Las contradicciones del macroproyecto de Cuna del Alma en Tenerife: cuatro meses de lucha ciudadana

"Tenemos todos los permisos", recalca el director del proyecto de Cuna del Alma, Andrés Muñoz. En esa línea se posicionó también el 16 de mayo el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), cuando aseguró que, hasta ese momento, "todos los informes emitidos por los técnicos del Cabildo habían sido favorables" para el macroproyecto turístico planteado en el Puertito de Adeje. Entre las dos afirmaciones han pasado cuatro meses y el aumento de la presión sobre la promotora Segunda Casa Adeje SL y las instituciones públicas, encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, han puesto sobre la mesa una lista de contradicciones y una posible sanción de 600.000 euros.

Las críticas al proyecto de Cuna del Alma no dejan de llegar. Las afecciones medioambientales, el inicio de un expediente sancionador por valor de más de medio millón de euros debido a la destrucción de yacimientos, así como la resistencia de algunos damnificados a ser expropiados dejan sobre la mesa conflictos sin resolver mientras el proyecto sigue en marcha.

Con respecto a la afección al patrimonio se pronuncia el director del proyecto de Cuna del Alma, Andrés Muñoz. "La zona dañada está ubicada donde va un viario que forma parte de la organización. Es decir, que la solución aprobada por el Gobierno de Canarias ya contemplaba que esa zona se iba a demoler. No es que nosotros fuéramos a demoler algo que no se iba a demoler después", justifica sobre la destrucción del patrimonio, que fue tachada por las instituciones como una falta "muy grave".

La Memoria Arqueológica presentada por la promotora y firmada por Arqueocanaria SL preveía que para proteger los yacimientos se iba a actuar en dos etapas. "Se hizo una primera actuación y se recogieron restos, que están inventariados y pendientes de entregar al museo del Cabildo", declara Muñoz. Antes de poder terminar la segunda parte de la recogida, "por error o por accidente, a pesar de estar marcado en el suelo y haberse indicado que no se podía pasar la máquina, la máquina pasó por donde no se debía y, efectivamente, produjo daños a una parte de los restos", continúa.

Los movimientos de tierra con maquinaria pesada y sin supervisión arqueológica supusieron la afección y daños "irreversibles", calificados así por el Cabildo de Tenerife y el Ejecutivo canario. El director del proyecto insiste en que la destrucción del yacimiento "no tiene el carácter, ni el tamaño, ni la gravedad que el Gobierno de Canarias ha dicho en su apertura de expediente" y que presentarán las correspondientes alegaciones. Mientras tanto, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Nona Perera, que firmó el inició del expediente sancionador, explica que la empresa, "conociendo que había bienes patrimoniales en su suelo, inició las obras sin aplicar las medidas recogidas por el estudio que ellos mismos encargaron y pagaron".

"Siendo conocedores y agrediendo varios puntos patrimoniales, se les abre el expediente porque no hicieron lo necesario para conservarlo", recalca la directora de Patrimonio Cultural. Por su parte, el director del proyecto privado insiste en que "es un error de las personas que están trabajando allí". "No me gustaría cargar las tintas sobre el trabajador porque la responsabilidad última es nuestra como directores de la obra por no asegurarnos de que nadie, ni siquiera por error, mete una máquina donde no tiene que meterla", añade.

La promotora contaba entonces con dos informes desfavorables del Cabildo de Tenerife en materia arqueológica, fechados entre 2014 y 2017. A pesar de ello, hasta mayo de 2022 el presidente insular Pedro Martín afirmaba que toda la documentación había sido favorable. "No puede salir gratis agredir al patrimonio. Estos expedientes son medidas ejemplarizantes", insiste la directora de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Afecciones al medioambiente

Otra de las últimas polémicas en torno al proyecto está relacionada con los daños a la flora y a la fauna del lugar. La Memoria Ambiental fue uno de los documentos necesarios para aprobar el macroproyecto turístico. Dicho texto tiene un inventario de todas las especies observadas por tres biólogos colegiados en la finca que se extiende a lo largo de 650.000 metros cuadrados y de los cuales el proyecto abarcará 430.000.

En el informe, aprobado posteriormente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), se recogía el tratamiento que se daría a los cardones y tabaibas. Sin embargo, los expertos consultados señalan la falta de otras especies presentes en la zona y ausentes en el informe entregado por la promotora y también cuestionan el tratamiento dado a los cardones.

"Si no tuviéramos el permiso para trasladarlos, tengo claro que nos hubieran parado la obra", insiste Muñoz, sobre el cardonal-tabaibal. Sobre una especie protegida que surgió posteriormente en el terreno, reconoce que "efectivamente la viborina, la que apareció ahora, no está recogida en este documento". Sin embargo, ni la promotora, ni las autoridades actuaron hasta después de la movilización ciudadana.

Un cardonal-tabaibal en la zona en la que está proyectada Cuna del Alma.- Andrea Domínguez Torres

La presión de los activistas que acampan desde julio en el Puertito de Adeje para tratar de impedir que se arrancara la viborina triste y el llamamiento en redes para exigir al Seprona que se personara hicieron su parte. Para poder trasladar o tratar esta especie es necesario tener el permiso expreso de la autoridad competente, en este caso el Gobierno de Canarias, ya que está recogida en el Catálogo de Especies Protegidas del Archipiélago y goza de una protección especial.

Tras la identificación de la especie por parte de las autoridades, el Cabildo de Tenerife emplazó a la Consejería de Transición Ecológica "a valorar la situación y a comunicar" al Ayuntamiento de Adeje las medidas oportunas. Por su parte, Muñoz afirma que la promotora ya ha enviado la petición para operar sobre la viborina al Ejecutivo regional, una vez fue detectada, pero que aún no han obtenido respuesta.

Las contradicciones siguen apareciendo. Una vez confirmada la presencia de la viborina queda en el aire el futuro de otras especies, protegidas por el catálogo canario y detectadas por la plataforma Salvar el Puertito, como la orijama, el cardoncillo, el romero marino, la magarza de costa, el tarajal o el esparragón. Mientras la promotora insiste en la "sostenibilidad" del proyecto, la plataforma surgida con el objetivo de paralizar Cuna del Alma critica los daños al patrimonio y a la conservación.

Además, dentro de las repercusiones ambientales desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) destacan la presencia del halcón de Tagarote, no detectado en la Memoria Ambiental, o la afección a la pardela cenicienta que, según el texto, "se deduce que no habrá influencia de esta especie sobre el planeamiento". Al ser preguntado por la afección a los animales marinos y a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca que baña las aguas de Cuna del Alma, Muñoz se sitúa en contra de los colectivos ecologistas: "Va a tener afección cero al espacio protegido. No vamos a verter aguas residuales, ni a crear puertos deportivos". Mientras, ATAN recalca que cualquier movimiento de áridos o el aumento del turismo puede perjudicar el entorno marino.

ATAN señala directamente el valor de la tortuga verde que anida en esa zona y ha sufrido una importante pérdida. "Lamentablemente la tortuga hace mucho tiempo que no está en esa playa", contradice Muñoz.

"En ningún momento nos hemos planteado desistir de continuar con este proyecto. Las críticas que hay, a nuestra opinión, son absolutamente marginales, de unos colectivos muy concretos: radicales, antisistema, anticapitalistas y antidesarrollo. En ningún caso es una opinión mayoritaria". concluye Andrés Muñoz. Sin embargo, la movilización ciudadana contra Cuna del Alma alcanzó las 30.000 firmas y una concentración improvisada reunió a 900 personas en el Puertito de Adeje en el mes de mayo. Además, el anuncio del proyecto fue el germen de una manifestación multitudinaria que reunió a miles de personas en la isla bajo el lema "Salvar Tenerife".

Los bienes patrimoniales

A pesar de que el informe del Gobierno de Canarias que recoge la apertura del expediente sancionador a Cuna del Alma determina que la empaquetadora de plátanos es un bien de interés patrimonial, por lo tanto, no debe destruirse, Muñoz afirma que "este cambio" de criterio llega "tarde" y que debió darse en 2018. "No tenía un valor etnográfico para poder conservarla en su totalidad", insiste Muñoz. "Esto no es ahora, ese debate ya tuvo lugar, el tema ya fue debatido y decidido".

Para el director del criticado proyecto turístico, el futuro de la empaquetadora será el marcado por el proyecto hace cuatro años: derrumbar dos tercios de la nave y conservar a modo de museo el resto. Sin embargo, el documento oficial firmado por el Gobierno de Canarias contradice a Cuna del Alma. Mientras, uno de los dueños de la nave, Juan Francisco Galindo, lucha por conservar su propiedad.

Alegaciones presentadas a Cuna del Alma

"El proyecto ya estaba caminando desde 2014 y nos informaron en 2021", critica Galindo. En abril de 2021, un vecino del Puertito de Adeje presentó alegaciones a una iniciativa de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 1 de Cuna del Alma. Esas alegaciones, que luego fueron retiradas, criticaban que se habían "incumplido varias obligaciones formales" recogidas en la ley. Entre ellas, la notificación a todos los propietarios afectados que no se hayan suscrito a la iniciativa. En ellas acusaba a la promotora de "prescindir total y absolutamente del procedimiento legal".

También alegó que no todas las propiedades aparecían en el proyecto expuesto a información pública. Entre ellas la propiedad de este vecino que presentó las alegaciones.

El modelo piloto del proyecto turístico de Cuna del Alma. — Andrea Domínguez Torres

Este no es el único caso en el que los vecinos del Puertito de Adeje han criticado la opacidad del proyecto. En esta línea, este adejero también recalcó que en el inicio del procedimiento "no se tiene claro quiénes pueden ser los propietarios afectados por el proyecto, ni tan siquiera quiénes son los propietarios de las parcelas afectadas y sus colindantes". Algo que rebate Muñoz: "Los vecinos por supuesto que sabían lo que estaba ocurriendo".

Por ahora, las obras siguen adelante, pero algunos vecinos, ecologistas y afectados también prometen seguir luchando por paralizar el proyecto.