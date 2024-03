¿Qué hacer en Madrid en Semana Santa? 7 planes para pasarlo en grande.

La Semana Santa en Madrid es mucho más que procesiones y tradiciones religiosas. Es un momento en el que la ciudad cobra vida con una amplia gama de actividades para todos los gustos y edades. En este artículo, te guiaremos a través de los mejores planes en Madrid y sus alrededores durante esta festividad tan especial. Desde la degustación de las más deliciosas torrijas hasta la exploración de fascinantes exposiciones de arte, pasando por emocionantes espectáculos musicales y experiencias familiares inolvidables, hay algo para cada tipo de viajero.



Madrid, una ciudad vibrante y llena de historia, ofrece una amplia variedad de opciones para aquellos que la visitan durante la Semana Santa. Desde los rincones más emblemáticos de la capital hasta los lugares menos conocidos pero igualmente encantadores en sus alrededores, te sumergirás en una experiencia única llena de cultura, gastronomía y entretenimiento. Acompáñanos mientras exploramos qué hacer en Madrid y sus alrededores durante esta emocionante temporada festiva.



Lo primero, ¿ya tienes hotel y coche?

Si eres turista en Madrid para esta Semana Santa y aún no tienes reservado ni hotel ni coche, ¡no te preocupes! Aquí te proporcionamos algunas recomendaciones para que puedas organizar tu estadía de la mejor manera posible.



En cuanto al alojamiento, Madrid ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos. Desde lujosos hoteles hasta acogedores albergues y cómodos apartamentos, hay algo para cada tipo de viajero. Sin embargo, si estás buscando una plataforma confiable para reservar tu hospedaje, te recomendamos Booking.com.

Con una gran variedad de opciones y precios competitivos, Booking.com es la elección perfecta para encontrar el alojamiento ideal durante tu estancia en Madrid. Además, al crear una cuenta e iniciar sesión por primera vez, podrás acceder a descuentos exclusivos de hasta un 10% en una amplia selección de alojamiento aprovechando el código promocional Booking.



Por otro lado, en cuanto al alquiler de coche, Madrid cuenta con un excelente sistema de transporte público. Sin embargo, si estás planeando explorar ciudades y pueblos cercanos como Toledo, Segovia o Ávila durante esta Semana Santa, alquilar un coche puede ser una excelente opción. Te recomendamos aprovechar el código descuento Europcar, una empresa líder en el sector de alquiler de vehículos. Con presencia en los principales puntos estratégicos de la capital, como el aeropuerto de Madrid y la estación de tren de Chamartín, Europcar ofrece una amplia flota de vehículos para satisfacer tus necesidades.

Desde compactos y económicos hasta SUVs y furgonetas, encontrarás la opción perfecta para tu viaje. Con Europcar, disfruta de la flexibilidad y comodidad que necesitas para explorar Madrid y sus alrededores durante esta Semana Santa.



Los mejores planes para esta Semana Santa en Madrid

Descubre Madrid a pie: Free Tour por los rincones emblemáticos

¿Qué mejor manera de sumergirse en la esencia de Madrid que participando en un free tour por la ciudad? Únete a los tours gratuitos que suelen ofrecer por la ciudad, los cuales te llevarán en un emocionante recorrido a pie que te llevará a través de las historias, leyendas y lugares más emblemáticos de la capital española. Prepárate para descubrir los secretos mejor guardados de esta ciudad. Desde el Madrid medieval hasta la majestuosidad de los palacios reales, pasando por las plazas y calles que han sido testigos de la historia, los tours gratuitos te llevarán a través de los siglos de la historia de Madrid. No te pierdas la oportunidad de visitar lugares icónicos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y el Palacio Real, mientras descubres las fascinantes leyendas que rodean estos sitios.



Con una duración de dos a tres horas, estos free tour por Madrid te dejarán con una nueva apreciación por la riqueza cultural y la historia de esta vibrante ciudad. Recuerda que aunque sean gratuitos, se suele dejar algo de propina al guía al finalizar. Y para culminar esta experiencia inolvidable, ¿qué mejor manera que saborear unas deliciosas torrijas, un postre tradicional que no puedes dejar de probar durante tu visita a Madrid en Semana Santa?



Explora la belleza del arte: Visita por el Museo del Prado

Explora el tesoro artístico de España con una visita al renombrado Museo del Prado en Madrid con un cupón promocional Tiqets exclusivo del 6% de descuento.



Durante esta Semana Santa, sumérgete en una experiencia cultural única mientras admiras algunas de las obras maestras más destacadas de la historia del arte.



Con tus entradas al Museo del Prado, tendrás acceso privilegiado a una asombrosa colección que abarca siglos de creatividad y genialidad artística. Desde los majestuosos retratos de Velázquez hasta las impactantes pinturas de Goya, cada sala del museo ofrece un viaje cautivador a través de la historia del arte español. Admira las obras de renombrados maestros internacionales como Tiziano, Rembrandt, Rubens y El Bosco, que se encuentran entre las joyas de la corona del Prado. Sumérgete en la profundidad de la colección, que abarca más de 7.000 pinturas, y descubre la riqueza y la diversidad del arte europeo.



Los precios empiezan a partir de 18 euros y ofrecen entrada gratuita para menores de 18 años, estudiantes de 18 a 25 años y personas con discapacidad, acompañadas de un cuidador.



Museo del Prado. — Fuente: Pexels

Vive la magia del teatro: Los mejores musicales en Madrid para Semana Santa

¿Buscas una experiencia inolvidable durante tu visita a Madrid en Semana Santa? Adéntrate en el mundo del teatro y el entretenimiento con los mejores musicales que la capital tiene para ofrecer, disponibles a través de Entradas.com.



Una excelente opción para disfrutar en familia es el musical Aladdín. Experimenta la magia de Disney en el Teatro Coliseum de Madrid, donde serás transportado a un mundo lleno de espectáculo y diversión. Con una impresionante puesta en escena, efectos especiales asombrosos y un vestuario elaborado con más de 2 millones de cristales de Swarovski, Aladdín es una emocionante aventura que cautivará tanto a niños como a adultos.



Otra opción imperdible es El Rey León, un clásico que nunca pasa de moda. Disfruta de este espectacular musical en el Teatro Lope de Vega de Madrid, donde podrás sumergirte en la historia de Simba y vivir una experiencia teatral inolvidable. Producido por Stage Entertainment, El Rey León es una de las producciones más grandes y aclamadas a nivel mundial, que ha cautivado a más de 110 millones de personas en todo el mundo.



Con precios asequibles desde 25 euros, estas dos opciones son una manera perfecta de disfrutar de la Semana Santa en Madrid mientras te sumerges en la magia del teatro y la música. No te pierdas la oportunidad de vivir estas experiencias únicas durante tu estancia en la ciudad con Entradas.com.



Para los apasionados al fútbol: Visita los estadios de Madrid

Disfruta la vibrante atmósfera futbolística de Madrid durante Semana Santa al visitar sus estadios icónicos. Descubre la historia y el legado de dos de los clubes más destacados de España, adentrándote en el emocionante mundo del fútbol.



A través de Entradas.com, podrás reservar entradas para el Territorio Atleti (Museo + Tour Cívitas Metropolitano), una experiencia inolvidable que te lleva al corazón del Club Atlético de Madrid. Explora el moderno y espectacular Cívitas Metropolitano, donde podrás pasear por las zonas más emblemáticas del estadio y sumergirte en la historia del equipo rojiblanco. Desde el banquillo a pie de campo hasta el exclusivo Palco Presidencial, este tour te ofrece acceso a todos los rincones que siempre has querido visitar. Los precios varían desde los 24 euros para adultos hasta la entrada gratuita para bebés menores de 3 años. Si te quedas con ganas de más alternativas de este estilo, revisa los descuentos Entradas.com, donde podrás encontrar muchas más alternativas.



Por otro lado, el Tour Bernabéu te invita a descubrir todo sobre el Real Madrid en su emblemático estadio. Disfruta de una visita guiada que incluye el acceso al interior del estadio, la sala de trofeos y el museo del Real Madrid CF. Desde las historias más impactantes hasta los recuerdos históricos, este tour es una experiencia incomparable para todos los fans del fútbol. Los precios comienzan desde los 25 euros para adultos, con entrada gratuita para menores de 5 años. Además, no te pierdas el cupón promocional Tiqets del 6%.



Bernabéu. — Fuente: Real Madrid

El mejor plan para los amantes de los animales: Safari de Madrid

Experimenta una aventura única esta Semana Santa con una visita al Safari de Madrid, una experiencia que te acerca a la asombrosa vida salvaje justo en las afueras de la capital española. Disponible a través de Entradas.com, este safari te brinda la oportunidad de sumergirte en la naturaleza, donde podrás observar a los animales en su hábitat seminatural, disfrutando de amplios y abiertos espacios.



En la sección de animales en semilibertad, donde el que va enjaulado eres tú, los visitantes pueden experimentar la sensación única de observar a una variedad de animales salvajes desde la comodidad de su propio vehículo. Desde leones hasta jirafas, pasando por elefantes y rinocerontes, podrás admirar la belleza y la grandeza de estas criaturas mientras circulas entre ellas, sintiendo la emoción de estar rodeado por la vida silvestre.



Situado en la Carretera Navalcarnero-Cadalso de los Vidrios Km 22, en Aldea del Fresno, Madrid, el Safari Madrid ofrece una experiencia inolvidable para toda la familia. Es importante tener en cuenta que es obligatorio acudir con vehículo, y no se permite el acceso con vehículos descapotables. No te pierdas la oportunidad de vivir una aventura salvaje cerca de Madrid esta Semana Santa en el Safari de Madrid.



Excursión a Toledo y Segovia

Descubre la fascinante belleza de Toledo y Segovia en una escapada por tu cuenta esta Semana Santa. Comienza tu aventura explorando la Ciudad de las Tres Culturas, donde la influencia judía, cristiana y musulmana se entrelazan en sus estrechas calles. Admira la grandiosidad de la Catedral y el Monasterio de San Juan de los Reyes.



Luego, en Segovia, maravíllate con el icónico Acueducto romano, testimonio vivo de la ingeniería antigua. Disfruta de tiempo libre para descubrir la ciudad y deleitarte con su gastronomía local. Contempla la majestuosidad de la Catedral y el Alcázar, una joya arquitectónica que te transportará a épocas pasadas o un cuento de hadas.



Si no dispones de coche, nuestro código promocional Goldcar ofrece una opción económica y de calidad con tarifas desde 36 euros diarios en estas fechas, para explorar estas joyas históricas por cuenta propia. Sumérgete en la historia, la arquitectura y los paisajes pintorescos de dos de las ciudades más cautivadoras de España en una escapada inolvidable.



Relajación exclusiva: Acceso a zona wellness en hotel 5 estrellas en Madrid

Disfruta de un oasis de calma y bienestar durante esta Semana Santa con el acceso a la zona wellness del prestigioso hotel 5 estrellas Meliá Princesa. Desde solo 16,95 euros, a través de Groupon, podrás sumergirte en una experiencia de relajación única en pleno corazón de Madrid.



Ubicado cerca de la parada de metro Ventura Rodríguez, el espacio wellness de Meliá Princesa es un refugio dedicado al descanso y la revitalización de los sentidos. Además del circuito de aguas, podrás disfrutar de una copa de cava mientras te entregas al placer de desconectar del mundo exterior.



Este paquete incluye acceso al espacio wellness para una o dos personas durante 50 minutos, brindándote la oportunidad perfecta para relajarte y recargar energías. Sumérgete en las aguas termales, disfruta de las saunas y los baños turcos, y déjate llevar por la tranquilidad que ofrece este exclusivo entorno.



Además, tienes la opción de agregar un masaje relajante y holístico, diseñado para proporcionar una sensación de calma física y mental. Personalizado con aceites esenciales y técnicas orientales y occidentales, este masaje te llevará a un estado de total serenidad y bienestar. No te pierdas el cupón descuento Groupon del 15% adicional, solo para nuevos usuarios.



Déjate mimar en el Meliá Princesa y regálate un momento de paz y renovación en medio de la ajetreada Semana Santa.



Fuente: Meliá Madrid Princesa.

Exploración vinícola: Visita a bodega del siglo XVII y degustación de vinos

Disfruta de la rica tradición vitivinícola de la región cerca de Madrid con esta exclusiva oferta de Groupon. Por solo 32,99 euros (45% de descuento a fecha de febrero 27 del 2024), disfruta de un fascinante recorrido por una bodega del siglo XVII y una deliciosa degustación de vinos con productos locales típicos de la zona.



La experiencia comienza con un cálido recibimiento en las impresionantes instalaciones de la bodega, donde serás guiado a través de sus salas de elaboración, la sala de barricas y la auténtica cueva del siglo XVII. Sumérgete en la historia y el encanto de este lugar mientras aprendes sobre el proceso de producción del vino y la pasión que impulsa a la familia viticultora de Bodegas y Viñedos Pedro García desde 1931.



Luego, llega el momento más esperado: la degustación de vinos. Deléitate con tres exquisitas variedades de vino, incluyendo tinto, blanco y semidulce, todos producidos por la propia bodega. Acompañando a los vinos, disfruta de un delicioso aperitivo local que resalta los sabores auténticos de la región, con quesos, embutidos y otros productos típicos.



Esta experiencia sensorial, que dura entre 60 y 90 minutos, te brinda la oportunidad de explorar los aromas, sabores y tradiciones vinícolas de Madrid de una manera única y memorable. No te pierdas esta increíble oportunidad de descubrir el encanto de las bodegas históricas y los vinos excepcionales de la región.



Importante: La información referente a precios y promociones incluida en este artículo corresponde al 27 de febrero de 2024. Es fundamental considerar que podrían haberse registrado cambios desde ese momento, por lo tanto, se aconseja verificar la información actual antes de efectuar cualquier compra.