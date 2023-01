Los médicos en huelga en Catalunya: "Los pacientes están maltratados y yo me estoy consumiendo"

Situación límite en el sistema sanitario público, también en Catalunya. Jornadas infinitas, decenas de pacientes al día, pocos minutos para atenderlos y sin posibilidad de derivarlos al especialista. Esto es lo que han denunciado en un grito casi unánime cerca de 10.000 médicos en huelga que se han manifestado en Barcelona, según la Guardia Urbana. Ha sido la convocatoria de Metges de Catalunya, diferenciada de la movilización conjunta de docentes y sanitarios en el centro de Barcelona que también ha reunido a miles de personas este miércoles en defensa de los servicios públicos.

"Los pacientes están maltratados y yo me estoy consumiendo". Así de contundente se muestra durante la protesta Marcel Garcia, médico de familia en un CAP de Palamós (Girona) de la red concertada. Todos los médicos estaban llamados a la movilización, pero la mayoría eran de la atención primaria, un colectivo muy feminizado y en una situación crítica, especialmente después de la pandemia.

También había multitud de residentes, médicos en formación que se movilizan para no tener que irse fuera como muchos de sus compañeros: "Tienes siete minutos por paciente. Así es imposible hacer una buena atención", denuncia Helena, residente en un CAP de Tarragona. La degradación de la atención ha sido también uno de los temas recurrentes durante la movilización y los profesionales reconocen que es uno de los motivos por los que el número de catalanes con mutua ha crecido en los últimos años.

"Quemados lo estamos todos. Algunos aguantamos, y otros no", afirma una médica de un CAP del Vallès (Barcelona). Cuando firma bajas para sus pacientes, se reconoce en la mayoría de síntomas y piensa que ella también podría pedirla. Con una compañera han venido a manifestarse aunque no confían que sirva para cambiar las cosas: "Llevo muchos años movilizándome y no iba a venir, porque total, me quedan cuatro años para jubilarme. Pero he venido porque es donde debo estar", señala.

"No podemos hacer 50 visitas al día"

La sobrecarga de trabajo, la falta de profesionales y el empeoramiento de la atención médica que esto comporta son algunos de los principales motivos que han llevado a miles de médicos a manifestarse. Están llamados este martes y miércoles a la huelga por la situación "insostenible" del sistema sanitario y si las negociaciones no llegan a buen puerto, también pararán el 1, 2 y 3 de febrero. Otro de los problemas es la no cobertura de bajas y jubilaciones, que aún satura más a los médicos que siguen al pie del cañón y que atienden a una población cada vez más envejecida y con más necesidades.

Les preocupa cometer errores médicos por la falta de tiempo

"No podemos hacer 50 visitas al día", se planta Cinta Monclús, médica en el CAP Tortosa Oest (Tarragona). Lleva un total de 1.400 pacientes y cada día, cuando termina su jornada, se va a casa con el miedo de que se haya equivocado en algún diagnóstico o tratamiento. Ha venido en autobús junto a otras compañeras de las Terres de l'Ebre, que denuncian que a la sobrecarga de trabajo se suma la sensación de que se trata de un territorio totalmente "abandonado" y en una situación aún más precaria que el resto.

Luis Urrelo, neumólogo en el Hospital Comarcal de Amposta, critica que la ratio entre especialista y paciente es mucho más elevada que en Barcelona, y que las pruebas sólo se hacen en Tarragona o en Reus. "Cada vez hay menos personal, es como si fuera un centro de paso. En lugar de hacer el trabajo de un neumólogo, yo hago el trabajo de tres", lamenta. Tanto él como las médicas de la atención primaria lamentan no tener tiempo ni de comer ni prácticamente de ir al WC. Susana Bel, dermatóloga en el mismo hospital, lleva 25 años trabajando en la sanidad pública y ha vivido el empeoramiento de la situación en los últimos 10 y, especialmente, tras la pandemia: "Han salido todas las miserias".

Una opinión que comparten la mayoría de médicos entrevistados, que constatan que la situación actual es la peor "con diferencia" que ha atravesado la sanidad pública. Marcel Garcia, el médico de familia de Palamós, explica que su salud física y mental, así como la vida familiar, se está resintiendo desde hace tiempo por una forma de trabajar que hace que se sienta "maltratado". Cada día visita entre 30 y 40 pacientes presencialmente, y cuando termina, le toca hacer el trabajo telemático que les ha caído encima desde la pandemia. Además, denuncia que no puede derivar a los pacientes a los especialistas, de la saturación que afrontan: "No les cogen, directamente rompen la ficha".

Médicos se manifiestan frente al Departament de Salut. — Toni Albir / EFE

La sensación de que la primaria debe hacer de "muro de contención" también la comparten las médicas del Vallès: "Todo debe resolverse en la primaria, pero sin las herramientas ni el personal necesario". "Tenemos que hacer de especialistas nosotros", continúa Garcia. Algunos de los especialistas entrevistados, hallados entre una multitud de profesionales de la primaria, también señalan que todo está "muy saturado" y los circuitos "no funcionan".

"Cada día estamos dando el 200%, trabajamos por encima de nuestras capacidades", critica Javier Nogués, R3 de Oftalmología en el Hospital Clínic. Es uno de los muchos residentes que ha venido a manifestarse y reconoce que las generaciones más jóvenes "no están dispuestas a trabajar 80 horas semanales". Él quiere quedarse, al igual que Helena y Marina, R1 de medicina de familia en Tarragona y en Banyoles (Girona), respectivamente. "A mí me gustaría quedarme en Catalunya, y por eso estoy aquí", explica la segunda. Ambas denuncian que, pese a no ser personal estructural, han llamado a los residentes para hacer los servicios mínimos.

La "profunda degradación" del sistema de salud y la lucha por la "dignidad" de los médicos han sido dos de las ideas del manifiesto que los profesionales han leído frente a Salut. "Balcells, mueve ficha", fue uno de los gritos que dirigieron al conseller durante la manifestación. El sindicato lleva semanas negociando con la Generalitat, por el momento sin frutos. El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha calificado de "éxito absoluto y rotundo" la movilización cuando ya ha llegado a la estación de Sants. "Está claro que los médicos están cabreados y hartos. Los políticos deben dar soluciones", ha reclamado.