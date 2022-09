Máxima tensión en el Puertito de Adeje por los enfrentamientos entre los activistas y el director del macroproyecto Cuna del Alma

Un grupo de activistas duerme al raso desde hace tres meses. El reloj marcaba las siete de la mañana y el sol estaba por salir. Brani dormía en la Acampada Reivindicativa de Cuna del Alma con el objetivo de paralizar el macroproyecto turístico que se está levantando en el Puertito de Adeje. Pero en las últimas semanas la tensión no ha dejado de escalar. Este lunes, un grupo de trabajadores contratados por la promotora de Cuna del Alma irrumpió en la zona de acampada. El objetivo era recuperar una pala, o máquina excavadora, inmovilizada por los protestantes desde hace dos meses.

"Un grupo de seguridad privada fue de madrugada con un puñado de trabajadores, cargados con destornilladores y alicates", denuncia Ivan, voluntario de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN). Los activistas identifican a los posibles agresores como trabajadores de Segurmaxima SL, la empresa de seguridad contratada por Cuna del Alma, y de la constructora H5 Los Olivos. "No tienen portavoz y no creo que quieran hablar", sentencia el director del proyector de Cuna del Alma, Andrés Muñoz sobre la posición de las dos empresas contratadas.

De acuerdo con el testimonio de los activistas, estos trabajadores llevaban también linternas "potentes" de luz blanca. A su parecer, la intención de llevar ese tipo de iluminación era impedir que los activistas grabasen la escena y dificultarles la visibilidad apuntándoles con los focos directamente. "Nos pillaron por sorpresa, aún no había salido el sol", narra Brani desde el Puertito de Adeje. Según su relato, tampoco les permitían salir de las casetas de campaña. "Eran siete manifestantes contra 20 trabajadores", insiste María, otra de las activistas.

"Venían compinchados, no dejaban salir a gente de las tiendas", cuenta Natalia, otra de las activistas de la acampada. "Anoche éramos siete personas y los obreros que vinieron, en torno a 20. Estaba todo grabado, falta recuperar algunos vídeos de móviles que destruyeron con los alicates", añade.

En las últimas semanas la tensión no ha dejado de escalar

"Lo único que hicimos fue recuperar la pala que nos habían secuestrado hace tres meses ya. En ningún momento desalojamos a nadie", defiende Andrés Muñoz. A pesar de que la promotora había interpuesto una denuncia contra los activistas por la apropiación de la máquina, no esperaron a la resolución judicial. "A mí lo que me sorprende es que yo tenga que esperar o pedir permiso para recuperar algo de mi propiedad", concluye Muñoz. Mientras, los protestantes denuncian que, al recuperar la maquinaria, "arrancaron parte de las casetas que estaban atadas" a ella.

La elección de la hora fue intencionada. "Precisamente lo hicimos a esa hora porque sabíamos que había poca gente y queríamos evitar el enfrentamiento", explica Muñoz. Sin embargo, los altercados se produjeron, tal y como han confirmado las partes implicadas. Y mientras la promotora lo define como "un forcejeo", los activistas lo denuncian como una agresión.

Brani llegó nervioso a urgencias, con arañazos, laceraciones, hematomas, contusiones e incluso con una contractura, según el parte de lesiones al que ha tenido acceso Público. Las heridas se repartían por todo su cuerpo. Tanto él como su compañera Lola estaban en el momento en el que los trabajadores cogieron la pala. En su parte de lesiones, la activista atribuye sus heridas a que un miembro del cuerpo de seguridad privada de la promotora la retuvo y forcejeó con ella.

"Hay que ir un paso más allá, hay que liarla", insistía a primera hora, poco después de los incidentes, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Después de la tensión, comenzaron a llegar más personas que se sumaban al bando de los activistas. Los mensajes traspasaron las redes sociales, de WhastApp a Telegram y de Twitter e Instagram al Puertito de Adeje. Con rabia y desesperación este grupo se enfrentó al director del proyecto. Los activistas se desplazaron de la cima del barranco hacia el lateral en el que se encuentran las casas piloto, usadas como oficinas.

En los vídeos a los que ha tenido acceso Público se ve cómo allí los manifestantes comenzaron a rondar la oficina y a mirar a través de las cristaleras. El fin, defiende María, era pedir explicaciones a los "ataques" de los obreros. "Ellos no están contratados para agredirnos", insiste. En el siguiente corte de vídeo, los manifestantes increpan al director del proyecto. "Pueden pasar dos cosas depende de qué vídeos hayas visto", insinúa Andrés Muñoz en relación a la campaña de denuncia en redes sociales iniciada por Salvar El Puertito. Por su parte, la promotora también ha compartido con la prensa sus propios vídeos. Algunos de ellos grabados por Andrés Muñoz. De fondo, siguen resonando los reproches de los activistas.

"Este es el marrón más desagradable de mi vida. Entramos tres compañeras", comienza María. La activista narra el momento en el que tres activistas entraron al interior de la casa piloto. "Andrés abofeteó a una. Yo me metí por uno de los pasillos. Él me agarró por el cuello y me empujó contra la pared, mientras me tiraba besos", continúa. Las activistas han denunciado una "agresión" a una de las compañeras por parte del director del proyecto de Cuna del Alma, Andrés Muñoz.

"Querían entrar y ocupar el edificio", argumenta el director. De acuerdo con su versión de los hechos, dos protestantes llegaron hasta su oficina y él trató de echarlos. En ese momento se habría grabado el vídeo difundido en redes sociales, por el cual asegura que emprenderá acciones legales contra la plataforma de Salvar El Puertito. "Se ven los rostros de las personas que estaban allí, de un agente de la Guardia Civil y el mío", explica.

"Cuando me sacaron, por la cristalera me decía 'mi amor, mi amor'", cuenta en referencia a Muñoz una activista llamada María y que fue una de las tres que accedió al interior de la casa piloto de Cuna del Alma. Un vídeo de su compañera Guacimara cayendo al suelo después de un forcejeo con Andrés Muñoz ha despertado la rabia en redes sociales. Desde Salvar El Puertito lo acusan de agresión, mientras él afirma que "solo la echaba de la oficina". En el vídeo se ve a Andrés Muñoz agarrando a una de las activistas con las dos manos y tirando de ella hacia el exterior en presencia de un empleado de seguridad privada. Como ella se resiste, en un momento determinado pasa su brazo por encima de la parte trasera del cuello de la activista y le hace una zancadilla. Entonces, ella cae al suelo.



En ese momento la Guardia Civil ya estaba en el exterior de las oficinas. "Les pedí que las sacaran, pero no lo hicieron", defiende Muñoz. Tras ello y ya entrado el mediodía, un coche de la Benemérita descargó una decena de agentes con escudos y cascos para escoltar al director del proyecto hasta un vehículo.

Guacimara acudió al Hospital Universitario de La Candelaria, tal y como recoge su parte de lesiones, con dolor de cabeza, náuseas y una contusión en la parte trasera de la cabeza. También acudió a la Guardia Civil a interponer una denuncia.

El conflicto iniciado por la mañana se saldó con la detención del presidente de la plataforma ecologista Salvar La Tejita, Rubén P. De acuerdo con la versión de las asociaciones ecologistas, habrían detenido a Rubén "por grabar la agresión" de la empresa de seguridad privada y habrían confiscado su teléfono móvil. Mientras, Andrés Muñoz lo acusa de agredir a un agente.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tachó de "lamentables" los hechos e insistió en la vía del diálogo. "Que se aclare todo lo sucedido", añadió el dirigente socialista. Por su parte, el Ayuntamiento de Adeje, cuyo alcalde es el presidente del PSOE en el Archipiélago, ha decretado silencio con respecto al proyecto. "Hay dos versiones opuestas de lo acontecido y el Ayuntamiento, sin tener más información, no puede hacer una valoración", concluyen fuentes del consistorio. Mientras los socios de gobierno, Sí se puede y Podemos Canarias, condenan "la violencia desatada contra las activistas".