que lleve a cabo una investigación sobre la colisión del granelero OS35 y el buque ADAM LNG el 29 de agosto de 2022.



El investigador ya ha llegado a Gibraltar y ya está examinando las pruebas que se le han facilitado. "El único objetivo de la investigación en virtud de dicho Reglamento es la prevención de futuros accidentes mediante la determinación de sus causas y circunstancias. El informe del investigador buscará analizar las cuestiones de seguridad pertinentes relacionadas con el accidente y procurará formular recomendaciones destinadas a prevenir accidentes similares en el futuro", indican las autoridades gibraltareñas.



Una gasolinera "low cost marítima"

Greenpeace ha criticado este viernes que el Estrecho de Gibraltar, "una zona que tiene tantos espacios naturales cerca", se exponga "a diario" al "transporte de mercancías peligrosas" y sea "básicamente la gasolina low cost marítima", con lo que el accidente del buque "OS 35" no es "un caso aislado".

"La mejor barrera contra la contaminación de las playas de la bahía de Algeciras sería un acuerdo entre los gobiernos de Gibraltar y el español para poner límites al 'bunkering' (abastecimiento) mafioso en sus aguas", afirma en una nota de prensa difundida este viernes Francisco del Pozo, coordinador de combustibles fósiles de Greenpeace.

Greenpeace recuerda que el accidente ocurrido esta semana "no es un caso aislado". "En agosto de 2008, un buque de chatarra, el New Flame, colisionó con un petrolero, el Torm Gertrud, muy cerca de Gibraltar y se hundió en la zona. El hundimiento provocó un derrame de fuel y otros productos químicos. Otros buques como el Samotraki, el Tawe o el Fedra han seguido la misma suerte en la zona estos últimos años", relata.