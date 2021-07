Manifestación del Orgullo 2021 en Madrid: horario, recorrido y actividades previstas

El Orgullo LGTBI vuelve a tomar las calles de Madrid este 2021. Colectivos y grupos de activistas por los derechos de las personas LGTBI anuncian la convocatoria de la histórica marcha del Orgullo para este sábado 3 de julio a las 20.00 horas.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB, y COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid, activistas LGTBI y AEGAL han sido los encargados de preparar la manifestación que saldrá de la glorieta de Carlos V, en Atocha, y finalizará en la plaza de Colón.

Como todas las celebraciones anteriores, la marcha tendrá un marcado carácter reivindicativo, este Orgullo especialmente en favor de los derechos de las personas trans. Este colectivo ha conseguido tras muchos años de lucha, ver reconocidos sus derechos en la primera ley trans española.

Este año no habrá carrozas, ni escenarios, según requerimiento del Ayuntamiento de Madrid. La mascarilla será obligatoria, así como mantener la distancia de seguridad, especialmente si se lleva una pancarta y el uso de gel hidroalcohólico.

Las organizadoras del Orgullo han solicitado a las personas que acudan con un grupo grande (asociaciones, colectivos, Batukadas), que se inscriban en este formulario para ordenar la manifestación y para mandarles información relativa a la marcha a su correo electrónico.

Las convocantes también quieren evitar "que la caverna política y mediática acuse a las personas LGTBI de irresponsables en un contexto todavía de pandemia", aseguran en su página web.

Actos previstos para el fin de semana en Madrid

Jueves 1 de julio

- 19.30 - Presentación libro Arte drag king y performatividad masculina. En streaming

- 21.00 - Drag Race Experience. En Sala Maravillas (C/ San Vicente Ferrer 33). Precio: 12€

- 21.00 - Conciertos Plaza de las Reinas. En Fulanita de tal (C/ Regueros 9) y Sala Vesta (C/ Barquillo 29)

Viernes 2 de julio

- 18.00 - Juegos del Orgullo (hasta las 21.00)

- 19.00 - Televisión. Presentación de Maricón Perdido, con el equipo de la serie. En Sala Berlanga (C/ Andrés Mellado)

- 19.00 - Cine y literatura. Encuentro con Abdelá Taia en la Cinemateca Pedro Zerolo (C/ Tribulete)

- 20.00 - Teatro. Sobre la chica del sobre, en los Teatros Luchana (C/ Luchana). Precio: desde 12€

- 21.00 - Conciertos Plaza de las Reinas. En Fulanita de tal (C/ Regueros 9) y Sala Vesta (C/ Barquillo 29)

Sábado 3 de julio

- 9.00 - Juegos del Orgullo (hasta las 18.00)

- 12.00 - Cuentacuentos, con Silvia G. Girado. En Matadero Madrid

- Todo el día desde las 13.30h - Conciertos Plaza de las Reinas. En Fulanita de tal (C/ Regueros 9) y Sala Vesta (C/ Barquillo 29)

- 20.00 - Manifestación Orgullo Estatal 2021, entre Atocha y Colón

Domingo 4 de julio

- 11.00 - Juegos del Orgullo (hasta las 17.00)

- Todo el día desde las 13.30h - Conciertos Plaza de las Reinas. En Fulanita de tal (C/ Regueros 9) y Sala Vesta (C/ Barquillo 29)