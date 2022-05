Un macroproyecto turístico amenaza el Puertito de Adeje: el último pedazo de tierra sin turistas que queda en Tenerife

Una decena de personas se reúne en círculo junto al último pedacito de tierra que queda sin vender al turismo masivo en el sur de Tenerife. Allí está Jesús Sierra, un canario de 54 años que vive desde hace 15 en una cueva del Puertito de Adeje, un barrio costero sin edificar en el municipio más turístico de la isla. Ahora, con una retribución de 530 euros mensuales, tiene que elegir entre pagar un alquiler o comer. Y la balanza es clara. Adeje es el municipio con el segundo alquiler más caro del archipiélago. La cueva de Jesús está en medio del macroproyecto turístico Cuna del Alma que pretende convertir en alojamientos de lujo una zona que hasta ayer era un barranco canario en el que muchas personas viven bajo las piedras, caravanas o lonas.

La primera piedra del proyecto Cuna del Alma se colocó el pasado 6 de mayo. La superficie ocupará 650.000 metros cuadrados, de ellos 430.000 urbanizables, con 420 residencias y 3.602 plazas alojativas y una posible playa privada, no permitida por la ley pero que se ofrece así en el proyecto. El hartazgo ante la apuesta de Canarias por el cemento llevó a seis expertos medioambientales a convocar una asamblea ciudadana el sábado 14 de mayo frente a la playa del Puertito. Un millar de personas se reunió para debatir el futuro medioambiental de la isla, pocos meses después de haber frenado un macropuerto a pocos kilómetros de allí. También lanzaron una petición que ha reunido cerca de 30.000 firmas para llevar el caso ante la Unión Europea.

Adeje tiene la segunda mayor oferta de camas hoteleras de Canarias. Jesús Sierra construyó su casa en una cueva localizada en la parte alta del barranco, sus recuerdos y también un pequeño jardín con plantas endémicas canarias. La falta de vivienda pública y el desarrollo turístico de la isla ha llevado a algunos residentes a buscar hogar entre las cuevas y costas del sur de Tenerife. Jesús no tiene papeles, solo la palabra de un apoderado de la finca en la que residía. Hace algunos años se inscribió en el Instituto de la Vivienda de Canarias (Icavi) para obtener un piso de protección oficial pero aún no ha recibido respuesta. "Entiendo que hay otras personas, madres con niños, por ejemplo, que necesitan más esa casa que yo", añade Sierra. Sin embargo, ahora no sabe a dónde irá cuando tenga que abandonar su hogar.

Al final del barranco, justo frente al mar, el vecino adejero Juan Francisco Galindo pelea por la parte de una nave que pertenece a su familia. Una propiedad de 63 metros cuadrados que está en un punto clave para el proyecto, justo pegada a la costa. La iniciativa urbanística de Cuna del Alma se divide en dos sectores: la Unidad de Actuación 1 y la Unidad 2. La nave de Juan Francisco pertenece al plan de acción uno, en el que se pretende ampliar la zona de arena, derribar la nave y hacer una playa privada "de facto" de 10.000 metros cuadrados.

La nave del Puertito de Adeje que el proyecto Cuna del Alma pretende derrumbar. — Andrea Domínguez

Su caso es diferente al de Jesús. Juan Francisco tiene los papeles de la vivienda, las escrituras que datan de 1945, cuando la nave formaba parte de una empaquetadora de plátanos. Bajo esas paredes, el adejero lucha por cumplir el sueño de su familia, el de cuidar el único recuerdo que le mantiene cerca de su tío. Este es el valor sentimental de la parcela a pie de playa que el padre de Galindo posee en el municipio tinerfeño y que ahora ve en riesgo por un nuevo bombazo urbanístico. El valor económico es mucho mayor.

El metro cuadrado en Adeje está valorado en 2.780 euros, según el último estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista en marzo de 2022. Este municipio turístico tiene el territorio más caro de Tenerife, seguido de cerca por las localidades colindantes: Guía de Isora y Arona. En el caso de Galindo, 66,45 metros cuadrados escriturados equivaldrían a 175.140 euros con el valor del suelo actual, sin contar el añadido de estar situado a pie de playa. Sin embargo, la promotora del proyecto Cuna del Alma le ofrece 12.668,31 euros para hacerse con su propiedad. "Lo primero de todo es que yo no quiero vender, quiero preservar esta propiedad", explica Galindo durante una entrevista concedida a 'Público'.

El adejero Juan Francisco Galindo en la nave que pertenece a su familia en el Puertito de Adeje. — Andrea Domínguez

En este punto se posiciona el concejal de Podemos Adeje, Gabriel González, quien advierte que "las expropiaciones son 15 veces menores que el valor del suelo en el municipio". Para poder atajar los conflictos con las expropiaciones se ha reunido la Junta de Compensación, tal y como marca la ley. En este espacio conviven los promotores del proyecto Segunda Casa Adeje SL, los propietarios de los terrenos del barranco y los dueños de la nave.

La Unidad de Actuación 2

Entre la puerta de la nave de Galindo y el vecino de enfrente hay seis metros de distancia, lo que separa a la Unidad de Actuación 1 de la 2. Allí empiezan las primeras de las 22 viviendas privadas y el restaurante que yacen a los pies de la costa del Puertito de Adeje. Agrupadas al sureste, estas casas forman parte de la cultura del pueblo pesquero. En una mañana se puede ver a los vecinos atracando las chalanas en el puerto, caminando por la playa y compartiendo el espacio con barcos turísticos que atracan en la costa.

El Ayuntamiento de Adeje ha intentado separar la situación de estos propietarios de la del resto del proyecto y las ha enmarcado en la Unidad de Actuación 2, que sigue tras la construcción de las villas de lujo, el espacio hotelero y la playa. Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio atisba un mal final para estos propietarios.

Zona de Especial Conservación

El lunes 16 de mayo apareció una tortuga boba muerta en la orilla del Puertito con signos de enredamiento. Este enclave es conocido por los locales por la presencia de tortugas. Hasta allí se traslada gente de todo el archipiélago para conocer, nadar y ver de cerca dos especies en peligro de desaparición en Europa: la tortuga boba y la tortuga verde. Ya hace una década el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), avisó de que se necesitaba control en esta zona que ya sufría "una gran presión" derivada de la pesca, el turismo y los barcos.

No solo hay tortugas, tras estas especies se esconde un mundo de biodiversidad marina en peligro. El tiburón azul o el tiburón martillo, los delfines comunes o los delfines moteados, el calderón tropical, el cachalote, el rorcual, los sebadales o las cuevas marinas forman parte de la diversidad que se puede encontrar en la franja marina de Teno-Rasca que baña las aguas del Puertito de Adeje, explica el biólogo marino, experto en biodiversidad y conservación Pablo Martín.

En esta zona hay 358 variedades de peces diferentes y 22 especies de cetáceos grandes y medianos. La diversidad de este espacio se enmarca dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), recogido por el proyecto europeo Red Natura 2000. A grandes rasgos, las ZEC necesitan una protección especial para preservar hábitats naturales que están amenazados en el territorio europeo.

"La zona es de todo menos un santuario. Se mantiene una presión humana sobre la costa de Adeje bestial, tenemos ejemplos sobre los choques de cachalotes con los barcos, de tortugas que aparecen muertas en la orilla", puntualiza el biólogo marino, uno de los impulsores de la iniciativa para frenar este proyecto.

Colindando con Cuna del Alma también se encuentra el Sitio de Interés Científico de La Caleta, donde conviven 30 especies de aves marinas diferentes, algunas de ellas en peligro de extinción como la pardela cenicienta. De hecho, con el cambio parcial del Plan de Ordenación Urbana del municipio, Adeje tuvo que corregir un error en la delimitación del Puertito de Adeje (conocido como sector S06) por traspasar su delimitación ocupando parte del Espacio Natural Protegido de los Acantilados de Adeje, al sureste del Puertito.

El Puertito de Adeje junto al Sitio de Interés Científico de La Caleta. — Andrea Domínguez

Cómo se gestó 'Cuna del Alma' desde el Ayuntamiento

La creación de este macroproyecto se gestó poco a poco. En 2012, el alcalde de Adeje prometió que no se construirían más hoteles en el municipio. Dos años después comenzó con el cambio del uso del suelo en el Puertito. En Adeje, el Plan de Ordenación vigente se aprobó en 2008. Después de sentar esa base, se han ido añadiendo modificaciones parciales al proyecto inicial.

En 2014, una promotora presentó Cuna del Alma ante el Ayuntamiento. La promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje SL, que posee el 92,1% del terreno del Puertito, pidió al organismo ese mismo año algunas reformas en el Plan de Ordenación del municipio. Necesitaba inversión pública en redes de saneamiento, infraestructuras para almacenar agua, mejoras del sistema eléctrico, una carretera y aparcamientos públicos para satisfacer la demanda futura.

Dos años después, el organismo municipal ya había comenzado a trazar una vía para conectar las dos zonas costeras fundamentales de Adeje, Playa Paraíso y Costa Adeje, pasando por el interior del Puertito. La obra está valorada en un millón y medio de euros.

Fue el 30 de diciembre de 2020 cuando llegó una carta a la casa de Juan Francisco Galindo para hablarle de la Junta de Compensación, en la que tendría que luchar por un pago digno por esa propiedad que no quiere vender. Pero antes, el Ayuntamiento de Adeje y la promotora de Cuna del Alma habían avanzado en los trámites burocráticos para sustituir ese territorio casi virgen por un alojamiento de lujo.

Clasificación del suelo en la memoria de la modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGOU) de Adeje en el sector del Puertito de Adeje. — PGOU de Adeje

Entre las modificaciones publicadas en 2019 en el Plan de Ordenación, el consistorio tinerfeño eliminó por completo el uso residencial de la zona para convertirla en un espacio de uso comercial y turístico. Hasta 2015 la capacidad de alojamiento del Puertito se dividía en dos partes: un 41% de uso residencial y un 59% de uso turístico. Con esta modificación, el uso turístico e se amplió hasta el 89,10%. El resto está destinado a espacio público, vías, zonas de ocio y recreo. Además a este proyecto de viviendas de lujo se unirá el grupo CIO con otro futuro hotel de alta categoría.

Contradicciones en el proyecto

La memoria presenta diferentes contradicciones. La primera de ellas sobre el futuro de las 22 viviendas y el restaurante que constituyen el Puertito de Adeje. En un inicio se refleja cierta voluntad de "fortalecer el entorno de las edificaciones existentes al sureste del sector y su integración con el sistema económico que se va a desarrollar". Sin embargo, pocos puntos después sentencia que "el uso residencial no se puede mantener en las edificaciones preexistentes por ser incompatibles con la Ley de Costas".

De las 22 viviendas que conforman el vecindario del Puertito de Adeje, la memoria recogía 18. Solo seis de ellas están inscritas en el Registro de la Propiedad, según hace público el Ayuntamiento en el documento. Este mismo texto afirma que en el futuro se le pedirá a los propietarios documentación para comprobar la titularidad y el espacio de estas propiedades.

Dos personas disfrutan de la playa en el Puertito de Adeje junto a una de las 22 viviendas de la localidad. — Andrea Domínguez

Por un lado, la portavoz de la Asociación de Vecinos del Puertito de Adeje, Mari Luz Galindo, confesó durante una entrevista en una emisora de radio no tener "ningún problema" con el proyecto Cuna del Alma. "Creo que hablo por la mayoría, por el momento estamos tranquilos, ya veremos si nos equivocamos o no en el futuro", expresó la propietaria.

Por otro, en el correo al que ha tenido acceso 'Público', Cuna del Alma ofrece la venta de propiedades en el Puertito. Sin embargo, el PGOU aprobado por el Ayuntamiento habla de uso comercial y turístico, pero prohíbe el residencial.

Otra de las contradicciones medioambientales surge de la construcción sobre el barranco y el uso de la playa. Cuna del Alma atraviesa un barranco, por lo que es necesaria la tramitación de un expediente por parte del Consejo Insular de Aguas. En otro punto, a pesar de que en dicha memoria la playa se recoge como un bien público, el proyecto Cuna del Alma se anuncia con 10.000 metros cuadrados de playa privada.

La Ley de Costas actual prohíbe esta privatización en todo el país pero en Tenerife o Fuerteventura ya existen casos de playas privatizadas "de facto" por dificultad al acceso a las mismas con entradas de hoteles de lujo. También el amarre promocionado en el proyecto depende de la Ley de Costas.

Capital extranjero en tierra canaria

Detrás de la promotora Segunda Casa Adeje SL hay dos sociedades vinculadas a Filip Andreas Hoste, el empresario impulsor del proyecto Cuna del Alma. Hoste es codirector general del proyecto desde 2013. Junto a él se encuentra Andrés Muñoz de Dios, quien fue hasta 2021 director gerente del Metropolitano de Tenerife, una empresa pública dependiente del Cabildo que se encarga de la gestión del tranvía que conecta Santa Cruz con La Laguna. Asimismo, Andreas Hoste es también propietario de Andreas & Partners, una compañía que se encarga de desarrollar propiedades de lujo en el sur de Tenerife desde 2001.

El capital que sustenta el proyecto es extranjero. Allí se esconden dos apellidos de familias belgas, los Vandermarliere y los Van Biervliet, tras las empresas de inversiones GT&co y Fivanco. Estos inversores también apostaron por otros alojamientos de lujo en el mismo municipio, en los que pernoctar una noche oscila entre los 300 euros y los 1.000 euros.

A la inauguración del proyecto acudió el propio alcalde y la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez Hernández. En 10 días, el Cabildo pasó de asistir al acto de colocación de la primera piedra al anuncio de revisión de los informes del proyecto por si hubiera alguna irregularidad.

El presente ecologista de Canarias

"Ha cambiado la conciencia que se tiene sobre nuestro entorno. Se está despertando un sentimiento de querer esta tierra y de pensar en lo mejor para las futuras generaciones que hace cuestionar este tipo de proyectos", reflexiona Pablo Martín. En la misma línea se expresa María Tomé, especialista en ecofeminismo: "Hace falta una consonancia con los ecosistemas y con la comunidad del lugar, tanto con los vecinos y vecinas de Adeje como con los canarios", explica.

El desarrollo ecológico va más allá. "No se habla solo de sostenibilidad sino de regenerar el territorio" y, en este sentido, Tomé apunta a una idea pionera en Canarias, la de devolver a los espacios naturales lo que era suyo antes de una construcción. Hay muchas zonas turísticas que acaban con grandes proyectos hoteleros sin concluir y esto provoca "inseguridad para las mujeres en las ciudades", añade Tomé.

Tras el movimiento ecologista de Canarias hay diferentes nombres. Entre ellos el de Iván, voluntario en la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Él formó parte del grupo de trabajo que lanzó la campaña para concienciar del impacto que tiene la creación de este proyecto. "El mismo día que nos reunimos para trabajar sobre nuestro propósito vimos lo de la construcción de este proyecto", recuerda. Este es el germen de un movimiento ecologista mucho mayor en Tenerife. "La idea es seguir funcionando como catalizador del movimiento ecologista en la isla y también en Canarias, unificar los movimientos individuales que, al final, luchan por lo mismo".