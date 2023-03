La marea blanca toma las calles de las capitales de Canarias en defensa de la sanidad pública

Este sábado a las 11 de la mañana dos manifestaciones gemelas han partido de la Plaza Weyler, en Santa Cruz de Tenerife, y el Parque San Telmo, en las Palmas de Gran Canaria, para defender el sistema de salud público en Canarias.

Convocada por una decena de colectivos del archipiélago canario, cientos de manifestantes han protestado por las extensas listas de espera hospitalarias, la precarización del empleo de sus profesionales, en contra de la privatización de los servicios sanitarios y por una mayor inversión en la sanidad pública.

Asimismo, otro principal motivo para las protestas ha sido la presunta privatización del Banco de Sangre. Al respecto, los grupos convocantes consideran que las intenciones del Gobierno son las de convertirlo en una entidad pública empresarial.

El pasado jueves, dos portavoces de las entidades organizadoras- los enfermeros Daniel Quintero y Rebeca Amador- criticaban precisamente la cuestión de la "privatización-concertación" del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) y la afirmación del consejero de Sanidad de que se trata de "un bulo".

Según recoge la Agencia Efe, Daniel Quintero indicó que le tienen que "agradecer" a Blas Trujillo que, "por primera vez en los casi 320 días de huelga" del personal de este organismo, haga "una referencia directa" al mismo.

"Que no nos engañe el señor consejero, que no mezcle churras con merinas, porque no hablamos de la titularidad, que evidentemente el Banco de Sangre no va a ser una entidad privada, pero del fruto de la donación, la sangre, se va a hacer el producto mercantilizado que sufragará los costes de la administración", remarcó.

Además, ambos representantes advirtieron que esta manifestación "no será la última" y afearon al consejero que insinuase motivos ocultos para la convocatoria de esta marcha. "Es una técnica muy de otras comunidades autónomas intentar desprestigiar a los colectivos de trabajadores, a los sanitarios, y tratar de buscar motivaciones políticas donde no las hay", dijo Quintero añadiendo: "Somos simples trabajadores [...] Hacer entender que esto tiene otro tipo de contenido es echarnos tierra a los ojos".