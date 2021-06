La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio, ha evitado pronunciarse de nuevo sobre el fin del uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores.

A pesar de las informaciones que apuntaban que se iba a abordar la posible eliminación de esta obligatoriedad, Sanidad y las comunidades autónomas no han abordado este asunto durante la reunión. "No se ha tratado. No hay fecha", han precisado fuentes ministeriales a Europa Press.

Aunque otros países europeos como Francia con el mismo nivel de vacunación ya han puesto el 1 de julio como fecha para quitarse la mascarilla, España tendrá que esperar. La intención de varias comunidades autónomas es lograrlo para la misma fecha, cuando se espera que esté vacunado más del 50% de la población.

Además, el organismo ha recomendado seguir inoculando en el lugar de residencia. Esto significa que las personas que estén de vacaciones en otra comunidad cuando se les llame para la primera o segunda dosis tendrán que esperar a vacunarse en su comunidad de origen.

Por otra parte, Sanidad ha informado de que, teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, "se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente".

En la misma reunión, ha aprobado los nuevos grupos de vacunación contra la covid-19. En concreto, el grupo 11 estará formado por personas de entre 30 y 39 años, el 12 entre 20 y 29 años y el 13 entre 12 y 19 años.